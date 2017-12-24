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Есимов назначен председателем правления ФНБ "Самрук-Казына"23.12.2017
  • ortcom.kz
Государство  14:41

Астана. 23 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня по поручению президента РК Нурсултана Назарбаева премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев и руководитель администрации президента РК Адильбек Джаксыбеков представили коллективу АО "ФНБ "Самрук-Казына" нового председателя правления - Ахметжана Есимова, передает Kazakhstan Today.

Премьер-министр отметил заслуги Есимова перед страной и подчеркнул его высокий профессионализм и ответственность в выполнении наиболее сложных государственных задач. За короткий период времени он организовал эффективную подготовку и успешное проведение "Международной выставки ЭКСПО-2017".

"Перед фондом стоят очень важные задачи, поставленные главой государства, в том числе по дальнейшей реализации программы трансформации", - цитирует Сагинтаева пресс-служба премьер-министра РК.

Глава правительства пожелал успехов новому председателю правления и коллективу фонда и отметил необходимость активизации работы по достижению обозначенных президентом страны целей и задач.

Напомним, с августа 2015 года и до настоящего назначения Есимов являлся председателем правления АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".
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