Финнарушения на более чем 39 млрд тенге и реформирование системы госаудита: о чем говорили Токаев и Смаилов   

Фото: акимат Алматы

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Алматы. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинцы регулярно подают жалобы на нерадивых застройщиков как в местный акимат, так и в общественные организации, депутатам, в правительство. Результаты рассмотрения этих обращений - снос незаконно возведенных жилых домов, независимо от того, на какой стадии строительства они находятся, сообщает - Алматинцы регулярно подают жалобы на нерадивых застройщиков как в местный акимат, так и в общественные организации, депутатам, в правительство. Результаты рассмотрения этих обращений - снос незаконно возведенных жилых домов, независимо от того, на какой стадии строительства они находятся, сообщает finprom.kz





Например, в конце июля начался снос построенного жилого комплекса Graff в микрорайоне Ерменсай. Объект начали строить незаконно, не имея разрешительных документов на три земельных участка. Жилой дом был возведен до второго этажа. Та же судьба постигла стройку в микрорайоне Шугыла. Еще в феврале суд удовлетворил требования управления градостроительного контроля Алматы о сносе трехэтажного таунхауса, построенного без полного пакета разрешительных документов. Снос с участием судебных исполнителей был начат в июле. Ранее акимат Алматы также сообщал о принятом решении по сносу семиэтажного здания на проспекте Достык, которое простаивало более 19 лет.





Ранее аким города Ерболат Досаев поручил усилить контроль за незаконным строительством, в частности, в горной местности. В целом, по данным управления градостроительного контроля Алматы, с начала 2023 года по июнь 2024-го специалисты управления направили в суды 218 исков о различных нарушениях требований законодательства и строительных норм. Из них в 44% случаях в судебных претензиях эксперты просили суд вынести постановление о полном или частичном сносе незаконно построенных объектов. Таких исков было 97. Среди них есть дела по жилым домам, в которых застройщики уже успели продать квартиры. По состоянию на 23 августа в рамках этих судебных дел уже снесены 45 объектов. В числе таких хаотичных застроек оказались крупные ЖК - "Мечта", "Алма Гарден", Khan и прочие.





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По данным комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК, за январь-июль 2024 года общее количество административных правонарушений в сфере градостроительной, строительной деятельности в Алматы увеличилось на 5,2%. За семь месяцев было зарегистрировано 725 таких административных дел, из них 95,6% уже рассмотрены. В отношении 468 физлиц и 211 юрлиц были вынесены постановления о привлечении к ответственности. В 97% случаев наказанием для нарушителей стали штрафы и лишь в 3% - предупреждения. Согласно отчетам из базы правовой статистики, общая сумма штрафов за такие нарушения за первые семь месяцев составила 181,7 млн тенге. Из них взыскано пока 139,8 млн тенге.





В группу административных нарушений строительных и градостроительных норм входят различные противоправные действия застройщиков. Чаще всего встречаются случаи строительства объектов без проектной документации или экспертизы. За семь месяцев 2024-го в Алматы зарегистрировали 186 административных дел по этой статье КоАП РК - на 11,8% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Второе месте по "популярности" заняли случаи эксплуатации объектов, которые не сданы официально, то есть не было получено заключение специальной комиссии о том, является ли построенное здание безопасным. Количество таких административных дел за год выросло на 45,7%, достигнув 134.





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Управление градостроительного контроля Алматы периодически обновляет список жилых комплексов, в которых специалисты не рекомендуют казахстанцам покупать жилье. По актуальным данным, в этот список входят 45 ЖК в Алатауском, Алмалинском, Наурызбайском, Бостандыкском и Медеуском районах. Специалисты советуют гражданам проверять информацию о законности строительства, прежде чем покупать квартиру или подписывать договор долевого участия.





Потеря инвестиций граждан - только одно из многочисленных последствий незаконного строительства. К другим общественно значимым риск-факторам можно отнести нарушение экосистемы территории, экологических нормативов, сейсмоустойчивости и т. д. Особенно актуальна для Алматы проблема хаотичной застройки в горной местности.





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По данным КПСиСУ ГП РК, количество административных дел о нарушениях градостроительных и строительных норм в мегаполисе составляет 21% от общего количества по стране. За январь-июль 2024 года в РК было зарегистрировано около 3,5 тыс. таких административных дел - на 15,1% больше, чем годом ранее. На столько же выросла и общая сумма штрафов, которые были выписаны нарушителям, достигнув 756,5 млн тенге за семь месяцев.





На республиканском уровне самым распространенным нарушением в этой сфере также является строительство объектов без необходимой документации. За январь-июль в стране насчитывалось 896 дел по этой статье. Административных дел по статье КоАП РК "Незаконное строительство" в едином реестре досудебных расследований зарегистрировали 112 - в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.



