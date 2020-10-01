Если вина Таубаева будет доказана, подам в отставку - аким Атырауской области

Атырау. 30 сентября. Kazakhstan Today - Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов заявил, что уйдет в отставку, если вина его первого заместителя Нурлана Таубаева будет доказана в суде и он получит обвинительный приговор, передает Kazakhstan Today.

Закон един для всех. Если расследование завершится и суд признает его виновным, то я, следуя закону, готов уйти в отставку. Принять её или не принять - решит президент", - цитирует Махамбета Досмухамбетова " АЖ ".

Напомним, 10 сентября Таубаев и руководитель областного управления строительства Тимур Басаров были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 182 млн тенге.

26 ноября 2019 года в закон "О государственной службе" были внесены изменения, согласно которым первый руководитель обязан подать в отставку в течение 10 календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора в отношении его подчинённого.

23 июля руководитель аппарата акима Рудного подал в отставку из-за коррупционных действий акима поселка Качар.

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