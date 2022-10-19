Минздрав опубликовал законопроект о запрете вейпов в Казахстане и развитии донорства органов

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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало поправки в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения. Одна из поправок запрещает продажу и употребление вейпов в Казахстане.

Законопроект опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 8 ноября 2022 года.

Предлагается введение нормы по запрету оборота электронных систем потребления (вейпов) и ароматизаторов ввиду высокого потребления вейпов среди подростков и детей, а также бесконтрольной повсеместной продажи, повлекшей вейповую эпидемию в стране", - говорится в документе.

В законопроект также внесены поправки в части совершенствования и развития органного донорства, то есть прижизненного волеизъявления самого гражданина (потенциального донора) на посмертное донорство.

В Минздраве подчеркнули, что на 10 сентября 2022 года в листе ожидания находилось 3562 пациента, нуждающихся в трансплантации органов, в том числе 77 детей. Из них 3208 пациентов нуждаются в пересадке почки, 179 - в пересадке печени, 153 - сердца, 16 - легких и 6 - легочно-сердечного комплекса.

В здравоохранении развиты современные медицинские инновационные технологии в области трансплантации, имеются подготовленные специалисты. Однако из-за дефицита донорских органов пациенты годами ожидают очереди на трансплантацию или умирают, не дождавшись ее", - отмечается в законопроекте.

Предлагаемая поправка, по мнению Минздрава, будет способствовать увеличению донорского пула и получению доступа граждан РК к трансплантации органов и (или) тканей, а также сведет к минимуму риск купли-продажи органов.

В документе также говорится, что в мировой практике для увеличения пула донорских органов в качестве прижизненного донора могут выступить супруги при наличии тканевой совместимости с реципиентом.

Доступность получения трансплантологической помощи населению страны позволит обеспечить качество и продолжительность жизни пациента", - говорится в законопроекте.



