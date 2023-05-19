18.05.2023, 12:04 39526
Физические и юридические лица стран ЕАЭС имеют кредиты в казахстанских банках на 119,5 млрд тенге
Рассказать друзьям
Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в ходе заседания сената депутаты одобрили закон "О ратификации соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза".
Сегодня любой резидент ЕАЭС, хоть физическое, хоть юридическое лицо, может взять кредит в банке второго уровня любой страны ЕАЭС. На 1 марта этого года около 2 тысяч физических лиц и 42 юридических лица других стран ЕАЭС имеют кредиты в наших банках на 119,5 млрд тенге. Это данные Нацбанка. Но вопрос обмена кредитными историями внутри стран ЕАЭС не был урегулирован. Обсуждаемое соглашение устраняет этот пробел", - сказал депутат Сергей Карплюк.
Он пояснил, для чего нужен обмен кредитными историями.
Во-первых, это расширит доступ к банковским услугам для добросовестных заемщиков. Иными словами, им легче будет получить кредит в банке любой страны ЕАЭС. Во-вторых, это защитит сами банки. Банк сможет убедиться в надежности заемщика и тем самым снизит свои риски", - отметил депутат.
По его словам, соглашение содержит порядок обмена и перечень передаваемой информации. Сюда входит: запрос о предоставлении кредитного отчета, сам кредитный отчет, согласие субъекта кредитной истории, а также документы, касающиеся ее оспаривания. При этом все участники будут обязаны обеспечивать защиту получаемой информации.
Национальные регуляторы финансового рынка наряду с основными своими обязанностями будут формировать список банков и иных кредитных организаций, уполномоченных на получение информации.
Непосредственно передачей информации между странами будет заниматься ограниченный список уполномоченных организаций. В Казахстане такими признаны два кредитных бюро: это АО "Государственное кредитное бюро" и ТОО "Первое кредитное бюро".
В качестве канала передачи информации рассматривается интегрированная система ЕАЭС. Это межгосударственный инструмент для обмена данными и электронными документами.
В целом ратификация соглашения благоприятно отразится на экономике Казахстана", - сказал Сергей Карплюк.
Как отметил спикер сената Маулен Ашимбаев, в целом сейчас стратегическая задача - расширение кредитования экономики и уменьшение потребительского кредитования.
Потребительское кредитование за последние годы выросло в два раза, более чем 14 трлн тенге сейчас в виде займов выданы нашим гражданам. Было немало историй, когда люди не могли обслуживать свои займы... В этой связи нашим президентом был принят закон о восстановлении платежеспособности и банкротства граждан РК для снижения долговой нагрузки наших граждан", - сказал он.
Было отмечено, что с введением обмена кредитными историями снизится возможность получить кредит проблемным заемщикам в соседних странах.
новости по теме
19.05.2023, 15:57 386
Завершился госвизит президента Казахстана в Китай
Фото: telegram/Aqorda
Рассказать друзьям
Пекин. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Завершился государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику, сообщает пресс-служба главы государства.
Напомним, 17 мая Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику. Позже президент Казахстана и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провели переговоры.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития всестороннего сотрудничества в торгово-экономической, нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, финансовой, транспортно-транзитной сферах, образовании и науке. Также состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня.
Кроме того, в рамках государственного визита президента Республики Казахстан был подписан ряд документов.
Вчера глава государства принял участие в казахско-китайском инвестиционном круглом столе. Касым-Жомарт Токаев отметил, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире, торгово-экономические отношения Казахстана и Китая продолжают динамично развиваться.
Также президент, пригласив представителей китайского бизнес-сообщества к расширению партнерства в финансовой сфере, рассказал им о возможностях международного финансового центра "Астана". На сегодняшний день в МФЦА зарегистрировано свыше 1800 компаний из 73 стран мира, десятая часть из них - китайские компании. Кроме того, корпорация China International Capital Corporation (CICC) планирует открыть свой региональный филиал в Казахстане.
Сегодня президент Казахстана выступил с речью на саммите "Китай - Центральная Азия" в Сиане. По итогам саммита была подписана Сианьская декларация.
19.05.2023, 13:10 6686
Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном превысил миллиард долларов
При этом положительная тенденция сохраняется и в текущем году
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел переговоры с председателем кабинета министров Кыргызстана Акылбеком Жапаровым. Встреча состоялась на полях проходящего в Алматы 2-го экономического форума "Европейский союз - Центральная Азия", сообщает primeminister.kz.
Стороны обсудили вопросы развития торгово-логистической инфраструктуры, привлечения инвестиций, сотрудничества в сельском хозяйстве и водно-энергетической сфере, а также ряд других.
Алихан Смаилов отметил, что между РК и КР выстроены доверительные отношения, основанные на принципах взаимного уважения и добрососедства.
По итогам прошлого года двусторонний товарооборот увеличился на 7,5% и превысил $1,1 млрд. При этом положительная тенденция сохраняется и в текущем году.
Нами принимаются меры по доведению взаимной торговли до $2 млрд в ближайшее время. Уверен, что благодаря совместным действиям мы добьемся этой цели. Правительство Казахстана готово к активному диалогу по всем направлениям нашего многопланового взаимодействия", - сказал Смаилов.
Со своей стороны Акылбек Жапаров отметил, что все вопросы двусторонней повестки между странами обсуждаются и решаются в духе взаимопонимания, доверия и взаимной поддержки.
Уверен, что наша сегодняшняя встреча даст хорошую возможность обсудить и определить дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества", - сказал Акылбек Жапаров.
19.05.2023, 12:57 7376
Токаев открыл генконсульство Казахстана в Сиане
Казахстан - единственная страна Центральной Азии, открывшая свое дипломатическое представительство в провинции Шэньси
Рассказать друзьям
Сиань. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев открыл генеральное консульство Казахстана в Сиане, сообщает Акорда.
Глава государства выразил признательность китайской стороне за содействие в открытии дипломатического представительства Казахстана.
Мы провели весьма содержательные переговоры с председателем Си Цзиньпином. Были подписаны совместное заявление и другие важные документы. Можно с уверенностью заявить, что этот визит открыл новое "золотое 30-летие" казахско-китайского сотрудничества. Безусловно, нынешний визит имеет особое значение. Сегодня происходит еще одно значимое событие в истории сотрудничества наших стран - открытие Генерального консульства в Сиане. Сиань - важный пункт экономического проекта "Один пояс, один путь". Между Казахстаном и провинцией Шэньси и Сианем налажены тесные связи. Подписаны соглашения об установлении побратимских связей с Северо-Казахстанской областью и городом Шымкентом, что будет содействовать укреплению отношений между двумя странами. Открытие Генерального консульства Казахстана в Сиане придаст новый импульс развитию нашего сотрудничества", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Указ об учреждении генерального консульства Казахстана в крупном промышленном и историко-культурном регионе КНР президент подписал 5 ноября 2022 года.
В здании консульства наряду с дипломатическим корпусом также будут располагаться представительства национальных компаний для продвижения экономических интересов Казахстана.
В церемонии открытия принял участие член госсовета, министр иностранных дел КНР Цинь Ган, который от имени китайского правительства поздравил участников мероприятия. По его словам, учреждение генерального консульства Казахстана в Сиане свидетельствует о том, что двустороннее сотрудничество выходит на новый уровень.
Отмечается, что Казахстан - единственная страна Центральной Азии, открывшая свое дипломатическое представительство в провинции Шэньси.
19.05.2023, 10:39 11481
В четырех районах Алматы сменились акимы
Новых районных акимов представил глава мегаполиса Ерболат Досаев
Рассказать друзьям
Алматы. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы назначены новые акимы Наурызбайского, Ауэзовского, Бостандыкского и Алмалинского районов, сообщает пресс-служба акима южной столицы.
В ходе совещания по кадровым вопросам аким Алматы Ерболат Досаев представил коллективу новых акимов районов, которые были назначены на должности распоряжением акима города по согласованию с администрацией президента РК и маслихатом города Алматы.
Акимом Наурызбайского района стала Назира Тогизбаева, которая с января 2021 года работала руководителем управления занятости и социальных программ.
На должность акима Ауэзовского района назначен Абзал Егембердиев. С августа 2022 года Егембердиев руководил управлением государственных активов города.
Акимом Бостандыкского района стал Санджар Алин. До назначения занимал должность руководителя управления энергетики и водоснабжения.
Алмалинский район возглавил Айдар Жакибаев. С января 2023 года являлся исполняющим обязанности руководителя аппарата акима города Алматы.
18.05.2023, 21:09 26921
В Алматинской области в госсобственность возвращено 44 тысячи га земель
Рассказать друзьям
Конаев. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Секретарь партии AMANAT, председатель комиссии "Жер аманаты" Даулет Карибек совместно с другими членами комиссии встретился с сельскими жителями Алматинской области, обсудив актуальные проблемы нехватки пастбищных земель.
В ходе встречи сельчане и руководители крестьянских хозяйств поднимали вопросы деградации земель, высоких цен на дизельное топливо, нехватки государственных субсидий и другие.
По словам жителя села Нарынколь Райымбекского района Искака Омиралиева, сегодня сельчанам негде пасти скот. При этом собственники близлежащих земель не пускают на свою территорию скот местных жителей, а сами пастбищами не пользуются.
В нашем районе несколько тысяч га земли в частных руках находятся, но там ничего не происходит, скот не пасут, земли не пашут. А что делать простым людям? Кроме того, в поливной сезон нам остро не хватает воды, из-за этого тяжело вести хозяйство", - сказал он.
Члены комиссии отметили, что с начала текущего года в Райымбекском районе в госсобственность возвращено более 17 тысяч га земли. Также продолжается активная работа по возврату еще 18 тысяч га.
По словам заместителя председателя "Жер аманаты", депутата мажилиса Бакытжана Базарбек, не менее актуальная проблема для жителей Райымбекского района - оформление сельскохозяйственных земель, находящихся в приграничной зоне.
Многие люди получили эти земли на право пожизненного наследуемого владения еще в 90-х годах до делимитации госграницы с КНР и сейчас фактически лишились возможности узаконения этих земель. Согласно статье 24 Земельного кодекса земли сельхозназначения, расположенные в приграничной зоне, не представляются в частную собственность и землепользование. Данная ситуация сложна тем, что в приграничной зоне отказывают в выдаче госактов на землю даже тем, у кого оформлено полноценное право временного землепользования, предоставленное на основе постановления акимата. Люди из-за указанной казусной ситуации лишились возможности подавать заявки на субсидии и иную государственную помощь в сфере сельского хозяйства. Данный вопрос взят в работу нашей комиссией", - сказал Бакытжан Базарбек.
Далее партийцы встретились с жителями села Кеген Кегенского района, где местных фермеров также беспокоит вопрос дефицита сельхозугодий.
В прошлом году у нас по всему району был падеж скота. Пастбищ нет, корма нормально не можем заготовить. Самые хорошие земли ушли к бизнесменам. Есть компания "КазМясо", у них 17 тысяч га, при этом сколько у нас семей, которым негде пасти скот. 40 семей кандасов, которым землю не дали до сих пор. Даже вокруг села земля оказалась в частных руках", - говорит аксакал Буршакпай Белеков.
В свою очередь Даулет Карибек подчеркнул, что работа по возврату в госсобственность неиспользуемых и незаконно переданных в частные руки сельскохозяйственных земель ведется по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева. В этой связи одна из приоритетных задач AMANAT - это обеспечить строгий контроль за справедливым распределением среди населения возвращенных земель.
Каждый участок должен использоваться по назначению. Главная цель комиссии "Жер аманаты" - обеспечить равный доступ к пастбищам для всех жителей сельской местности. С 1 января в Алматинской области уже возвращено 44,6 тысячи га земли, а до конца года мы обещаем передать в госсобственность 220 тысяч га. И мы не намерены останавливаться, борьба с латифундистами будет продолжаться", - сказал секретарь партии.
По информации члена комиссии, депутата мажилиса Жанарбека Ашимжана, в прошлом году в Алматинской области в собственность государства было возвращено более 113 тысяч га пастбищных угодий, 57,8 тысячи га из которых собственники передали добровольно. Еще 13,3 тысячи га возвращены по решению суда.
Ранее по инициативе комиссии "Жер аманаты" был разработан геосервис jerkarta.gharysh.kz, отражающий дефицит пастбищных угодий для каждого сельского населенного пункта и перечень уже возвращенных в госсобственность земельных участков.
В целом по Казахстану за прошлый год при непосредственном содействии комиссии "Жер аманаты" в государственную собственность возвращено более 5 млн га неиспользуемых земель.
Напомним, с начала этого года территориальными подразделениями Комитета управления земельными ресурсами МСХ по республике зарегистрирована 381 внеплановая проверка в отношении землепользователей на площади 486 тысяч га, по результатам которых внесено 152 предписания на площади в 304,7 тысячи га.
18.05.2023, 19:50 29081
Опубликован текст совместного заявления КНР и Казахстана
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Пекин. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Опубликован текст совместного заявления Китайской Народной Республики и Республики Казахстан.
Ниже информационное агентство "Синьхуа" приводит полный текст заявления:
По приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 17-19 мая 2023 года президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетил с государственным визитом Китайскую Народную Республику.
Главы государств в теплой, дружественной и деловой атмосфере провели переговоры, высоко оценили результаты развития китайско-казахстанских отношений, достигнутые за 31 год с момента установления дипломатических отношений, подтвердили нацеленность на дальнейшее повышение уровня отношений между Китаем и Казахстаном, углубление сотрудничества в различных сферах, а также провели глубокий обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес.
1. Стороны подтверждают, что при руководящей роли "дипломатии глав государств" продолжат продвигать взаимодействие на всех уровнях и механизмы сотрудничества в различных областях, непрерывно углублять отношения вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном, наполнять содержание двустороннего сотрудничества, готовы прилагать усилия к исполнению устремления к единому будущему, характеризующемуся вечной дружбой, глубоким взаимодоверием и солидарностью.
Отмечая высокий уровень сотрудничества, главы государств подтвердили неизменность курса и совместных усилий по укреплению китайско-казахстанских отношений, отличающихся непоколебимой дружбой, стратегическим характером двустороннего диалога вне зависимости от внешней конъюнктуры и высокой степенью политического взаимодоверия.
2. Китайская сторона высоко оценивает значительные достижения в деле развития и строительства государства, достигнутые за годы независимости Республики Казахстан, поддерживает казахстанскую сторону в построении "Справедливого Казахстана".
Стороны высоко оценили проводимые в двух странах внутригосударственные реформы и меры по стабильному внутриполитическому и социально-экономическому развитию в целях повышения благосостояния народов Китая и Казахстана.
Казахстанская сторона горячо поздравляет китайскую сторону с успешным проведением XX Съезда Коммунистической партии Китая и "двух сессий" в 2023 году, председателя КНР Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря партии и должность председателя КНР, высоко оценивает великие достижения, достигнутые за 10 лет социально-экономического развития Китая в новую эпоху. Выражает уверенность в том, что под руководством Коммунистической партии Китая все национальности по всей стране объединятся и устремятся к всестороннему формированию сильного модернизированного социалистического государства, осуществят цели "второго столетия" путем китайской модернизации, всесторонне будут содействовать великому возрождению китайской нации.
Стороны подчеркивают важность поддержания политической безопасности. Китай и Казахстан продолжат углублять политическое взаимодоверие, усилят взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим государственный суверенитет, безопасность и территориальную целостность сторон, а также другим вопросам, представляющим их коренные интересы. Стороны решительно противостоят вмешательству внешних сил во внутренние дела двух государств, политизации вопросов прав человека и применению двойных стандартов. Стороны готовы укреплять сотрудничество в области противодействия вмешательству и предотвращению "цветных революций".
Казахстанская сторона твердо поддерживает принцип "одного Китая" и подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Выступает против "независимости Тайваня" в какой-либо форме, подтверждает, что не будет устанавливать официальные контакты с Тайванем в какой-либо форме, поддерживает все усилия правительства КНР по осуществлению мирного воссоединения Китая.
Китайская сторона твердо поддерживает самостоятельно избранный путь развития Казахстана и необходимые меры, предпринимаемые правительством Казахстана для поддержания внутригосударственной стабильности, межэтнического согласия и стимулирования социально-экономического развития.
3. Председатель КНР Си Цзиньпин в сентябре 2013 года в Казахстане впервые выдвинул инициативу "Экономического пояса Шелкового пути". Главы государств высоко оценили итоги выдвинутой 10 лет назад инициативы совместного строительства "Одного пояса, одного пути". Стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление региональной взаимосвязанности в интересах более эффективного использования взаимного торгово-инвестиционного и транзитно-транспортного потенциала, а также углубление практического сотрудничества в различных областях в рамках "Одного пояса, одного пути".
При руководящей и координирующей роли Китайско-казахстанского Комитета по сотрудничеству стороны продолжат наполнять содержание двустороннего сотрудничества путем совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь", всемерного содействия сопряжению инициативы совместного строительства "Один пояс, один путь" с Новой экономической политикой Республики Казахстан "Нурлы жол" , совместного обеспечения безопасности совместных проектов и персонала предприятий, активного расширения новых сфер китайско-казахстанского практического взаимодействия.
Стороны высоко оценивают исторический рекордный рост двустороннего товарооборота в 2022 году и усилия правительств двух стран по расширению объема двусторонней торговли, выражают готовность продолжить реализацию "Программы развития торгово-экономического сотрудничества на среднесрочный и долгосрочный период между правительством КНР и правительством РК" и "Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области электронной торговли", полностью поддерживают подписанный "План индустриализации и инвестиционного сотрудничества между правительством Китайской Народной Республики и правительством Республики Казахстан" и выражают готовность к совместной работе по его последующей реализации, содействуют наращиванию и продвижению благоприятной торговли, расширению сотрудничества в сфере электронной торговли, больших данных, искусственного интеллекта, 5G и других новых областях.
С целью расширения и углубления взаимодействия в вышеуказанных областях стороны рассмотрят вопрос об учреждении Подкомитета по сотрудничеству в области инноваций Китайско-казахстанского комитета по сотрудничеству.
Выразили намерение активно содействовать дальнейшему расширению двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и индустриального взаимодействия, уделив особое внимание таким перспективным направлениям, как возобновляемые источники энергии, инновации, продовольственная безопасность и сельское хозяйство, транспорт, грузоперевозки и логистика.
Стороны поддерживают предприятия своих стран в инвестировании другой стороны для экономического развития, готовы в дальнейшем повышать прозрачность, стабильность и предсказуемость инвестиционной политики, продолжат прилагать усилия для обеспечения стабильной, прозрачной и предсказуемой деловой среды для инвесторов, обеспечивать права и интересы инвесторов, совместно содействуя проектам сотрудничества для осуществления взаимной выгоды.
Стороны договорились принимать меры по обеспечению на территории Казахстана долгосрочного, безопасного и бесперебойного функционирования нефтепровода Китай - Казахстан и газопровода Китай - Центральная Азия и надежных плановых поставок по данным маршрутам, продолжать углублять сотрудничество в области нефти, природного газа, природного урана и так далее, активно расширять сотрудничество в области ветроэнергетики, фотоэлектричества, фототермической, ядерной энергетики и других источников альтернативной энергетики.
Стороны выражают готовность в непрерывном повышать уровень взаимосвязанности, повышать возможности трансграничных грузоперевозок и пунктов пропуска, углублять практическое сотрудничество в области железнодорожных перевозок по маршруту "Китай - Европа" и Транскаспийского Международного Транспортного маршрута, содействовать мультимодальным сухопутным перевозкам.
Стороны договорились развивать транспортное сотрудничество в целях стабилизации цепочек производства и поставок, активно изучить и исследовать возможность строительства третьей трансграничной железной дороги и дополнительного железнодорожного перехода, совместно развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут и укреплять железнодорожное сотрудничество между Китаем и Евразией.
Стороны с удовлетворением отметили возобновление воздушного сообщения между странами и дальнейшее увеличение количества рейсов и авиамаршрутов.
Китай приветствовал усилия казахстанской стороны по дальнейшему развитию Международного финансового центра "Астана" и поддерживает МФЦА в дальнейшем предоставлении финансовых услуг китайским компаниям, работающим в Казахстане и в Центральной Азии.
Стороны договорились оказывать всестороннюю поддержку в дальнейшем привлечении к деятельности МФЦА китайских финансовых структур, специализирующихся в сферах финансовых услуг, управления активами и др.
Стороны готовы всесторонне углублять сельскохозяйственное сотрудничество, создать Подкомитет по сельскохозяйственному сотрудничеству при Китайско-казахстанском комитете по сотрудничеству, укреплять взаимодействие по продовольственной безопасности, стимулировать инвестиции в сельское хозяйство и торговый обмен, повышать уровень научно-технического и индустриального обмена и сотрудничество в области водосберегающего орошения, животноводства и ветеринарии, сельскохозяйственной техники, комплексного использования бесплодной почвы и других.
4. Стороны договорились учредить культурные центры на взаимной основе, готовы углублять сотрудничество в области образования, науки, искусства, спорта, туризма, печати, радио, телевидения, сети и аудиовизуальных средств, кинопроизводства на основе соглашения между правительством КНР и правительством РК о культурно-гуманитарном сотрудничестве от 2015 года.
В целях повышения духа многовековой дружбы народов двух стран, стороны согласились провести тематический совместный концерт и другие культурные мероприятия в память дружбы китайского композитора Сянь Синхая и казахстанского композитора Б.Байкадамова.
Стороны высоко оценивают подписание межправительственного соглашения двух стран о взаимном освобождении от визовых требований, выражают готовность в реализации указанного документа, изучении мер, направленных на стимулирование создания еще более благоприятных условий для передвижения людей и нормативной базы сотрудничества в области миграции.
Главы государств объявили 2024 год - Годом туризма Казахстана в Китае.
Стороны будут всемерно продвигать взаимодействие между учебными заведениями и исследовательскими институтами, содействовать плодотворному функционированию центров Казахстана в Китае, кафедр казахского языка в вузах Китая и институтов Конфуция в Казахстане. Стороны будут в дальнейшем стимулировать обмен студентами двух стран. Стороны готовы ускорить совместное создание в Казахстане "Мастерской Лу Баня".
Стороны высоко оценивают результаты работы Совместной комиссии по использованию и охране трансграничных рек и готовы к дальнейшему укреплению и углублению сотрудничества в области использования и охраны трансграничных рек между двумя странами на основе принципа равноправия, добрососедства и взаимной выгоды, а также в целях устойчивого развития двух государств на благо народов Китая и Казахстана. Стороны готовы активно продвигать работу по изучению и согласованию проекта соглашения между правительством Китайской Народной Республики и правительством Республики Казахстан о вододелении на трансграничных реках, комплексно учитывая права и интересы друг друга на водные ресурсы, развитие и сохранение экосистем.
Стороны решительно выступают против политизации эпидемии COVID-19 и первопричин вируса, готовы на основе противоэпидемиологического сотрудничества продолжить углублять взаимодействие в области здравоохранения, создать Центр традиционной китайской медицины и содействовать сотрудничеству в данной области, продвигать укрепление обмена и контактов медицинских учреждений двух стран.
Стороны поддерживают обмен и сотрудничество в различных формах между регионами двух стран, будут раскрывать потенциал регионального и приграничного сотрудничества двух стран, поощряют больше областей и провинций /городов/ в установлении побратимских отношений для укрепления связей между народами двух стран.
5. Стороны подтверждают свою твердую приверженность уставу ООН и принципам международного права, выступают за продвижение международных отношений на основе взаимного уважения, справедливости, взаимовыгодного сотрудничества, равноправного участия в глобальном управлении и учета интересов друг друга. Стороны готовы углублять взаимодействие в рамках Организации Объединенных Наций, Всемирной торговой организации, Шанхайской организации сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Форума "Азия - Европа", формата "Китай - Центральная Азия" и других многосторонних механизмов.
Выразив обеспокоенность по поводу нестабильной международной ситуации, стороны подтвердили приверженность последовательному продвижению ведущей координирующей роли Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений в вопросах обеспечения международной безопасности и устойчивого развития. В этой связи, стороны отметили инициативу Казахстана о создании в Алматы Регионального Центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
Стороны продолжат укреплять взаимную поддержку и сотрудничество в рамках ШОС, продвигать "Шанхайский дух", содействовать формированию общего видения идеи создания сообщества единой судьбы человечества, а также вносить больший вклад в поддержание международной и региональной безопасности, стабильности, развития и процветания.
Китайская сторона поддерживает председательство Казахстана в ШОС и готова содействовать его успешному проведению в 2023-2024 годах, чтобы общими усилиями вывести сотрудничество в различных областях в рамках Организации на новый уровень.
Высоко оценив председательство Казахстана в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и итоги состоявшегося в Астане 6-го саммита Совещания, стороны подтвердили намерение совместно продвигать процесс трансформации Совещания в международную организацию.
Казахстанская сторона выразила благодарность китайской стороне за неизменную поддержку Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Стороны выразили готовность к продолжению тесного взаимодействия в рамках съезда с целью продвижения идеалов толерантности, межконфессионального согласия и общечеловеческого братства.
Стороны решительно осуждают терроризм, сепаратизм и экстремизм во всех их проявлениях и намерены активно претворять в жизнь новую концепцию общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, прилагать совместные усилия по борьбе с "силами трех зол", транснациональной организованной преступностью, наркотрафиком в целях поддержания мира и стабильности как в двух странах в частности, так и в регионе в целом.
Стороны готовы совместно содействовать глобальному управлению в области биологической безопасности, продвигать институционализацию механизма "Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического /биологического/ и токсинного оружия и об их уничтожении". Стороны поддерживают и поощряют сотрудничество биологических и научно-исследовательских учреждений двух стран в совместных научно-исследовательских решениях и достижениях НИОКР, а также обмен опытом в области политики биологической безопасности и сотрудничество в научных исследованиях в целях поддержания биологической безопасности, жизни и здоровья населения.
Китайская сторона подчеркнула актуальность инициативы президента РК Касым-Жомарт Кемелевича, выдвинутой на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, по созданию Международного агентства по биологической безопасности. Казахстан поддерживает инициированное Китаем "Тяньцзиньское руководство по Кодексу поведения ученых в области биобезопасности".
Стороны выражают готовность в укреплении координации позиций по глобальному управлению киберпространства, продвигать формирование более справедливой и рациональной системы глобального управления Интернетом.
Китай и Казахстан выразили намерение активно взаимодействовать в рамках реализации инициатив председателя КНР Си Цзиньпина в области глобального развития, глобальной безопасности, глобальной цивилизации и формирования сообщества единой судьбы человечества.
6. Казахстанская сторона высоко оценивает инициативу китайской стороны по проведению саммита глав государств "Китай - Центральная Азия" в городе Сиань, считает, что данный механизм предоставляет важную площадку для углубления многогранного взаимовыгодного сотрудничества Китая со странами Центральной Азии. Стороны готовы совместно с другими сторонами в полной мере осуществлять ведущую стратегическую роль "дипломатии глав государств", ускорить содействие в становлении механизма "Китай - Центральная Азия", в возможно короткие сроки создать механизм встреч на уровне министров в ключевых приоритетных областях сотрудничества, в рамках данного механизма непрерывно развивать взаимодействие в различных областях и надлежащим образом расширить и укрепить ее практическую составляющую.
Казахстанская сторона поддерживает инициированную китайской стороной Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Содействие мирному использованию международного сотрудничества в области международной безопасности".
7. Президент РК Касым-Жомарт Кемелевич выразил искреннюю благодарность председателю КНР Си Цзиньпину и китайскому народу за оказанное гостеприимство, теплый прием и радушие и пригласил председателя КНР посетить Казахстан с государственным визитом в удобное для обеих сторон время.
Председатель КНР Си Цзиньпин с благодарностью принял приглашение. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.
Главы государств выразили уверенность в том, что состоявшиеся переговоры, достигнутые в ходе них договоренности и подписанные в рамках государственного визита документы, придадут мощный импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах и будут служить интересам народов Китайской Народной Республики и Республики Казахстан.
Напомним, в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику подписан ряд документов.
18.05.2023, 18:38 32051
В Минтруда напомнили об ответственности за незаключение договора обязательного страхования с работником
При этом в ведомстве назвали фейком информацию о проверках в отношении работодателей на наличие договоров страхования
Рассказать друзьям
Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В мессенджерах и социальных сетях появилась информация о том, что с 22 мая начнутся проверки работодателей на предмет регистрации на портале Enbek.kz трудовых договоров и наличия договоров страхования работников от несчастных случаев.
В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК заявили, что это фейк, но напомнили, что в соответствии со статьей 23, пункт 2, подпункт 15, Трудового кодекса РК работодатель обязан застраховать работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.
По информации ведомства, на сегодняшний день подобные договоры заключены только у 32,5% от общего числа юридических лиц.
В соответствии со статьей 230 Кодекса РК об административных правонарушениях незаключение договора обязательного страхования влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 160 МРП (552 тысячи тенге), на субъектов среднего предпринимательства - 400 МПР (1 млн 380 тысяч тенге), на субъектов крупного предпринимательства - 1000 МРП (3 млн 450 тысяч тенге)", - сообщили в Минтруда.
В целях защиты трудовых прав граждан 2 мая внесены изменения в совместный приказ министров здравоохранения и социального развития и национальной экономики "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов за соблюдением трудового законодательства РК". В соответствии с изменениями формирование перечня работодателей, подлежащих профилактической проверке, будет осуществляться в автоматическом режиме на основе данных, полученных из информационных систем госорганов. Внедрение автоматизации позволяет определить именно недобросовестных работодателей, имеющих нарушения. При этом работодатели, осуществляющие свою деятельность в соответствии с законодательством, не будут подвергаться проверке.
В соответствии с действующим законодательством в рамках профилактического контроля при первичном выявлении нарушения работодателем статьи 23, пункт 2, подпункт 15, Трудового кодекса РК государственными инспекторами труда будет сделано предупреждение и выдано соответствующее предписание на его устранение, при повторном выявлении - будет наложен административный штраф.
Кроме того, в соответствии со статьей 23, пункт 2, подпункт 27, Трудового кодекса РК работодатель обязан размещать информацию о заключении и прекращении с работником трудового договора, вносимых в него изменениях и (или) дополнениях в единую систему учета трудовых договоров в порядке, определенном уполномоченным государственным органом по труду (через hr.enbek.kz).
18.05.2023, 17:08 34666
Казахстан не нарушает антироссийские санкции - Ашимбаев
Во внешней политике Казахстан придерживается многовекторности
Рассказать друзьям
Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан не нарушает антироссийские санкции и не присоединяется к ним, заявил в кулуарах сената спикер верхней палаты Маулен Ашимбаев.
Он отметил, что казахстанские компании не дают возможностей для обхода санкций.
Мы не присоединяемся к этим санкциям, но и не нарушаем. Во внешней политике Казахстан придерживается многовекторной политики и будет работать исключительно в национальных интересах страны", - цитируют Ашимбаева казахстанские СМИ.
Он также ответил на вопрос журналистов, будет ли ОДКБ вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной.
В масштабах ОДКБ этот вопрос не рассматривается, ситуация очень тяжелая", - прокомментировал Ашимбаев.
Он отметил, что стороны должны обсудить все за столом переговоров и договориться, как решить проблему, а другие страны должны способствовать этому.
Позиция Казахстана ясна. Президент, министр иностранных дел и я не раз говорили об этом", - подчеркнул спикер сената.
Летом прошлого года после введения антироссийских санкций президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что прямого давления на Казахстан нет.
В сентябре представители иностранных банков приезжали проверять, как казахстанские банки соблюдают антироссийские санкции.
В феврале посетивший Казахстан с визитом госсекретарь США Энтони Джон Блинкен рассказал на пресс-конференции в Астане, как он оценивает риски влияния антироссийских санкций на Казахстан.
Мы находим новые пути, новые экспортные рынки. Мы делаем все, чтобы появлялись новые партнеры и новые возможности для стран Центральной Азии", - заявил госсекретарь США.
Читаемое
19.05.2023, 08:11Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана 19.05.2023, 08:5510346Токаев прибыл в Центр международных конференций для участия в саммите "Центральная Азия - Китай" 19.05.2023, 10:399866В четырех районах Алматы сменились акимы 19.05.2023, 09:329481Председатель КНР предложил механизмы сотрудничества со странами Центральной Азии 19.05.2023, 11:07897619 мая отмечается 101 год со дня организации пионерского движения 12.05.2023, 13:40200446Журналист, чью машину поджег неизвестный, опубликовал видео инцидента в соцсетях 13.05.2023, 12:18189956Курьер на мопеде сбил полицейского в Алматы и попытался скрыться 14.05.2023, 19:25172216В Алматы ветром сорвало облицовку жилого дома 14.05.2023, 09:08166716Горевшую несколько суток свалку потушили в Павлодаре 15.05.2023, 12:46153676Скончался один из пострадавших при пожаре на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области 06.05.2023, 17:48325041На границе Казахстана с Кыргызстаном и Узбекистаном образовалась пробка - КНБ 07.05.2023, 09:03317746В Казахстане отмечается День защитника Отечества 06.05.2023, 13:14312856Свыше двухсот детей приняли участие в Республиканском чемпионате по робототехнике 08.05.2023, 16:33303701Офицеры Минобороны поздравили ветеранов Великой Отечественной войны 08.05.2023, 13:40296271В Алматы часть зданий на день отключат от горячей воды
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Какова на Ваш взгляд должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?