ЕАБР профинансирует разработку ТЭО для строительства Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС в КыргызстанеЕАБР профинансирует разработку ТЭО для строительства Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС в Кыргызстане
26.03.2025, 18:00 10641
Массовое отравление детей в Жамбылской области: названа причина
Рассказать друзьям
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова в кулуарах мажилиса назвала причину массового отравления детей в селе Мерке Жамбылской области, передает корреспондент агентства.
Там, действительно, групповое отравление в организованном коллективе. Отравление связано с приемом пищи, соответствующие смывы были взяты. Высеяли стафилококк. То есть это, в принципе, нарушение в технологии приготовления и хранения соответствующей пищи, которое привело к групповому отравлению этих детей. Сегодня мы вносим соответствующие изменения в законодательство в части усиления и изменения механизмов контроля со стороны санэпидслужб", - заявила министр.
Напомним, 17 марта 2025 года в инфекционное отделение Меркенской районной больницы поступило 10 воспитанников учебного центра дошкольного образования "Нурай".
Позже число пострадавших увеличилось. Также среди госпитализированных оказался трехмесячный малыш.
новости по теме
25.03.2025, 12:40 45626
В Алматинской области незаконное сужение русла реки стало причиной подтопления
Фото: МО РК
Рассказать друзьям
Конаев. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 25 марта, в результате обильных осадков река Котырбулак вышла из берегов, что привело к подтоплению семи дворовых территорий и медицинского центра в селе Бесагаш Талгарского района, сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.
По предварительным данным, основной причиной подтопления стало незаконное сужение русла реки. Жители самовольно устанавливали ограждения и беседки непосредственно по руслу, что привело к снижению пропускной способности водного потока.
Для ликвидации последствий и предотвращения дальнейшего подтопления отдел по чрезвычайным ситуациям Талгарского района совместно с местными исполнительными органами проводит углубление арычной системы выше подтопленных домов.
На данный момент поток воды приостановлен, ведется работа по выявлению нарушителей и восстановлению естественной пропускной способности русла реки.
Напомним, в зоне высокого риска паводков находятся 3 области Казахстана: Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Абайская. Под контролем - восемь регионов, ведется постоянный обмен данными с Россией и Кыргызстаном.
В 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
25.03.2025, 09:30 49681
В Астане во дворе жилого дома загорелся газгольдер
Пострадавших нет
Рассказать друзьям
Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В столичном районе Есиль во дворе дома загорелся газгольдер, сообщает перс-служба МЧС РК.
На место были направлены силы и средства столичного гарнизона и аварийная служба для отключение подачи газоснабжения.
Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС и аварийных служб пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
Напомним, 24 марта в районе Есиль города Астаны пожарные спасли и эвакуировали около 60 человек.
24.03.2025, 14:31 102671
Четыре человека погибли в ДТП в Акмолинской области
Фото: скрин видео
Рассказать друзьям
Степногорск. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре человека скончались в результате аварии, произошедшей на автодороге Степногорск - пос. Заводской в Акмолинской области.
По данным департамента полиции Акмолинской области, ДТП с участием автомашины марки ВАЗ и автобуса Yutong произошло вечером 23 марта.
В результате ДТП водитель и трое пассажиров автомашины марки ВАЗ от полученных травм скончались. Двое несовершеннолетних пассажиров автомашины ВАЗ с различными травами госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в информации.
По факту аварии проводится досудебное расследование.
В полиции напомнили о важности соблюдения скоростного режима, особенно на участках с интенсивным движением.
Ранее три человека погибли в ДТП в Западном Казахстане.
24.03.2025, 10:12 115221
Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту Баку
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Баку. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс по маршруту Тбилиси - Алматы, совершил вынужденную посадку в аэропорту Баку из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров, сообщает авиакомпания.
Он был передан сотрудникам скорой помощи. Поскольку рабочее время экипажа истекло, вылет рейса был отложен на 24 марта до 13.40 по местному времени. Пассажирам предоставлены трансфер в гостиницу, проживание и питание", - заявили в Air Astana.
Ранее в аэропорту Актау из-за технической неисправности экстренно сел самолет Air Astana.
24.03.2025, 09:12 116651
В Астане пожарные спасли и эвакуировали около 60 человек
Фото: instagram/nursultan_tjd
Рассказать друзьям
Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Есиль города Астаны пожарные спасли и эвакуировали около 60 человек, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
В одной из многоэтажек произошло возгорание электрощитовой между вторым и четвертыми этажами. Огнеборцы, установив автолестницу и трехколенную лестницу, из задымленной зоны спасли 13 человек, из них 6 детей. Также по лестничному маршу эвакуировали 45 человек, из них 12 детей", - проинформировали в министерстве.
По данным МЧС, пожар ликвидирован, причина устанавливается.
Ранее в Алматы пожарные спасли восемь человек.
23.03.2025, 10:36 139656
Еще одна лавина сошла в Алматинской области
Рассказать друзьям
Конаев. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 23 марта, в 08.28 на 23-24-м км автодороги областного значения Тургень - урочище Батан в Енбекшиказахском районе сошла лавина. Причиной схода стало неустойчивое состояние снежного покрова и значительный запас снега на склонах гор, сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.
В настоящее время параметры снежной лавины уточняются.
Для ликвидации последствий происшествия и обеспечения безопасности на место выехали: 1 сотрудник и 1 единица техники ГУ "Казселезащита", 1 сотрудник и 1 единица техники ДЧС Алматинской области.
Напомним, с 15 ноября 2024 года по 31 марта 2025 года автодорога Тургень - Батан - Обсерватория Асы закрыта для движения автотранспорта на участке с 15-го по 41-й км.
22 марта самопроизвольно сошедшая лавина частично перекрыла автодорогу, ведущую от города Есик к озеру Есик. Лавина сошла на двух участках, на одном - объемом 15 кубометров, на другом - объемом 17,5 кубометра.
22.03.2025, 20:27 154541
Два человека погибли в результате взрыва на автозаправке в Туркестанской области
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Туркестан. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Взрыв газа произошел на автозаправочной станции в селе Жаушықум в Шардаринском районе Туркестанской области.
Видео происшествия опубликовал в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков.
В ДЧС Туркестанской области сообщили, что взрыв газовой колонки произошел днем, 21 марта.
Установлено, что взрыв произошел после столкновения легкового автомобиля с автогазозаправочной станцией. В результате повреждения произошла утечка газа из резервуара с последующим воспламенением газовоздушной смеси. Огонь перекинулся на рядом припаркованный автомобиль", - сообщили подробности в департаменте.
В результате происшествия два человека скончались на месте, трое получили ожоги.
Один пострадавший был госпитализирован сотрудниками медицинской службы, двое обратились за медицинской помощью самостоятельно. Силами ДЧС пожар был полностью ликвидирован", - говорится в информации ДЧС.
В ноябре прошлого года взрыв произошел на АЗС в Кызылординской области. Один человек был госпитализирован.
22.03.2025, 18:50 150876
Сошедшая лавина частично перекрыла автодорогу к озеру Есик
Фото: ДЧС Алматинской области
Рассказать друзьям
Алматы. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Самопроизвольно сошедшая лавина частично перекрыла сегодня автодорогу, ведущую от города Есик к озеру Есик, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.
Лавина сошла на двух участках, на одном - объемом 15 кубометров, на другом - объемом 17,5 кубометра.
Сошедшая лавина частично перекрыла автодорогу областного значения г. Есик - оз. Есик, на участке вне населенного пункта. Жертв и разрушений нет. Расчистка дороги не требуется, проезд открыт. На месте происшествия работали сотрудники ГУ "Казселезащита" (1 человек и 1 единица техники) и ДЧС (1 сотрудник и 1 единица техники)", - сообщили в ДЧС.
Там добавили, что в целях безопасности до 31 марта 2025 года дорога к озеру будет закрыта на участке с 7-го по 15-й км.
Напомним, 17 марта в горах недалеко от Шымбулака три фрирайдера, проигнорировавшие предупреждения о лавинной опасности, спровоцировали сход лавины. Двоим удалось выбраться, одна женщина - жительница России - погибла на месте. За неделю до этого лыжники тоже спровоцировали сход лавины на Шымбулаке.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
26.03.2025, 13:48 26.03.2025, 11:5651841Концепцию управления всеми видами отходов разработают в Казахстане 26.03.2025, 08:4250876В трех областях Казахстана на автодорогах введены ограничения движения 26.03.2025, 12:3150181США арендуют земельный участок в Алматы за 25 млн долларов 26.03.2025, 08:5750101Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана 20.03.2025, 11:24233871Казахстан и Всемирный банк разрабатывают новую стратегию партнерства на 2026-2030 годы 21.03.2025, 18:42233201В СКО участок республиканской трассы закрыли до апреля 20.03.2025, 12:39231686Товарооборот между Казахстаном и США превысил отметку в $4 млрд 20.03.2025, 15:13227461"Казахмыс" приостанавливает работу на рудниках после чреды несчастных случаев 20.03.2025, 15:30226566Kaspi.kz успешно разместил еврооблигации на $650 млн 27.02.2025, 16:17584171В Медеуском районе Алматы сносят трехэтажное строение 28.02.2025, 17:13533711Телевидение и радио отключат 5 марта в Казахстане 01.03.2025, 08:00526721Что ждет казахстанцев в марте 27.02.2025, 14:44500981Kaspi.kz и OYU продолжают сотрудничество, открывая новые возможности для казахстанской музыки 27.02.2025, 11:11494276Сколько казахстанцы отдохнут на 8 Марта
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы планируют снести историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей. Здание получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма. Считаете ли вы необходимым снос здания?