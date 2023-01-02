01.01.2023, 20:27 3861
Ставки акцизов на табачные изделия увеличатся в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утверждены акцизные ставки на табачные изделия на 2023, 2024 и 2025 годы, сообщили в Комитете государственных доходов РК.
Акцизные ставки на сигареты с фильтром составят:
- в 2023 году - 14 100 тенге/1000 штук;
- в 2024 году - 15 900 тенге/1000 штук;
- в 2025 году - 15 900 тенге/1000 штук.
Также приравнены ставки акциза на сигариллы к ставкам сигарет.
На изделия с нагреваемым табаком определена ставка акциза на уровне 70 процентов от размера ставок акциза на сигареты с изменением единицы измерения с килограмма на штуки:
- в 2023 году - 9870 тенге/1000 штук;
- в 2024 году - 11 130 тенге/1000 штук;
- в 2025 году - 11 130 тенге/1000 штук.
Кроме этого, внесены изменения в статью 43 закона Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс). Согласно изменениям, повышена ставка на никотиносодержащую жидкость в картриджах, резервуарах и других контейнерах для использования в электронных сигаретах, которая составит:
- в 2023 году - 53 тенге/миллилитр жидкости;
- в 2024 году - 55 тенге/миллилитр жидкости;
- в 2025 году - 55 тенге/миллилитр жидкости.
Ранее сообщалось, что в Казахстане будут штрафовать за продажу сигарет без цифровой маркировки. Также Минздрав намерен запретить вейпы.
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01.01.2023, 15:39 6311
Новая ставка регистрационного сбора для легализации автомобилей введена в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 1 января 2023 года ставка разового регистрационного сбора для автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года, составит 200 тысяч тенге. В эту сумму входит оплата за утилизацию и первичную регистрацию автомобиля.
Соответствующие поправки в Налоговый кодекс подписал в декабре президент Касым-Жомарт Токаев.
По данным страховых компаний, в стране чуть более 300 тысяч иностранных автомобилей. Почти все они ввезены из стран Евразийского экономического союза - России, Армении, Кыргызстана и Беларуси (99%).
В МВД заверили, что процедура легализации авто будет максимально упрощена. Заявку на легализацию можно будет подать дистанционно через смартфон. Автомобиль будет автоматически проверяться по криминальным и таможенным учетам. Если автомобиль успешно пройдет проверку, его владелец может прийти в спецЦОН и сдать документы на регистрацию. Утильсбор при легализации автомобилей уплачиваться не будет.
01.01.2023, 14:30 7616
Специальный налоговый режим для некоторых видов деятельности отменен в Казахстане
Постановление будет действовать с 2023 года до 2025 года
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК постановлением от 17 ноября 2022 года изменило перечень видов деятельности, для которых применяется специальный налоговый режим розничного налога. Текст постановления опубликован на сайте правительства.
Постановление будет действовать с 1 января 2023 года до 1 января 2025 года.
Теперь данный налоговый режим доступен только предпринимателям, работающим в сфере общественного питания.
Специальный налоговый режим теперь будет применяться к следующим видам деятельности:
предоставление услуг гостиницами с ресторанами, за исключением гостиниц, находящихся на придорожной полосе;
предоставление гостиничных услуг с ресторанами для официальных мероприятий; деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе;
деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания объектами, находящимися на придорожной полосе;
доставка готовой пищи на заказ и прочая деятельность по обеспечению питанием;
прочие виды организации питания вне населенных пунктов;
прочие виды организации питания в пассажирских поездах;
прочая деятельность по обеспечению питанием, не включенная в другие группировки.
Исключение составит предоставление гостиницами гостиничных услуг.
Режим был введен временно для предпринимателей, работающих в наиболее пострадавших от пандемии секторах.
01.01.2023, 09:23 10101
В Казахстане установлены размеры МРП, МЗП и прожиточного минимума
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы" утверждены размеры минимальной заработной платы, минимальной пенсии, величина прожиточного минимума и другие базовые показатели.
Законом предусмотрено установление с 1 января 2023 года величины:
- минимального размера заработной платы - 70 000 тенге;
- минимального размера государственной базовой пенсионной выплаты - 24 341 тенге;
- минимального размера пенсии - 53 076 тенге;
- месячного расчетного показателя - 3450 тенге;
- прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 40 567 тенге.
31.12.2022, 09:41 17116
Соглашение о транзите российской нефти через Казахстан в Китай продлили на 10 лет
Соглашение предусматривает транзит российской нефти через Казахстан в Китай в объеме до 10 млн тонн ежегодно
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Российской Федерации одобрило продление на 10 лет соглашения с Казахстаном о транзите в Китай до 10 млн тонн российской нефти в год.
Соглашение действует до 1 января 2034 года, сообщает ТАСС.
Соглашение предусматривает транзит российской нефти через Казахстан в Китай в объеме до 10 млн тонн ежегодно.
В 2021 году российская компания "Транснефть" обеспечила трубопроводный экспорт нефти в Китай в объеме 40 млн тонн. Из них 30 млн тонн были поставлены по трубопроводу ВСТО, а 10 млн тонн - транзитом через Казахстан.
Напомним, более 90 млн тонн нефти и почти 3 млн тонн сжиженного газа планируется добыть в Казахстане в 2023 году.
30.12.2022, 15:48 22766
АЗРК продолжит расследование в отношении "Яндекс Такси"
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Алматы. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан продолжит расследование в отношении "Яндекс Такси", сообщает пресс-служба АЗРК.
По данным пресс-службы СМАС города Алматы, 22 июня 2022 года приказом департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Алматы в отношении истца инициировано расследование на предмет нарушений законодательства в области защиты конкуренции.
Проверяемый период определен уполномоченным органом с 1 августа 2021 года по 19 сентября 2022 года.
Согласно требованиям статьи 218 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, до проведения расследования антимонопольный орган проводит анализ состояния конкуренции на товарных рынках с целью выявления доминирующего или монопольного положения субъекта рынка", - сообщили в пресс-службе.
При разбирательстве в суде первой инстанции установлено, что уполномоченным органом проводился анализ состояния конкуренции на товарных рынках лишь за 2020 и 2021 годы.
Специализированный межрайонный административный суд города Алматы принял во внимание факт отсутствия анализа состояния конкуренции на товарных рынках за 2022 год и частично удовлетворил административный иск, признав незаконным оспариваемый приказ в части проверяемого периода за 2022 год", - добавили в суде.
Отмечается, что решение суда не вступило в законную силу.
Позже АЗРК прокомментировало информацию по делу "Яндекс Такси".
29 декабря специализированным межрайонным административным судом города Алматы оглашено решение о частичной отмене приказа департамента АЗРК по Алматы в части проверяемого периода за 2022 год. Суд данное решение мотивировал отсутствием анализа за 2022 год, проведенного до начала расследования", - сообщили в пресс-службе.
Вместе с тем, отметили в АЗРК, доля "Яндекс Такси" по городу Алматы составила в 2020 году - 83,78%, в 2021 году - 84,34%, за первое полугодие 2022 года - 95,3%. По городу Астане в 2020 году доля составила 60,7%, в 2021 году - 67,3%.
Занимаемое положение "Яндекс Такси" демонстрирует стабильный рост на протяжении 2 и более лет, что позволяет контролировать и оказывать значительное влияние на общие условия обращения товара на рынке", - заявили в АЗРК.
По данным агентства, комиссия "Яндекс Такси" составляет от 17% с учетом НДС, при этом самая высокая комиссия конкурента "Яндекс Такси" на рынке составляет 12,5%, следовательно, комиссия "Яндекс Такси" выше максимальной рыночной на 36%. При этом, заявили в пресс-службе, доля конкурента по Алматы в 2020 составляла 0,6%, в 2021 - 0,3%.
В пресс-службе подчеркнули, что помимо "Яндекс Такси" комиссию от 4% с водителей также взимают таксопарки-партнеры, что приводит к общему удорожанию стоимости поездок в Республике Казахстан.
Судом при разъяснении своего решения отмечено, что признаки нарушения законодательства со стороны "Яндекс Такси" нашли свое подтверждение и уполномоченный орган вправе открыть расследование за 2022 год после проведения соответствующего анализа. В связи с чем расследование антимонопольным органом будет продолжено. На сегодняшний день АЗРК анализируются действия "Яндекс Такси" на предмет установления монопольно высоких цен в 2022 году", - заявили в АЗРК.
Напомним, в отношении агрегатора такси "Яндекс" начата проверка после 2 тысяч жалоб на завышенные цены, поступивших от пользователей из разных городов Казахстана.
30.12.2022, 13:50 23881
Более 90 млн тонн нефти и почти 3 млн тонн сжиженного газа планируется добыть в Казахстане в 2023 году
Фото: kmg.kz
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - О мерах по развитию нефтяной и газовой отрасли, а также об основных показателях энергетической отрасли 2022 года и задачах на 2023 год рассказал на брифинге в службе центральных коммуникаций министр энергетики Болат Акчулаков.
Газодобывающая отрасль
По итогам 2022 года объем добычи газа ожидается на уровне 51,7 млрд кубометров. План по добыче газа на 2023 год составляет 53,5 млрд кубометров. Производство товарного газа по итогам года составит 27,6 млрд кубометров, в 2023 году - 28,2 млрд кубометров. Производство сжиженного нефтяного газа по итогам 2022 года ожидается на уровне 2,82 млн тонн. План на 2023 год - 2,86 млн тонн", - рассказал глава ведомства.
Также в 2023 году планируется произвести 515 тысяч тонн нефтегазохимической продукции. В частности, по словам министра, на сегодня в Казахстане уже производятся смазочные материалы, полипропилен, метил-трет-бутиловый эфир, бензол и параксилол.
В 2022 году было реализовано 142 газовых проекта. Доступ к газу получили 107 сельских населенных пунктов (284,8 тысячи человек). В 2023 году планируется реализовать еще 86 проектов, что позволит обеспечить газоснабжением 166,6 тысячи человек, или 56 сельских населенных пунктов.
Также в 2022 году актуализирована Генеральная схема газификации Республики Казахстан на 2015-2030 годы, которая определяет дальнейшее развитие газотранспортной системы. Разработана новая формула закупа газа, которая позволит стимулировать недропользователей увеличить объемы добычи и переработки газа. Осуществлен запуск крупнейшего нефтехимического завода по производству полипропилена, который входит в топ-10 мировых производителей", - сообщил Акчулаков.
Кроме того, на 2023 год запланировано начало строительства заводов по производству бутадиена и метанола на общую сумму инвестиций 1 млрд долларов. Также в предстоящем году будет принят закон "По вопросам реинжиниринга процессов регулирования оборота сжиженного нефтяного газа", который обеспечит прозрачность оборота сжиженного газа и справедливое ценообразование.
Нефтедобыча
Объем добычи нефти по итогам 2022 года ожидается на уровне 84 млн тонн, экспорт нефти по итогам 2022 года ожидается на уровне 64,8 млн тонн. План добычи нефти на 2023 год - 90,5 млн тонн, из них на экспорт - 71 млн тонн. Переработка нефти по итогам года составит 18 млн тонн. Производство нефтепродуктов ожидается на уровне 13,7 млн тонн. Также в 2022 году запущена и введена в промэксплуатацию информационная система учета нефти и газового конденсата, которая на сегодня позволяет отслеживать 95% оборота нефти.
В 2023 году, по словам Акчулакова, совместно с зарубежными партнерами будет разработан комплексный план развития крупнейших нефтегазовых проектов.
Также министерством совместно с заинтересованными сторонами разработана дорожная карта, которая предусматривает:
- дозагрузку мощностей маршрута Атырау - Самара с дальнейшей транспортировкой в порты Усть-Луга, Новороссийск;
- развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, в рамках которого планируется осуществление модернизации железнодорожных путей и расширение товарного парка железнодорожных вагонов-цистерн, а также реконструкция и модернизация нефтеналивных причалов в Актауском морском торговом порту;
- увеличение экспорта нефти в КНР, включая расширение некоторых участков нефтепровода Казахстан - Китай.
- завершение в 2023 году проекта устранения узких мест на казахстанском участке КТК, который позволит увеличить пропускную способность с 53,7 до 72,5 млн тонн в год.
Глава ведомства отметил, что в 2022 году увеличилось производство нефтепродуктов. Так, производство бензина составило 5,3 млн тонн, дизельного топлива - 5 млн тонн, авиакеросина - 0,65 млн тонн и мазута - 2,8 млн тонн. Кроме того, произведен 0,9 млн тонн битума. В 2023 году его производство будет увеличено на 300 тысяч тонн.
Также в 2022 году министерством проведены работы по сохранению государственного регулирования предельных цен на розничную реализацию АИ-80, 92-93 и летнее дизельное топливо. Приняты приказы по продлению запрета на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом и по дифференцированным ценам на дизельное топливо для транзитного транспорта. В 2023 году вышеуказанные меры будут сохранены и продлены", - подчеркнул глава Минэнерго.
Он также отметил, что будет начато базовое проектирование расширения Шымкентского НПЗ до 9 млн тонн.
Правительством будут приняты соответствующие поправки по исключению непродуктивных посредников в системе поставок нефти и нефтепродуктов.
В рамках поправок предложено осуществлять прямые поставки нефти для переработки недропользователями или аффилированными с ними лицами, покупку нефти непосредственно самими НПЗ, оптовые поставки нефтепродуктов только лицам, обладающим нефтебазами на праве собственности или аренды (за исключением импорта, единого оператора и оборота авиакеросина).
Энергетическая отрасль
По итогам 2022 года ожидается выработка электроэнергии в объеме 112,7 млрд кВтч. План 2023 года по выработке электроэнергии составляет 114,9 млрд кВтч. По возобновляемым источникам энергии выработка составит 4,5 млрд кВтч, что на 6,6% больше прошлогоднего уровня. В 2023 году план составит 5 млрд кВтч.
Министр напомнил, что в 2022 году разработан и утвержден энергетический баланс до 2035 года, в рамках которого смоделировано развитие энергетического комплекса с расчетом прогнозов по производству и потреблению электроэнергии. Также в текущем году реализовано 12 проектов ВИЭ суммарной мощностью 385 МВт. В 2023 году планируется ввод еще 15 новых проектов ВИЭ мощностью 257 МВт. Успешно проведены аукционные торги по проектам маневренных генераций мощностью 1200 МВт и по проектам ВИЭ мощностью 440 МВт.
Кроме того, ведется работа по модернизации национальной электрической сети, в том числе через присоединение электрических сетей Западного Казахстана к Единой электроэнергетической системе, а также усиление электрических сетей Западной и Южной энергозоны. Усиление Западной энергозоны планируется завершить в 2023 году.
Ожидается принятие закона "О теплоэнергетике", который позволит направить фокус на решение проблем теплоснабжения регионов, определить долгосрочные планы и систематизировать взаимоотношения между центральными и местными исполнительными органами. В рамках закона предполагается переход на новую целевую модель рынка, которая предусматривает централизованную покупку и продажу электрической энергии, а также ввод балансирующего рынка в режиме реального времени. Данные меры позволят снизить дисбалансы в энергосистеме и нивелировать влияние высоких тарифов от новых источников энергии. Будет усилена роль Комитета атомного и энергетического надзора в части обеспечения жесткого контроля ремонтных компаний и инвестиционных программ", - отметил Акчулаков.
По его словам, разрабатываемая программа "Тариф в обмен на инвестиции" позволит реконструировать, модернизировать и расширить действующие активы энергопроизводящих организаций. По оценкам, объем инвестиций в отрасль составит 400 млрд тенге ежегодно.
Также в I квартале 2023 года будет завершен аудит всех ТЭЦ страны, что позволит выявить проблемы и текущее их техническое состояние.
В 2023 году будет принята концепция развития электроэнергетической отрасли до 2032 года, а также будет введена в эксплуатацию цифровая платформа энергетики, которая позволит управлять рисками и отслеживать техническое состояние станций.
30.12.2022, 11:13 24876
Госрегулирование цен на автогаз продлили еще на полгода в Казахстане
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вступил в силу приказ председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан "О внесении изменения в приказ председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 5 июля 2022 года № 16 "О введении временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан".
Приказом предусматривается продление временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан до 30 июня 2023 года, сообщает пресс-служба АЗРК.
С тестом приказа можно ознакомиться здесь.
Как пояснили разработчики приказа, решение продлить ценовое регулирование розничной реализации СНГ с автогазозаправочных станций вызвано имеющимися рисками резкого повышения цен и, как следствие, возникновения социальной напряженности в обществе.
Напомним, в январе текущего года производители сжиженного газа перешли на электронные торги, в результате чего цена газа резко была увеличена вдвое. На эту новость моментально отреагировали жители Мангистауской области, выйдя на митинги в Жанаозене, селах Акшукур и Курык. Недовольство народа выросшими ценами на СНГ в дальнейшем было использовано в качестве инструмента для раскручивания январских погромов в Казахстане.
29.12.2022, 13:07 28871
Почти 8 млн казахстанцев имеют задолженность по кредитам
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента Республики Казахстан приняли закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК".
На 1 октября 2022 года задолженность перед банками второго уровня, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами имеют 7,8 млн человек, сообщает informburo.kz.
Закон предусматривает возможность восстановить свою платежеспособность через процедуры внесудебного банкротства, судебного банкротства и восстановления платежеспособности. Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть у кредитора нет права применить их в отношении должника.
Процедура внесудебного банкротства будет применяться при следующих условиях:
- долг перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1600 МРП);
- отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум - 36 018 тенге.
Внесудебное банкротство будет начинаться на веб-портале "электронное правительство". Затем посредством информационной системы будет проводиться автоматическая сверка с данными заинтересованных государственных и иных органов на предмет соответствия должника входным критериям. По долгам свыше 4,9 млн тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство", - цитирует zakon.kz заместителя министра финансов РК Ержана Биржанова.
По его словам, целью судебного банкротства является максимальное удовлетворение требований кредиторов за счет имущественной массы банкрота. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать. Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника - сокрытие имущества или информации о нем, предоставление ложной информации.
Процедуру судебного банкротства осуществляют финансовые управляющие, в состав которых входят администраторы, осуществляющие процедуру банкротства юридических лиц и ИП; профессиональные бухгалтеры; юридические консультанты; аудиторы.
Принимая во внимание, что не все должники смогут оплатить услуги финансовых управляющих, законопроектом предусмотрена оплата за счет государства лицам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, у которых отсутствует имущество", - цитирует inform.kz. замминистра.
Вместе с тем он обратил внимание на последствия, которые возникают с момента применения внесудебного и судебного банкротства:
- сроки долговых обязательств считаются истекшими;
- запрет кредиторам требовать от должника исполнения обязательств;
- прекращение начисления неустойки (пени, штрафов) и вознаграждения;
- приостановление исполнения решения судов о взыскании долга;
- запрет должнику совершать сделки по получению займов, выдаче гарантий и поручительств.
Третья процедура касается восстановления платежеспособности и предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет) при наличии стабильного дохода.
План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде.
Преимуществом данной процедуры является то, что после него человек не обретает статус "банкрот", следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота.
При этом в ведомстве обращают внимание на последствия, которые возникают после банкротства, это:
- ограничение на получение займов и кредитов в течение 5 лет (кроме получения микрокредитов ломбардов);
- право на повторное применение банкротства через 7 лет;
- мониторинг финансового состояния банкрота в течение 3 лет после банкротства.
Подчеркивается, что прежде чем гражданин объявит себя банкротом, необходимо подумать о возможных последствиях и ограничениях.
Также особое внимание необходимо обратить на то, что долги по алиментам, по возмещению вреда, причиненному жизни и здоровью другого человека, а также по возмещению ущерба по уголовным правонарушениям списанию не подлежат.
Напомним, 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономической ситуации в стране поручил приступить к разработке закона о банкротстве физических лиц.
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