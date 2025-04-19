Это недопустимо - президент высказался о случаях массового отравления детей в образовательных организациях
Актау. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области высказался о случаях массового отравления детей в образовательных организациях, сообщает пресс-служба главы государства.
Это недопустимо. В прошлом году пострадало свыше 400 детей, в этом году - 42 ребенка. Это говорит о серьезных проблемах в обеспечении безопасности питания детей в школах области. Поручаю правительству совместно с профильными государственными органами взять на особый контроль вопросы обеспечения безопасности учащихся. Следует выстроить качественную работу с организациями, обслуживающими учреждения образования. Акимат не должен допускать таких случаев. Социальная сфера имеет особое значение. Казахстан - социальное государство", - заявил Токаев.
Он подчеркнул, что государство выполняет соответствующие социальные обязательства.
Всем нуждающимся оказывается необходимая помощь. В мире такая практика встречается редко. Но для нас это непоколебимая позиция. Есть и другая сторона проблемы. Отдельные граждане прибегают к разным уловкам, чтобы получить социальные льготы и пособия. Можно даже сказать, что появилось социальное мошенничество. Такие люди наносят ущерб как государству, так и обществу. Помощь должна быть оказана действительно нуждающимся людям. Повторяю: необходимо всесторонне проанализировать систему социальной поддержки. Поддерживаю предложение акима области по активному проведению геологоразведочных работ для выявления месторождений редкоземельных металлов. Правительству нужно уделить особое внимание этой проблеме", - сообщил лидер Казахстана.
Также глава государства обратил внимание на важность повышения качества образования в Мангистауской области.
Несмотря на принятые меры по улучшению качества образования в регионе, результаты работы неутешительны. Охват детей дошкольным обучением от 2 до 6 лет составляет 93,9%. Вместе с тем сохраняется еще дефицит мест - в очереди стоят около 3,5 тысяч детей. Есть проблемы с качеством образования. В прошлом году для оценки уровня школьного образования в области был проведен специальный тест. В результате 37% детей показали низкие результаты качества знаний. Более того, по результатам ЕНТ 2024 года практически 1,5 тысячи выпускников не смогли преодолеть пороговый уровень, что является одним из худших результатов по республике. В январском ЕНТ текущего года треть учащихся из более 8 тысяч участников не преодолела пороговый показатель. Имеются серьезные проблемы в разрыве качества знаний между сельскими и городскими школами региона, в том числе между Актау и Жанаозеном. Сохраняется дефицит ученических мест - около 14 тысяч", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, отметил он, до сих пор не решена проблема трехсменных и аварийных школ.
Фонду "Самрук-Қазына" совместно с акиматом области следует ускорить строительство комфортных школ. Наряду с этим, необходимо продолжить строительство качественных стандартных школ. В целях решения проблемных вопросов принята региональная дорожная карта по развитию системы образования Мангистауской области на 2023-2029 годы. Однако конкретных результатов еще нет. Необходимо активизировать усилия по ее качественному и полному исполнению", - добавил глава государства.
Напомним, в марте в инфекционное отделение Меркенской районной больницы поступило 10 воспитанников учебного центра дошкольного образования "Нурай".
Позже число пострадавших увеличилось. Также среди госпитализированных оказался трехмесячный малыш. Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова в кулуарах мажилиса назвала причину массового отравления.