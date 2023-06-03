31.05.2023, 16:29 44096
Это яд, который приводит к смерти - Минздрав о вейпах
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник сегодня на брифинге в СЦК рассказал об отношении ведомства к вейпам и табакокурению.
Мы надеемся, что все-таки вейпы будут запрещены в нашей стране. Табакокурение не приносит никакого позитивного эффекта, оно приносит организму только вред. Скажем прямо, это яд, который приводит к смерти", - заявил вице-министр.
Он отметил, что, по статистике, 40 лет табакокурения переживают всего 2% курящих.
В среднем курильщики живут на восемь лет меньше, чем обычные граждане. Жены курильщиков живут на два года в среднем меньше, потому что являются пассивными курильщиками. Дети, если в семье кто-то курит, в 50% случаев болеют хроническими неспецифическими заболеваниями легких. Прямо скажем - от вейпов надо избавляться", - озвучил свою позицию Дудник.
Он рассказал, что в Казахстане рак легкого стоит на втором месте из всех видов онкологии. Ежегодно на учет с этим заболеванием становятся от 3,5 до 4 тысячи пациентов.
Также Дудник рассказал, какие маркетинговые ходы используют производители для продвижения курения и подчеркнул, что вейпы и другие современные гаджеты для употребления никотина тоже являются маркетинговым ходом.
Молодое поколение воспринимает их как современный гаджет. Они думают, что это не может быть ядом, потому что в магазине, на кассе в супермаркете рядом со жвачкой не могут продавать ничего плохого. Популярность вейпов среди школьников высока, и они по наивности считают, что это безвредный продукт", - рассказал вице-министр.
По его словам, позиция Минздрава - полный запрет вейпов.
Вейпы необходимо запретить, иначе мы получим через 20-30 лет хронически больное, ослабленное поколение. И медицине придется тратить в разы больше усилий и средств на то, чтобы люди просто оставались живыми", - резюмировал Дудник.
Ранее депутаты предлагали полностью запретить вейпы в Казахстане. Они отметили, что из-за бесконтрольной продажи электронных сигарет в стране ситуация с их употреблением пугает.
По сравнению с данными 2014 года наблюдается трехкратное увеличение использования вейпов у мальчиков и двукратное - у девочек. Результаты опроса 2022 года показали, что еще больше детей начали использовать вейпы. Удвоение роста наблюдается у детей в возрасте 13-15 лет", - рассказала депутат Нургуль Тау.
В октябре прошлого года Минздрав уже публиковал законопроект о запрете вейпов в Казахстане, однако он так и не был принят.
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03.06.2023, 11:11 12101
Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Нарендре Моди и народу Индии в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате железнодорожной катастрофы, сообщила пресс-служба Акорды.
С глубокой скорбью воспринял трагическую новость о страшной железнодорожной катастрофе в Баласоре, в штате Одиша, повлекшей большие человеческие жертвы. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В этот скорбный час мы вновь подтверждаем нашу солидарность с народом Индии", - говорится в телеграмме.
Напомним, более 280 человек погибли в результате столкновения поездов в Индии. Около тысячи получили ранения.
Столкновение поездов произошло в пятницу недалеко от города Баласор в Индии. 10-12 вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми.
03.06.2023, 10:39 15356
ВОЗЖ даст Казахстану рекомендации по восстановлению статуса по ящуру
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В июне Казахстан получит подробный отчет Всемирной организации здоровья животных о текущей обстановке по ящуру на территории страны с соответствующими рекомендациями. На основании документа ветеринарной службой будет разработан план мероприятий по устранению имеющихся недоработок с последующей подачей заявки на получение статуса благополучия по ящуру с вакцинацией для ряда регионов республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.
Напомним, с 10 по 14 апреля в Казахстане находились эксперты ВОЗЖ, которые оценили эффективность ветслужбы, а также программы контроля и борьбы с ящуром и классической чумой свиней.
В мае ВОЗЖ проинформировала МСХ, что по итогам проведенной миссии Казахстан не соответствует требованиям по восстановлению своего зонального статуса благополучия по ящуру с вакцинацией. Одной из причин стал короткий промежуток времени между началом вакцинации и подачей заявки в ВОЗЖ, что не позволяет определить эффективность принятых мер", - пояснили в ведомстве.
Вместе с тем сообщается, что в мае на Генеральной сессии Ассамблеи делегатов ВОЗЖ были переподтверждены и опубликованы на сайте статусы благополучия с вакцинацией юго-восточных областей Казахстана.
Ранее, в 2022 году, вспышка ящура на территории Карагандинской области привела к приостановке статуса зоны благополучной по ящуру без вакцинации. По результатам проведенных лабораторных исследований в очаге выявлен тип - О/Ind 2001, который ранее не регистрировался в стране, но циркулирует на протяжении последних 3 лет на территории РФ, Монголии и Китая. Чтобы не допустить распространение ящура по территории Казахстана, министерством с учетом мнения бизнеса и ученых было принято обоснованное решение о переходе на вакцинацию всего восприимчивого поголовья северо-западных и центральных областей республики, с последующим изменением статуса ВОЗЖ на благополучные зоны по ящуру с вакцинацией. Профилактическая вакцинация всего поголовья проходила с мая по август 2022 года. После ее завершения Минсельхозом направлена заявка в ВОЗЖ на восстановление статуса, которая не была поддержана", - уточнили в МСХ.
По данным ведомства, на сегодняшний день, несмотря на сложившуюся ситуацию с ящуром, животноводческая продукция экспортируется в страны Центральной Азии, Персидского залива, Ближнего и Дальнего Востока. Кроме того, министерством ведется работа по снятию введенных экспортных ограничений Китаем и Россией.
В частности, в рамках визита в КНР глава МСХ провел двусторонние встречи с руководством Главного таможенного управления Китая по вопросам признания регионализации Казахстана. По итогам переговоров достигнуты договоренности о пересмотре соответствующих процедур. Второй раунд переговоров запланирован на июль.
В рамках рабочего визита в Москву министр сельского хозяйства встретился с главой МСХ РФ и руководителем Россельхознадзора по вопросу снятия временных ограничений на экспорт отечественного мяса и мясной продукции на территорию России.
Как сообщалось ранее, в прошлом году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. В июле в Алматы был подписан договор о создании казахстанско-британского СП по производству противоинфекционных ветеринарных препаратов.
В ноябре прошлого года агентство KAZAKHSTAN TODAY опубликовало интервью с академиком КазНАЕН, доктором химических наук Александром Ильиным, в котором ученый рассказал о научных исследованиях и открытиях в области борьбы с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных и птиц.
03.06.2023, 09:50 16196
Премьер-министр РК и вице-президент Европейской комиссии обсудили вопросы укрепления сотрудничества
Фото: primeminister.kz
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы укрепления сотрудничества Казахстана и Евросоюза в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и логистики обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении инвестиционного партнерства и диверсификации взаимной торговли с Евросоюзом. При этом все большее значение в последние годы приобретает взаимодействие в области критических сырьевых материалов.
Алихан Смаилов напомнил, что в прошлом году на полях конференции COP-27 совместно с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен был подписан меморандум о сотрудничестве в данном направлении. А несколько недель назад в Алматы состоялся обмен дорожными картами по реализации данного меморандума с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.
Документ предусматривает практические меры по укреплению нашего партнерства в реальных секторах экономики, ключевым элементом которого является внедрение "зеленых" технологий. Это, несомненно, придаст дополнительный импульс реализации наших общих целей в этой области", - сказал премьер-министр.
Со своей стороны Марош Шефчович отметил готовность Евросоюза продолжать практическую реализацию всех достигнутых ранее договоренностей.
Мой визит в республику подтверждает, что мы в Европейском союзе видим Казахстан как очень важного стратегического партнера. Мы рады увеличению нашего взаимного товарооборота и гордимся быть одним из крупнейших инвесторов в вашу страну. В рамках моего визита все встречи с вашими министрами проходили успешно. Мы обсуждали общие проекты, над которыми можем работать вместе. У нас общая повестка в части того, как установить еще более тесное сотрудничество", - сказал Марош Шефчович.
02.06.2023, 19:24 42216
На каком этапе находится работа по строительству АЭС в Казахстане
Фото: pixabay.com
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Алматы. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - О статусе и ходе работ по выбору и оценки площадки для строительства АЭС рассказал генеральный директор компании "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин в ходе круглого стола "Развитие атомной энергетики в Казахстане и международный опыт" в Алматы, сообщает Sputnik Казахстан.
24 мая 2022 года на заседании межведомственной комиссии по развитию атомной отрасли Казахстана было предложено выбрать районом строительства село Улькен Алматинской области и определить мощность АЭС до 2800 МВт", - сказал Жантикин.
Он напомнил, что по закону район размещения атомной электростанции необходимо утвердить решением правительства Казахстана. Соответственно, решение принимается по согласованию с местным представительным органом.
Поэтому 15 ноября 2022 года мы выехали в Конаев, сделали презентацию депутатам маслихата Алматинской области и получили одобрение", - продолжил Жантикин.
Он добавил, что принято решение о проведении общественных слушаний с населением поселка Улькен.
По его словам, на сегодня получены ценовые предложения на выполнение работ по характеризации потенциальных площадок АЭС от местных и зарубежных специализированных организаций: KHNP - Корея, Assystem - Франция, от КазНИПИЭнергопром и Национального ядерного центра.
В 2019-2021 годы Казахстаном были получены технико-коммерческие предложения ведущих вендоров и составлен шорт-лист из китайской CNNC, российской "Росатом", французской EDF и южнокорейской KHNP. Почему рассматриваются технологии именно этих четырех производителей, объяснила замдиректора департамента атомной энергетики и промышленности министерства энергетики Казахстана Гульмира Мурсалова.
В мире производителей реакторных технологий типа легководных не так много. В связи с тем что Казахстане в настоящее время нет в эксплуатации атомных электростанций, то для нас все-таки приемлемо будет на первом этапе рассматривать уже имеющий опыт эксплуатации, референтные технологии. Мы выбрали к рассмотрению легководные реакторы большой мощности (1000-1200 МВт)", - пояснила Мурсалова.
Она отметила, что "Казахстанские атомные электрические станции" проводили исследование, рассматривали более 13 технологий от шести мировых производителей, из них наиболее подходящими для применения в Казахстане были выбраны четыре производителя.
По словам Мурсаловой, Казахстан при выборе ориентируется на безопасность технологии. В этом поддержку оказывает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). В конце марта Казахстан посетила группа экспертов МАГАТЭ по оценке готовности Казахстана к принятию решения по строительству АЭС.
Эксперты МАГАТЭ оценили по 19 инфраструктурным направлениям готовность Казахстана к такому важному решению. В соответствии с методологиями МАГАТЭ весь процесс делится на три этапа. По первому этапу эксперты МАГАТЭ провели оценку, по результатам которой был отмечен высокий прогресс Казахстана к готовности к принятию решения по строительству АЭС", - заключила спикер.
По данным Тимура Жантикина, если в этом году будет выбран поставщик и издано постановление правительства по району размещения АЭС, то разработка ТЭО будет завершена в 2025 году и его представят на госэкспертизу.
При положительном решении госэкспертизы ТЭО направляется в правительство для принятия постановления о строительстве АЭС. После чего начнется разработка и экспертиза проектно-сметной документации.
Завершение строительно-монтажных работ предстоит в 2034 году, а ввод в эксплуатацию станции ожидается в 2035 году.
Почему мы выбрали станции до 2,8 ГВт? По нашим расчетам, которые мы еще в 2018 году получили, ожидался дефицит базовой мощности на юге до 2,7 ГВт. Учитывался износ электроэнергетического оборудования при моделировании развития энергосистемы Казахстана. Исходя из сложившихся балансов дефицит базовой мощности по объединению Север - Юг составит к 2030 году - 1,8 ГВт, к 2035 году - 3,2 ГВт, к 2050 году - 5 ГВт", - пояснил Жантикин.
Он добавил, что, соответственно, для покрытия дефицита базовой мощности необходимо строительство АЭС как минимум с двумя блоками мощностью до 1400 МВт.
Напомним, в апреле министр энергетики Республики Казахстана Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства заявил, что Казахстану необходимо строительство атомной электростанции.
02.06.2023, 18:55 42026
МСХ планирует ввести запрет на вывоз с территории Казахстана коров и овец
Эти меры необходимы в первую очередь для развития животноводческой отрасли страны
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства планирует ввести запрет на вывоз с территории Казахстана маточного поголовья КРС и МРС на полгода, а также ввести количественные ограничения в отношении бычков старше 12 месяцев и баранов старше 6 месяцев. Соответствующие проекты приказов находятся на согласовании в госорганах, сообщает пресс-служба МСХ РК.
В ведомстве подчеркнули, что эти меры необходимы в первую очередь для развития животноводческой отрасли страны. В частности, ранее действовавшие аналогичные запреты позволили достичь динамики в росте численности маточного поголовья по всем видам скота. На 1 января 2023 года поголовье КРС увеличилось на 2,5%, что положительно сказалось на обеспеченности внутреннего рынка мясом. Также выросли объемы переработки мяса на 7,7%, до 176,7 тысячи тонн.
Кроме того, за последние 5 лет на поддержку отрасли животноводства выделено 556 млрд тенге, в том числе 211 млрд тенге на развитие мясного скотоводства.
Вместе с тем запланированы некоторые изменения по части субсидирования отрасли. К примеру, в проекте новых правил предусмотрено исключение 2 направлений из действующих 7 в мясном скотоводстве. В частности, будут отменены субсидирование содержания племенного быка-производителя (аренда быков и баранов-производителей) и приобретение импортированного маточного поголовья КРС, соответствующее породному происхождению", - сообщили в Минсельхозе.
В 2022 году доля этих видов субсидии в общем объеме субсидии на мясное скотоводство и овцеводство составила всего 4,1%, или 2,4 млрд тенге.
По информации МСХ, норма субсидирования аренды быков и баранов-производителей была исключена из-за высоких коррупционных рисков, а также по причине наличия уже существующего инструмента - субсидирования стоимости приобретенного племенного производителя, таким образом, на одно направление приходится 2 инструмента поддержки.
Норма субсидирования стоимости импортированного маточного поголовья крупного рогатого скота, соответствующего породному происхождению, была исключена по аналогичной причине.
При этом важно подчеркнуть, что объемы финансирования в целом по господдержке племенного дела в животноводстве остались неизменными. Потери субсидий от аренды производителей и стоимости импортированного маточного поголовья КРС, соответствующего породному происхождению, можно восполнить за счет существующих инструментов поддержки, о которых было сказано", - сообщили в Минсельхозе.
Кроме того, проект новых правил предусматривает предоставления больше свободы фермерам в вопросах выбора способов ведения селекционно-племенной работы в рамках технологии производства. В частности, фермер сам в зависимости от своих возможностей может выбрать приемлемый для себя способ воспроизводства, а также нагрузку на одного производителя в пределах научно-обоснованных норм.
Наряду с этим в ходе обсуждения проекта новых правил субсидирования были учтены рациональные предложения фермерского сообщества. В частности, из первоначальной версии правил были исключены такие нормы, как обязательность подтверждения отцовства полученного приплода методом ДНК-анализа при вольной случке племенного маточного поголовья, сокращены сроки сохранения просубсидированного производителя с 24 месяцев до 18 месяцев, приведены в соответствие с зоотехническими нормами нормативы выбытия животных путем дополнительного включения в него вынужденного убоя и выбраковки.
Что касается проекта новых правил по инвестиционному субсидированию в части мясного животноводства, то здесь исключено субсидирование строительства новых откормплощадок для КРС, так как на сегодняшний день средняя заполняемость действующих составляет около 40%. Таким образом, высвободившиеся средства планируется перенаправить на техническое и технологическое перевооружение существующих предприятий.
Также внесены изменения и по субсидированию строительства колодцев и скважин. Это было сделано с целью максимального снижения существовавших высоких коррупционных рисков в соответствии с рекомендациями Антикоррупционной службы.
В министерстве добавили, что на сегодняшний день проекты правил субсидирования находятся на согласовании в государственных органах и в ближайшее время будут утверждены.
02.06.2023, 17:35 44601
Токаев обозначил приоритетные направления развития отношений между странами ЦА и ЕС
Фото: telegram/Aqorda
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе выступления на второй встрече лидеров "Центральная Азия - Европейский союз" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритетные направления развития отношений между странами ЦА и ЕС, сообщает пресс-служба Акорды.
Казахстан готов нарастить свой экспорт в страны ЕС по 175 несырьевым товарным позициям на сумму 2,3 миллиарда долларов в таких сферах, как машиностроение, производство железа и стали, пищевая промышленность. Большие перспективы сотрудничества имеются и в сельском хозяйстве", - полагает лидер Казахстана.
Вторым приоритетом в выступлении названо развитие транспортно-логистической инфраструктуры. По оценке президента, на текущем этапе стратегическое значение приобрел Транскаспийский международный транспортный маршрут.
Считаю, он способен значительно повысить уровень взаимодействия между нашими регионами. В ходе недавнего государственного визита в КНР мы с китайскими партнерами запустили строительство логистического терминала в городе Сиане. Ожидаем, что данный порт станет важным хабом для отправки прямых контейнерных поездов через территорию Центральной Азии в Европу. Мы также договорились о сопряжении Транскаспийского маршрута с китайской инициативой "Пояса и пути", - сообщил глава государства.
Особое внимание в выступлении было уделено диверсификации маршрутов транспортировки энергоресурсов.
В настоящее время 80 % экспорта казахстанской нефти в Европу осуществляется через Каспийский трубопроводный консорциум. Исходя из общих интересов, рассчитываем на дальнейшую поддержку со стороны ЕС для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок через этот стратегически важный нефтепровод", - сказал президент.
Наряду с этим в выступлении были обозначены перспективы экспорта нефти по другим маршрутам.
К примеру, с начала текущего года начата прокачка казахстанской нефти по маршруту Актау - Баку - Тбилиси - Джейхан объемом 1,5 миллиона тонн в год. В среднесрочной перспективе мы планируем расширить экспорт нефти по направлению Актау - Батуми, а также увеличить объемы прокачки через трубопроводы Транскаспийского маршрута. В то же время Казахстан начал осуществлять поставки нефти в Германию через трубопровод "Дружба". С начала текущего года уже реализованы поставки в объеме 90 тысяч тонн. Имеется потенциал по доведению этого показателя до 1,2 миллиона тонн в год с возможностью увеличения в будущем", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, в числе приоритетов взаимодействия были названы такие сферы, как климат и "зеленый переход".
Мы внедряем принципы экономики замкнутого цикла. Доля возобновляемых источников энергии в структуре энергобаланса нашей страны достигла 4,5%. К 2030 году этот показатель должен составить 15%. Мы считаем, что в этом ключе целесообразно активизировать совместные усилия в рамках реализации стратегии Global Gateway и инициатив Team Europe по вопросам изменения климата, водных ресурсов, развития возобновляемых источников энергии в Центральной Азии", - считает Касым-Жомарт Токаев.
Говоря о развитии цифровизации, президент указал на широкие возможности сотрудничества.
В марте этого года было объявлено об открытии компанией Microsoft мультирегионального хаба в Казахстане, который станет центром привлечения передовых технологий. Мы поставили задачу к 2025 году подготовить не менее 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов. Поэтому приглашаю европейские университеты к открытию филиалов в Казахстане, в том числе на базе технопарка Astana Hub, который стал важной региональной IT-площадкой. В целом, мы планируем масштабировать свои наработки в области цифровизации и делиться своим опытом на региональном уровне", - предложил глава государства.
В завершение своей речи лидер Казахстана дал высокую оценку поддержке Европейским союзом в продвижении внешнеполитических инициатив нашей страны и реализации масштабных демократических преобразований.
В ходе саммита также выступили президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов.
По итогам встречи ее участники приняли совместное пресс-коммюнике.
Ранее президент Казахстана высказался о перспективах сотрудничества Центральной Азии и Европейского союза.
02.06.2023, 17:05 47381
Президент Казахстана высказался о перспективах сотрудничества Центральной Азии и Европейского союза
В прошлом году объем взаимного товарооборота Казахстана со странами ЕС составил 40 миллиардов долларов
Фото: telegram/Aqorda
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Бишкек. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Перспективы сотрудничества Центральной Азии и Европейского союза действительно обширны, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на второй встрече лидеров "Центральная Азия - Европейский союз", информирует пресс-служба главы государства.
По итогам прошлого года приток европейских инвестиций увеличился на 23%, составив 12,5 миллиарда долларов. Из 350 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, привлеченных за 30 лет в Казахстан, почти половина имеет европейское происхождение. Европейский союз является крупнейшим торговым партнером Казахстана, на долю которого приходится более 40% нашей внешней торговли", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, в прошлом году объем взаимного товарооборота Казахстана со странами ЕС составил 40 миллиардов долларов.
Считаю, что у нас есть все возможности к 2025 году довести этот показатель до 50 миллиардов долларов", - заявил глава государства.
Глава государства отметил, что взаимодействие Казахстана с Европейским союзом активно развивается по 29 основным направлениям, скрепленным соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве с государствами-членами Европейского союза.
В Казахстане работают более трех тысяч компаний с участием европейского капитала, включая такие транснациональные корпорации, как Shell, Eni, Total, Air Liquide, Alstom, Siemens и другие. С удовлетворением отмечу, что наше всестороннее партнерство подкрепляется новыми договоренностями в таких перспективных стратегически важных отраслях, как добыча редкоземельных металлов, производство "зеленого" водорода", - сообщил он.
По словам президента Казахстана, одним из прорывных проектов стало начало строительства немецко-шведской компанией Svevind завода по установке ветряных и солнечных электростанций и производству трех миллионов тонн "зеленого" водорода в Казахстане.
Это составляет около 20% от потребностей ЕС в этом продукте", - добавил он.
Напомним, Токаев прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан.
02.06.2023, 15:05 51891
Токаев отметил приоритетный характер стратегического партнерства Казахстана с ЕС
Сегодня ЕС является ведущим торговым партнером и крупнейшим инвестором в экономику Казахстана
Фото: Акорда
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Бишкек. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На полях саммита "Центральная Азия - Европейский союз" состоялась встреча президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает Акорда.
Приветствуя Шарля Мишеля, Касым-Жомарт Токаев отметил приоритетным характер стратегического партнерства Казахстана с Европейским союзом. Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве нашей страны с ЕС положило начало новому этапу углубленного взаимодействия.
Сегодня ЕС является ведущим торговым партнером и крупнейшим инвестором в экономику Казахстана.
В свою очередь Шарль Мишель, высоко оценив растущую динамику сотрудничества между Евросоюзом и Казахстаном, отметил необходимость совместной работы по дальнейшему развитию взаимодействия.
Также состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной повестки дня.
Напомним, Токаев прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан.
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