Есимов доложил Назарбаеву об итогах работы "Самрук-Казына" по итогам года

Астана. 20 февраля. Kazakhstan Today - Председатель правления АО "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов на встрече с президентом РК Нурсултаном Назарбаевым представил отчет о работе Фонда по итогам 2018 года и информацию о планах в рамках реализации стратегии развития АО.

По информации пресс-службы Акорды, президент Казахстана отметил позитивную динамику по ключевым показателям деятельности АО "Самрук-Казына".

В целом итоги деятельности очень хорошие в сравнении с другими годами. Все компании Фонда завершили год с прибылью, увеличиваются их доходы. Кроме того, была проведена запланированная оптимизация уровней управления Фондом", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Есимов также доложил главе государства о ходе приватизации активов Фонда, планах по выводу компаний "Казахтелеком" и Air Astana на IPO, а также участии АО "Самрук-Казына" в финансировании строительства магистрального газопровода "Сарыарка".

В завершение встречи президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства