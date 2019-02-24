Есимов доложил Назарбаеву об итогах работы "Самрук-Казына" по итогам года

По информации пресс-службы Акорды, президент Казахстана отметил позитивную динамику по ключевым показателям деятельности АО "Самрук-Казына".
В целом итоги деятельности очень хорошие в сравнении с другими годами. Все компании Фонда завершили год с прибылью, увеличиваются их доходы. Кроме того, была проведена запланированная оптимизация уровней управления Фондом", - сказал Нурсултан Назарбаев.
Есимов также доложил главе государства о ходе приватизации активов Фонда, планах по выводу компаний "Казахтелеком" и Air Astana на IPO, а также участии АО "Самрук-Казына" в финансировании строительства магистрального газопровода "Сарыарка".
В завершение встречи президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.
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