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Если вина Таубаева будет доказана, подам в отставку - аким Атырауской области

30.09.2020 13798
Атырау. 30 сентября. Kazakhstan Today - Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов заявил, что уйдет в отставку, если вина его первого заместителя Нурлана Таубаева будет доказана в суде и он получит обвинительный приговор, передает Kazakhstan Today. 
 

Закон един для всех. Если расследование завершится и суд признает его виновным, то я, следуя закону, готов уйти в отставку. Принять её или не принять - решит президент", - цитирует Махамбета Досмухамбетова "АЖ".

 
Напомним, 10 сентября Таубаев и руководитель областного управления строительства Тимур Басаров были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 182 млн тенге.
 
26 ноября 2019 года в закон "О государственной службе" были внесены изменения, согласно которым первый руководитель обязан подать в отставку в течение 10 календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора в отношении его подчинённого. 
 
23 июля руководитель аппарата акима Рудного подал в отставку из-за коррупционных действий акима поселка Качар.
 

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