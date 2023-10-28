Еще двух министров планируют освободить от регулярных встреч с населением

Ранее от встреч с населением были освобождены главы Минобороны и МИД

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Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министров по чрезвычайным ситуациям и внутренних дел планируют освободить от регулярных встреч с населением. Проект указа опубликован на - Министров по чрезвычайным ситуациям и внутренних дел планируют освободить от регулярных встреч с населением. Проект указа опубликован на сайте "Открытые НПА" и доступен для обсуждения до 8 ноября.





Ранее от встреч с населением были освобождены главы Минобороны и МИД. Согласно обоснованию, освобождение еще двух министров связано со спецификой деятельности МВД и МЧС.





Также в соответствии с проектом документа встречи с населением будут назначаться предпочтительно в выходные дни и нерабочее время.





Допускается проведение встреч с населением заместителями первых руководителей центральных исполнительных органов в случае совмещения первым руководителем центрального исполнительного органа своей должности с должностью заместителя премьер-министра.





В пояснительной записке отмечается, что принятие проекта указа не потребует финансовых расходов из государственного бюджета.