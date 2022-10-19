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Минздрав опубликовал законопроект о запрете вейпов в Казахстане и развитии донорства органов

18.10.2022, 17:23 14196
Минздрав опубликовал законопроект о запрете вейпов в Казахстане и развитии донорства органов
Фото: Depositphotos
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало поправки в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения. Одна из поправок запрещает продажу и употребление вейпов в Казахстане.
 
Законопроект опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 8 ноября 2022 года.
 

Предлагается введение нормы по запрету оборота электронных систем потребления (вейпов) и ароматизаторов ввиду высокого потребления вейпов среди подростков и детей, а также бесконтрольной повсеместной продажи, повлекшей вейповую эпидемию в стране", - говорится в документе.

 
В законопроект также внесены поправки в части совершенствования и развития органного донорства, то есть прижизненного волеизъявления самого гражданина (потенциального донора) на посмертное донорство.
 
В Минздраве подчеркнули, что на 10 сентября 2022 года в листе ожидания находилось 3562 пациента, нуждающихся в трансплантации органов, в том числе 77 детей. Из них 3208 пациентов нуждаются в пересадке почки, 179 - в пересадке печени, 153 - сердца, 16 - легких и 6 - легочно-сердечного комплекса.
 

В здравоохранении развиты современные медицинские инновационные технологии в области трансплантации, имеются подготовленные специалисты. Однако из-за дефицита донорских органов пациенты годами ожидают очереди на трансплантацию или умирают, не дождавшись ее", - отмечается в законопроекте.

 
Предлагаемая поправка, по мнению Минздрава, будет способствовать увеличению донорского пула и получению доступа граждан РК к трансплантации органов и (или) тканей, а также сведет к минимуму риск купли-продажи органов.
 
В документе также говорится, что в мировой практике для увеличения пула донорских органов в качестве прижизненного донора могут выступить супруги при наличии тканевой совместимости с реципиентом.
 

Доступность получения трансплантологической помощи населению страны позволит обеспечить качество и продолжительность жизни пациента", - говорится в законопроекте.


Ранее сообщалось, что реализацию и курение вейпов планируют полностью запретить в Казахстане.  
 

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Два новых населенных пункта построят на границе с Россией

19.10.2022, 13:56 1841
Два новых населенных пункта построят на границе с Россией
Фото: Depositphotos
Атырау. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Курмангазинском районе Атырауской области, на границе с Россией, появятся два новых населенных пункта. Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры уже завершено, сообщили в пресс-службе районного акимата.
 

Проект рассчитан на 468 земельных участков. Физическим лицам, состоящим в очереди, будет предоставлено по одному гектару земли для строительства жилья", - говорится в информации.

 
В настоящее время по программе "Нұрлы жер" к участкам подведены вода, свет, газ и дороги. Они полностью готовы к эксплуатации. Стоимость проекта - 1 миллиард 550 миллионов 645 тысяч тенге.
 

В селе Курмангазы с 2016 года в очереди состоят около двух тысяч заявителей. На сегодняшний день в рамках закона жителям поочередно начали выдавать землю. До настоящего времени 60 заявителей уже получили полагающиеся им участки земли. Далее земля будет предоставлена следующим по очереди 120 жителям. Таким образом, эта работа будет выполнена поэтапно", - рассказал исполняющий обязанности руководителя районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства Ренат Нугманов.

 
По его словам, в ближайшее время в число новых населенных пунктов района войдут микросела Болашақ и Шипажай.

 

Не нужно использовать казахский язык для политических игр - Токаев

19.10.2022, 13:13 3176
Не нужно использовать казахский язык для политических игр - Токаев
Фото: Telegram/БОРТ №1
Талдыкорган. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сфера применения казахского языка с каждым годом расширяется, поэтому причин для беспокойства нет. Не нужно использовать казахский язык для политических игр, заявил на встрече с общественностью Алматинской области президент Касым-Жомарт Токаев.
 

Чем больше языков знает молодежь, тем больше стран она может для себя открыть. Это необходимо, чтобы служить интересам вашей родной страны. Однако в первую очередь наша молодежь должна знать свой родной язык - казахский. Наш родной язык должен стоять на первом месте и быть главным приоритетом для всех нас", - подчеркнул Токаев.

 
По его мнению, следует избавиться от мысли, что казахский язык не развивается.
 

За период независимости его статус не повысился, но и не уменьшился. Сколько СМИ транслируют новости. Издаются газеты, журналы и книги. Растет число молодых людей, владеющих казахским языком. В целом языковая среда изменилась коренным образом. Также много представителей других национальностей, знающих казахский язык. Соответственно, спрос на казахстанские фильмы, песни и другую продукцию высок. Все это свидетельствует о том, что сфера применения казахского языка с каждым годом расширяется, поэтому причин для беспокойства нет. Не нужно использовать казахский язык для политических игр", - заявил Токаев.

 
Он также подчеркнул, что государство принимает соответствующие меры для поддержки казахского языка и будет продолжать работать в этом направлении.
 

Мы должны прославлять свой язык. Это очень верно. Но вы не можете отказаться от другого языка. Есть поговорка: "Свой язык - для единства, другой язык - для выживания". Мы должны серьезно относиться к языковой политике. Только тогда мы достигнем нашей цели", - резюмировал глава государства.

 

Токаев о январских событиях: Кто-то очень желает повторения

19.10.2022, 12:20 4146
Токаев о январских событиях: Кто-то очень желает повторения
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
Конаев. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с общественностью Алматинской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал позором для власти события в Казахстане в январе этого года.
 

В стране должно восторжествовать верховенство закона. Без этого невозможно установить общественный порядок. Другими словами, во главу угла нашей внутренней политики следует поставить закон и порядок. Только так мы сможем обеспечить благоприятные условия для эффективного проведения экономических реформ на благо наших граждан. Закон и порядок позволят нам не допустить повторения трагических и, по сути, позорных для репутации нашего государства событий января", - высказался глава государства.

 
Он отметил, что из этой трагедии следует извлечь уроки и ни в коем случае не героизировать бандитов и террористов.
 

А это, к сожалению, происходит, что чревато повторением подобных событий. Кто-то этого очень желает. В отношении тех, кто оказался ведомой силой и совершил незначительные преступления, я объявил амнистию. А тех, кто пытается поднять на щит бандитов, убийц, мародеров, следует опасаться, их надо наказывать по закону, потому что они преследуют узкокорыстные цели, далекие от коренных интересов нашего народа", - заявил он.

 
Он рассказал, что совершившие госизмену, а также те, кто проявил трусость и двуличие, в скором времени предстанут перед судом. Следствие по действиям лиц, допустивших трагедию или спровоцировавших ее, будет продолжено.
 
Глава государства также сообщил, что за 9 месяцев этого года на его имя поступила 41 тысяча обращений, каждое четвертое из которых касается деятельности правоохранительных органов и судебных решений.
 

Это говорит о важности продолжения правовой реформы", - добавил он.


Хронология январской трагедии в Казахстане.
 

Токаев назвал недопустимым незаконную приватизацию заповедников и нацпарков

19.10.2022, 12:07 5281
Токаев назвал недопустимым незаконную приватизацию заповедников и нацпарков
Конаев. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акиматам уделять особое внимание фактам незаконной приватизации национальных парков и заповедников.
 

Алматинская область является флагманом туристической отрасли в нашей стране, главным конкурентным преимуществом которой является богатая своим разнообразием природа края. Недопустимо, чтобы общенациональное богатство - живописные урочища и ущелья, береговые линии и водоемы, национальные парки и заповедники - незаконно приватизировались. Правительству и акимату необходимо уделять таким фактам особое внимание", - сказал Токаев на встречте с общественностью Алматинской области.

 
Говоря о туристическом потенциале Алматинской области, президент отметил, что Заилийский Алатау славится своими уникальными дикими растениями и животными и способен выступить мощным магнитом для притяжения международных туристов.
 

Совместно с международными организациями мы предпринимаем усилия по увеличению в наших горах численности снежного барса - сакрального символа нашей страны. В Или-Балхашском природном резервате запущен уникальный проект реинтродукции тигров", - сказал он, уточнив, что число посетителей национальных парков Казахстана достигло 1,5 миллиона человек, что является рекордом.

 
Он также рассказал, что повышению туристического потенциала области способствует проведение таких международных соревнований, как марафон Tengri Ultra в урочище Танбалы Тас и заплыв Oceanman на Капчагайском водохранилище.
 

В настоящее время этот водоем используется в качестве источника питьевого водоснабжения, ирригации, рыболовства, рекреации. Правительству следует зафиксировать статус Капчагайского водохранилища в качестве одного из ключевых туристических объектов страны", - считает глава государства.


Ранее сообщалось: юрист в области земельного права заявил, что акимат Алматы незаконно вывел 20% природоохранного парка Медео в жилую зону. Генпрокуратура проверит данную информацию.

Также напомним, что более восьми лет длилась  общественная кампания в защиту урочища Кок-Жайляу. Точку в долгом споре поставил президент РК Касым-Жомарт Токаев, который в октябре 2019 года запретил строительство курорта. В феврале этого года стало известно, что урочище Кок-Жайляу вернули Иле-Алатаускому национальному парку.

 

Президент возьмет на личный контроль реализацию мер по снижению инфляции

19.10.2022, 11:38 5831
Президент возьмет на личный контроль реализацию мер по снижению инфляции
Фото: t.me/bort_01
Конаев. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акиматам всех уровней обеспечить эффективную и своевременную реализацию комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022-2024 годы.
 
В ходе встречи с общественностью Алматинской области президент напомнил, что в сентябре инфляция в стране превысила 17% и она продолжает увеличиваться. Это приводит к снижению реальных доходов граждан. Основное влияние на рост цен оказывает продовольственная инфляция, которая достигла 20%.
 

Во многом это связано с подорожанием импортных продуктов питания. Для снижения нашей зависимости от импорта действует план по обеспечению продовольственной безопасности до 2024 года. Государство планирует направить на форвардное кредитование более 100 миллиардов тенге. Это позволит аграриям своевременно проводить весенние полевые работы и иметь гарантированный сбыт продукции осенью", - рассказал он.

 
Он отметил, что во многом рост цен на продовольствие подстегивают посредники.
 

Ни для кого не секрет, что, прежде чем попасть на полки магазинов, продукты проходят несколько стадий удорожания. Поэтому крайне важно устранять перекупщиков из цепочек поставок, наладить логистику сбыта сельхозпродукции. Разговоры и поручения на эту тему были и ранее. Региональным комиссиям по расследованию посреднических схем следует усилить работу по выявлению спекуляций, сговоров и незаконных торговых надбавок. Цены в приказном порядке не регулируются, но с перекупщиками акимы могут и должны разбираться надлежащим образом", - высказался глава государства.

 

Токаев предложил создать в Конаеве академгородок

19.10.2022, 11:13 6286
Токаев предложил создать в Конаеве академгородок
Конаев. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алматинской области отметил, что город Конаев должен стать научно-образовательным центром и городом притяжения для студентов и молодежи.
 

На сегодняшний день большая часть высших учебных заведений сосредоточена в Алматы. Это влияет на состояние густонаселенного мегаполиса: возникают пробки, не хватает общежитий и доступного жилья. Кроме того, в городе резко ухудшилось качество воздуха. С учетом имеющихся проблем полагаю целесообразным рассмотреть вопрос создания в городе Қонаев академгородка. Во многих странах вблизи крупных городов появились инновационные центры. Правительству необходимо до конца текущего года представить конкретные предложения по этому вопросу", - сказал Токаев.

 
Также глава государства отметил нехватку медицинских учреждений в регионе.

 

Алматинская область входит в число густонаселенных регионов страны. Строительство здесь медицинских центров - одна из приоритетных задач. На текущий момент необходима модернизация больниц и поликлиник в соответствии с современными требованиями. Это работа напрямую влияет на качество жизни наших граждан", - пояснил он.

 
На сегодняшний день в области действует 396 учреждений здравоохранения. По поручению президента реализуется национальный проект по модернизации сельского здравоохранения.
 

В рамках проекта в регионе в течение трех лет будут построены 38 оздоровительных центров. Но и этого недостаточно", - скал он.

 
Он рассказал, что сейчас многие жители области для посещения врачей едут в Алматы, поэтому нехватка медицинских учреждений ощущается не так остро.
 

Однако нельзя забывать, что и у мегаполиса имеется свой предел. Известно, что его медицинская инфраструктура перегружена. Акимату области нужно тщательно изучить, в каком районе и в каком количестве нужны объекты здравоохранения. После этого правительством будут приниматься конкретные меры", - заверил Токаев.

 
Вместе с тем президент рассказал, что перенос областного центра в Конаев позволит реализовать план по созданию рабочих мест, увеличению жилого фонда, развитию инфраструктуры, озеленению и благоустройству улиц.
 

В регионе начнется масштабное строительство административных зданий, жилья, больниц, школ, детских садов, объектов культуры и спорта, появятся новые санаторные и курортные зоны. Областной центр нужно развивать как высокоэкологичный, "умный" город, комфортный для проживания. Новому областному центру нужен новый генеральный план, учитывающий его новый статус", - заключил он.


В целом глава государства обозначил шесть приоритетов в развитии Алматинской области: сбалансированное территориальное развитие; развитие инфраструктуры образования и медицины; развитие обрабатывающей промышленности; развитие транспортной системы и энергетики; развитие агропромышленного комплекса; развитие туризма.
 

Токаев поручил активнее привлекать к ответственности организаторов незаконных свалок

19.10.2022, 11:02 7146
Токаев поручил активнее привлекать к ответственности организаторов незаконных свалок
Фото: Depositphotos
Конаев. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью Алматинской области поднял вопросы ветхого жилья, изношенной инфраструктуры и незаконных свалок в регионе.
 

Актуальной для области является проблема утилизации мусора. Необходимо оборудовать все туристические маршруты контейнерами и организовать своевременный вывоз и сортировку мусора. Это важный вопрос. Поручаю Министерству внутренних дел активизировать работу по привлечению к ответственности создателей незаконных свалок мусора", - высказался президент.


Кроме того, отметил глава государства, в регионе достаточно много ветхого и аварийного жилья, высок уровень износа коммуникаций.

Поэтому правительству поручается увеличить финансирование жилищного строительства и капитального ремонта аварийного жилья», - сказал Токаев.


Президент рассказал, что перед регионом стоит важная задача - добиться сбалансированного территориального развития.

Главные показатели в этой работе - обеспечение равного и широкого доступа граждан к базовым социальным услугам, улучшение жилищно-коммунальных условий. Несмотря на введенные в регионе с начала года 686 тысяч квадратных метров жилья, квартирный вопрос остается одной из острых проблем региона. Только в дачных массивах области постоянно проживает более 180 тысяч человек", - добавил он.

 

Токаев поздравил спасателей с профессиональным праздником

19.10.2022, 09:04 9001
Токаев поздравил спасателей с профессиональным праздником
Фото: МЧС РК
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Казахстане отмечается День спасателя. Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил спасателей с профессиональным праздником, сообщила пресс-служба Акорды в Telegram.
 

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем спасателя Республики Казахстан! Вы постоянно работаете в экстремальных условиях, рискуете своей жизнью, с честью исполняя возложенные на вас обязанности. Преданность профессии, готовность к подвигу и любым испытаниям - главное требование к специалистам экстренных служб. Во время стихийных и техногенных бедствий, в повседневных критических ситуациях на вас возлагается большая ответственность", - говорится в поздравлении главы государства.

 
Президент пожелал успехов в этой непростой работе и благополучия семьям.

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин также поздравил сотрудников МЧС с праздником.

 

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