Полностью запретить вейпы в Казахстане предлагают депутаты

Из-за бесконтрольной продажи электронных сигарет в стране ситуация с их употреблением пугает

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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Нургуль Тау в своем депзапросе предлагает принять решительные меры по ограничению распространения вейпов в Казахстане, сообщается в пресс-релизе партии Respublica.





К нам поступают обращения от родительского сообщества, которое спрашивает о возможности запрета массового распространения их среди школьников и молодежи", - поделилась депутат.





Она считает, что из-за бесконтрольной продажи электронных сигарет в стране ситуация с их употреблением пугает.





По результатам исследования, проведенного Всемирной организацией здравоохранения в Казахстане в 2018 году, вейп однажды пробовали 14% 15-летних юношей и 6% девушек, 8,5% 11-15-летних юношей и 3,8% девушек употребляли его регулярно. По сравнению с данными 2014 года наблюдается трехкратное увеличение использования вейпов у мальчиков и двукратное - у девочек.





Результаты опроса 2022 года показали, что еще больше детей начали использовать вейпы. Удвоение роста наблюдается у детей в возрасте 13-15 лет.





Нургуль Тау озвучила причины, которые влияют на рост популярности этого вида сигарет.





Они доступны в продаже по низким ценам во всех торговых точках, а также в социальных сетях. Средняя цена не превышает 2000 тенге. По данным Министерства финансов РК, рынок электронных устройств для потребления никотина вырос в 300 раз с 2020 по 2022 год. В то же время законность ввоза этого продукта вызывает сомнения", - подчеркнула она.





По словам Тау, за указанные годы было ввезено около 3 млн штук этих товаров по коду, который не является акцизным, а это значит, что в государственный бюджет не было акцизных поступлений.





Вейп-индустрия использует маркетинг, ориентированный на детей и молодежь. Прибыль с каждого вейпа от 6 долларов и выше в зависимости от типа. Маркетинговый подход продавцов вейпов представляет их как "безвредные" и предназначенные для детей. Это позволяет помещать опасный продукт в торговых точках на уровне глаз ребенка рядом со сладостями, жевательной резинкой и так далее. Также упаковки вейпов украшены красочными привлекательными картинками и адаптированы для детской и подростковой аудитории. Отсутствие запаха гари и дыма не дает родителям долгое время узнать о зависимости детей", - заявила депутат.





По приведенным ею данным Комитета санитарно-эпидемиологического надзора, содержание никотина в жидкостях электронных сигарет в десять раз превышает допустимый уровень.





С 2021 года Министерство здравоохранения РК поднимает вопрос о запрете оборота вейпов. К сожалению, этот вопрос остается открытым. Кроме того, несмотря на то, что Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения запрещает размещать на прилавках табачные изделия, в том числе и электронные, предприниматели-торговцы не соблюдают закон. Это связано с тем, что в приказе № 22 министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 марта 2019 года (об утверждении критериев оценки рисков и контрольного перечня на соответствие законодательству Республики Казахстан о рекламе табачных изделий, в том числе изделий для нагрева табака, кальянного табака, кальянной смеси, систем для нагревания табака) пункт о проверке соблюдения запрета на размещение и открытую выкладку электронных систем потребления и жидкостей для них не предусмотрен. В результате нет возможности проверить торговые места", - подчеркнула Тау.





Депутат предложила рассмотреть возможность полного запрета продажи вейпов и других их видов в стране.





Напомним, в октябре прошлого года Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало поправки в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения. Одна из поправок запрещает продажу и употребление вейпов в Казахстане. Однако пока запрет не введен. С этого года в Казахстане лишь будут поэтапно повышать акцизные ставки на сигареты и вейпы, что позволяет предположить, насколько выгодна торговля ими.





Для справки





Вейп - это парогенератор, в котором растворено множество токсичных веществ.





По мнению врачей, нельзя сравнивать, что вреднее - сигарета или вейп. Пульмонологи считают, что они одинаково вредны. Помимо никотина, в жидкости растворены другие токсичные вещества: формальдегид и глицерин. Все это подогревается и доходит до легких, губит их: приводит к бронхиальной астме и повышает риск развития рака, пишет сайт e1.ru





Самое вредное в парах вейпа - именно ароматизаторы, которые при употреблении в пищу не принесут вреда, а вот при попадании в легкие могут стать причиной смертельной болезни. Существует даже понятие "попкорновые легкие" или болезнь вейперов. В сладких парах при производстве попкорна содержится то же самое вещество, что и в вейповых ароматизаторах - диацетил. Его используют как усилитель вкуса, благодаря ему у продуктов появляется приятный сливочный вкус.





При постоянном вдыхании паров вейпа поражаются мелкие бронхи - бронхиолы, потом сами легкие. Появляются одышка, затрудненное дыхание, температура, боли в груди.





Все это грозит закончиться эмфиземой легких (патология проявляется одышкой, кашлем и признаками дыхательной недостаточности). Вейп - бомба замедленного действия", - рассказала российский эксперт-пульмонолог Анна Петухова.