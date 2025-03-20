19.03.2025, 11:30 23136
Массовое отравление детей в Жамбылской области: среди госпитализированных трехмесячный малыш
Фото: Depositphotos
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Тараз. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Среди госпитализированных после массового отравления детей в Меркенском районе Жамбылской области оказался трехмесячный малыш, сообщает пресс-служба акимата региона.
В настоящее время 14 детей и 1 взрослый находятся в больнице, 9 детей получают лечение на дому. Среди госпитализированных 10 воспитанников ясли-сада, трехмесячный ребенок, 3 учащихся школ. 1 ребенка доставили в областной центр для всестороннего обследования и дальнейшего лечения", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что представители рабочей группы посещают дома всех воспитанников яслей-сада "Нурай", чтобы поговорить с родителями, узнать состояние ребенка и провести профилактическую работу.
Ответственные лица предупреждены о необходимости создания дополнительных коек и подготовки достаточного запаса лекарственных средств. Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля начата проверка, взяты все пробы, специалисты ждут заключения экспертизы. Работа яслей-сада "Нурай" временно приостановлена для проведения дезинфекционной обработки. Родителей оповестили о данных мероприятиях. По итогам проверки компетентным органом будет принято соответствующее решение в отношении ответственных лиц", - добавили в акимате.
Напомним, 17 марта 2025 года в инфекционное отделение Меркенской районной больницы поступило 10 воспитанников учебного центра дошкольного образования "Нурай".
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19.03.2025, 17:25 15046
На Восточно-Жезказганском руднике погиб рабочий
Фото: Depositphotos
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Семей. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На Восточно-Жезказганском руднике, расположенном в области Ұлытау, погиб рабочий, сообщает группа компаний "Казахмыс".
На шахте № 57 во время разгрузки товарно-материальных ценностей рабочий 1994 года рождения упал в проем площадки грузового ствола. В результате полученных травм рабочий скончался на месте", - проинформировали в "Казахмысе".
Подчеркивается, что обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая.
Руководство и коллектив "Казахмыс" приносят искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Его семье будет оказана вся необходимая помощь, предусмотренные коллективным договором выплаты, включая расходы на погребение", - добавили в пресс-службе.
Также сообщается, что группа компаний "Казахмыс" временно приостанавливает добычу на потенциально опасных участках и повсеместно усиливает меры безопасности.
В связи с участившимися несчастными случаями на производственных объектах группы компаний "Казахмыс", руководство корпорации приняло решение о приостановке всех технологических процессов с повышенным уровнем риска согласно утвержденным графикам начиная с сегодняшнего дня. На период остановки рудников будет производиться детальное обследование всех видов работ на предмет соответствия требований правил безопасности. Только после устранения всех нарушений работы на данных участках будут восстановлены", - заявили в пресс-службе
Отмечается, что "Казахмыс" проведет внеплановую ревизию всех производственных объектов компании, а также переаттестацию инженерно-технического персонала и подземных рабочих мест. Кроме того, комиссия проверит готовность спасательного оборудования, знания сотрудниками техники промышленной безопасности и алгоритмов действий в чрезвычайных ситуациях.
Ранее в шахте на "Майкаинзолото" погиб рабочий.
19.03.2025, 12:15 21486
В Павлодарской области подтопило республиканскую трассу из-за таяния снега
Фото: QazAvtoJol
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Павлодар. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области подтопило республиканскую трассу Астана - Шидерты - Павлодар - Успенка из-за интенсивного таяния снега, сообщает национальная компания "КазАвтоЖол".
Общая протяженность подтопленного участка составляет 100-150 метров, а высота воды достигает 5-8 сантиметров. Данный отрезок дороги расположен на пониженной отметке местности, что способствовало накоплению талых вод. На 217 километре имеется водопропускная труба диаметром 1×1 метр, в настоящий момент она открыта и очищена. Для предотвращения дальнейшего перелива и минимизации последствий подготовлено 200 тонн песка и 800 мешков, задействованы 1 экскаватор, 1 погрузчик, 3 самосвала, 2 единицы дорожной ремонтной службы и 30 работников ДЭУ-60", - сообщили в компании.
Подчеркивается, что движение транспорта осуществляется в штатном режиме, скопления автомобилей не наблюдается.
Специалисты продолжают мониторинг обстановки и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности движения", - заверили в "КазАвтоЖоле".
Ранее в Минэкологии назвали регионы с высоким риском паводков в этом году.
Напомним, в 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
В Актюбинской области прорвало дамбу плотины "Щербаковское" и плотину Магаджановского водохранилища. Из-за прорыва дамбы плотины "Щербаковское" прокуратура региона завела уголовное дело. Также в Алматинской области прорвало плотину Ворошиловского водохранилища. Тогда под угрозой подтопления оказались 12 тысяч человек. По факту прорыва плотины было зарегистрировано уголовное дело. Кроме того, АФМ начало досудебные расследования в трех регионах страны в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек.
Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода.Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.
Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, в пострадавших регионах была слабая организация и координация совместных действий, а большая часть привлекаемой техники была некачественная и непригодна для проведения длительных работ. Позже стало известно, что в Казахстане запустят информсистему прогнозирования и моделирования паводков.
18.03.2025, 20:40 39186
В горах близ Алматы выставили блокпосты
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Алматы. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На основании штормового предупреждения от РГП "Казгидромет" о лавинной опасности от 17 марта ДЧС Алматы предупреждает жителей и гостей города о лавинной опасности.
В период 18-20 марта в связи с оттепелью и неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин", - говорится в сообщении ДЧС.
Выставлены блокпосты по ограничению доступа населения и автотранспорта в зону лавинного риска: выше плотины "Медеу" и выше плотины "Аюсай".
ДЧС и Казселезащита настоятельно рекомендуют алматинцам и гостям мегаполиса воздержаться от походов в горы в ближайшие дни.
Напомним, 17 марта в Алматы в районе Левого Талгара недалеко от Шымбулака сошла лавина. Из-под завалов извлекли тело женщины, гражданки РФ 1990 года рождения.
18.03.2025, 18:25 41166
В Западном Казахстане уровень воды поднялся на двух реках
Уровни рек не достигают опасных отметок
Фото: telegram/112 KZ
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Уральск. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Каратобинском районе Западно-Казахстанской области в результате таяния снега поднялся уровень рек Таян в селе Актай-сай и Жаксыбай в селе Коржын, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Вследствие чего произошел перелив воды через подъездные пути в села. Угроз населенным пунктам нет. На местах задействованы спасатели для переправы населения при необходимости", - сообщили в пресс-службе.
Также на реке Калдыгайты в селе Каратобе Каратобинского района военнослужащие из Актобе наполняют и укладывают мешки с инертными материалами. Кроме того, для берегоукрепительных работ задействована погрузочная техника.
Уровни рек не достигают опасных отметок", - заверили в ведомстве.
Между тем, в Петропавловске откачивают талые воды с помощью 40 мотопомп и 30 ассенизаторных машин, сообщили в акимате Северо-Казахстанской области.
В регионе продолжаются протипаводковые меры. На сегодняшний день из населенных пунктов области вывезено 1,3 миллиона кубических метров снега, из которых 900 тысяч кубов приходится на Петропавловск. В настоящее время городские службы сосредоточены на откачке талых вод, особенно в микрорайонах Береке, Рабочий и Бірлік", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Минэкологии назвали регионы с высоким риском паводков в этом году.
Напомним, в 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
В Актюбинской области прорвало дамбу плотины "Щербаковское" и плотину Магаджановского водохранилища. Из-за прорыва дамбы плотины "Щербаковское" прокуратура региона завела уголовное дело. Также в Алматинской области прорвало плотину Ворошиловского водохранилища. Тогда под угрозой подтопления оказались 12 тысяч человек. По факту прорыва плотины было зарегистрировано уголовное дело. Кроме того, АФМ начало досудебные расследования в трех регионах страны в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек.
Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода.Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.
Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, в пострадавших регионах была слабая организация и координация совместных действий, а большая часть привлекаемой техники была некачественная и непригодна для проведения длительных работ. Позже стало известно, что в Казахстане запустят информсистему прогнозирования и моделирования паводков.
18.03.2025, 14:53 44531
Семья из трех человек застряла в снегу на плато Ассы
В медицинской помощи спасенные не нуждались
Фото: ДЧС Алматинской области
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Конаев. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Семью из трех человек вызволили из снежного перемета на плато Ассы, сообщили в ДЧС Алматинской области.
По информации ДЧС, ночью поступила информация о пропаже трех человек, которые 15 марта из Алматы выехали в сторону Бартогайского водохранилища.
Поисковая группа разделились на две группы. Спасатели республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, добравшись до Бартогайского водохранилища обследовали окрестности, после чего выдвинулась в сторону Чарынского каньона.
Вторая группа направилась в сторону платы Ассы, где и нашли пропавшую семью. Как выяснилось спасенные застряли в снежном перемете, в медицинской помощи они не нуждались.
Для поиска были привлечены 21 человек личного состава МЧС, БПЛА и кинологический расчет.
Ранее сообщалось, что в горах Алматы при сходе лавин погибли два человека. По предварительным данным, снежную массу сорвали фрирайдеры, игнорировавшие предупреждения о лавинной опасности.
18.03.2025, 14:01 45741
В Алматинской области поезд насмерть сбил мужчину
Трагедия произошла 17 марта на перегоне Аксенгир - Чемолган
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Конаев. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Человек погиб под колесами поезда на перегоне Аксенгир - Чемолган в Алматинской области, сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Трагедия произошла 17 марта в 17.24 на железнодорожном перегоне Аксенгир - Чемолган (участок Алматы - Отар). Машинист грузового поезда экстренно затормозил, когда на пути внезапно вышел человек. На сигналы локомотива и дежурного по переезду мужчина не реагировал. Наезда избежать не удалось, рассказали в пресс-службе КТЖ.
О происшествии было сообщено в линейное управление полиции станции Алматы-1.
Предварительная причина инцидента - личная неосторожность пострадавшего и несоблюдение правил безопасности на железной дороге", - проинформировали в компании.
Ранее сообщалось, что застрявший на рельсах джип чуть не стал причиной железнодорожной аварии в Алматинской области.
18.03.2025, 12:17 47741
Город Косшы затапливает талыми водами
Местные жители жалуются, что пешеходам и детям невозможно пройти по улицам из-за огромных луж
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жители города Косшы в Акмолинской области опубликовали видео залитых талыми водами улиц города.
Вот такая ситуация сейчас на дорогах возле школы "Дара" по улице Жангельдина. Местные жители жалуются, что пешеходам и детям невозможно пройти из-за огромных луж", - пишут очевидцы.
По социально значимым объектам, в том числе школам угрозы подтопления нет", - сообщили в акимате Косшы.
Там добавили, что в местах затопления ведутся работы по откачке талых вод.
Ранее в акимате создали оперативный противопаводковый штаб, который будет функционировать с 17 марта текущего года в круглосуточном режиме.
Ранее талые воды затопили автодороги в микрорайоне Сары-Арка города Уральска и в Костанайской области, на границе с Россией.
В области Абай под угрозой затопления находятся 45 населенных пунктов. Всего, по данным Минводы РК, в зоне высокого риска возникновения паводков находятся 8 областей Казахстана. Согласно прогнозам, март и апрель ожидаются теплыми,и будут сопровождаться обильными осадками, что повышает риски затопления.
18.03.2025, 10:36 43246
В Жамбылской области в инфекционную больницу поступили 10 дошколят
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Тараз. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 17 марта 2025 года в инфекционное отделение Меркенской районной больницы поступило 10 воспитанников учебного центра дошкольного образования "Нурай", который расположен в селе Мерке (участок Ойтал), сообщили в пресс-службе акимата Жамбылской области.
По данным ведомства, 9 случаев зарегистрированы с диагнозом острая кишечная инфекция, 1 случай - энтеровирусная инфекция. 1 воспитанник находится в реанимационном отделении, состояние стабильное (наблюдается положительная динамика).
По поручению акима Жамбылской области Ербола Карашукеева создана рабочая группа, которая детально изучает каждый случай. В настоящее время выясняются причины произошедшего.
В случае необходимости в больнице готовы развернуть дополнительные койки для госпитализации. Имеется достаточный запас лекарств. На сегодняшний день управление санитарно-эпидемиологического контроля Меркенского района проводит проверку, взяты все пробы, специалисты ждут заключение экспертизы", - отметили в акимате.
Сообщается, что работа центра приостановлена на двое суток, проводится дезинфекционная обработка. Родителей оповестили о данных мероприятиях.
По итогам проверки компетентным органом будет принято соответствующее решение. На сегодняшний день обстановка стабильная, ситуация находится на контроле", - добавили в акимате.
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