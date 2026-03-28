В ЕАЭС предложили создать ИИ-платформу координации грузопотоков
Шымкент. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном формате предложил создать интегрированную платформу координации грузопотоков ЕАЭС на базе ИИ.
Географическое положение государств - членов ЕАЭС обеспечивает значительные преимущества для транзита и логистики. Однако для полной реализации этих возможностей необходима модернизация инфраструктуры и внедрение современных систем управления перевозками. Предлагается создать интегрированную платформу координации грузопотоков на базе искусственного интеллекта, что позволит сократить сроки доставки, снизить издержки бизнеса и повысить конкурентоспособность евразийских транспортных коридоров", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Важно перевести процесс подтверждения прохождения ветеринарного и фитосанитарного контроля полностью в электронный формат", - подчеркнул Олжас Бектенов.
В связи с этим ЕЭК совместно с государствами-членами предложено всесторонне проработать данный вопрос, включая отказ от обязательного проставления штампов на бумажных документах и разработку механизмов информационного взаимодействия с третьими странами.
По словам Бектенова, одним из ключевых факторов устойчивого развития экономик государств - членов ЕАЭС остаются промышленность и агропромышленный комплекс. Механизмы поддержки кооперационных проектов должны быть ориентированы на инновационные инициативы и создание производств с высокой добавленной стоимостью. В этой связи важно стимулировать использование цифровых решений и искусственного интеллекта через демонстрационные центры, стартапы и отраслевые центры компетенций.
Свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы должна оставаться безусловным принципом работы ЕАЭС. Необходимо последовательно устранять существующие ограничения, которые снижают доверие и интеграционный эффект, а также не допускать появления новых. Комиссия должна играть активную роль в мониторинге соблюдения обязательств и оперативно реагировать на возникающие проблемы в целях защиты интересов бизнеса и граждан государств-членов. В целом хочу подчеркнуть важность формирования конкурентной среды в торговле как связующего звена любого интеграционного объединения", - отметил Олжас Бектенов.
Внешнеторговая политика в рамках ЕАЭС позволяет создать дополнительные возможности для экспорта товаров государств-членов. Перспективными направлениями названы страны Арабского мира, Юго-Восточной Азии и Африки, а также взаимодействие с авторитетными региональными объединениями.
Такое сотрудничество формирует благоприятные условия для выхода товаров и услуг ЕАЭС на внешние рынки, способствует укреплению экономики и развитию международных производственных цепочек", - сказал премьер-министр.
В своем выступлении Олжас Бектенов напомнил, что в рамках председательства в органах Евразийского экономического союза Казахстан сосредоточит внимание на применении искусственного интеллекта в сферах деятельности союза.
Он подчеркнул, что Евразийский экономический союз, несмотря на специфически сложную нынешнюю геополитическую ситуацию в мире, неизменно следует своим целям и задачам по обеспечению устойчивого экономического роста стран ЕАЭС. В первую очередь речь идет о создании единого рынка, обеспечивающего свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.