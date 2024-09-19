Галым Ашимов назначен акимом Темиртау

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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В сенате парламента Республики Казахстан рассмотрели и одобрили поправки в законы "О дорожном движении", "О разрешениях и уведомлениях" и в Уголовный кодекс РК, передает корреспондент агентства.





Прежде всего в УК РК предлагается отнести мопеды к понятию "другие механические транспортные средства".





В закон "О дорожном движении" вносятся следующие поправки:





1. Вводится понятие "средней скорости" движения транспортного средства и предусматривается порядок ее расчета, которой будет определяться путем деления протяженности участка дорог общего пользования международного, республиканского значения, пройденного транспортным средством, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено.





По результатам определения средней скорости движения транспортного средства специальными контрольно-измерительными приборами, работающими в автоматическом режиме, будет устанавливаться факт превышения максимальной скорости движения. Таким образом, фиксация и вычисление средней скорости движения транспортного средства будет дополнительно осуществлять контроль за соблюдением водителями установленной скорости. При этом "средняя скорость" будет высчитываться указанными приборами и средствами автоматически только на загородных и прямолинейных участках дорог, где отсутствуют объездные пути.





2. Вводится обязательная государственная регистрация мопедов.





Регистрации будут подлежат все мопеды с объемом двигателя, не превышающим 50 кубических сантиметров, либо электрическим двигателем и имеющие максимальную конструктивную скорость не более 50 километров в час.





3. Законом предусматривается норма о том, что право на управление мопедом будет подтверждаться водительским удостоверением подкатегории "А1", а наличие категории "А" и "В" будет также подтверждать право на управление мопедом.





4. В отношении лиц, привлеченных к административной ответственности за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, за уклонение от прохождения освидетельствования на состояние опьянения вводится запрет на допуск к сдаче экзаменов для получения права управления транспортным средством в течение 7 и 8 лет соответственно.





5. Вводится разрешительный порядок деятельности оператора технического осмотра вместо действующего уведомительного порядка.





Отмечается, что нормы, касающиеся государственной регистрации мопедов, перехода деятельности операторов технического осмотра к разрешительному порядку, вводятся в действие по истечении 6 месяцев после дня первого официального опубликования закона.









Также сообщается, что в Кодекс об административных правонарушениях предлагаются следующие поправки:





дифференциация административной ответственности для лиц, превышающих разрешенную скорость движения, на величину от 40 до 60 и от 60 и выше километров в час от разрешенной, а также введение дополнительных мер ответственности за повторные нарушения правил дорожного движения;

при нарушении водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток и звуковыми сигналами, совершенными впервые, устанавливается взыскание только в виде предупреждения, а из действующей нормы в качестве альтернативного наказания исключается штраф, который будет налагаться при повторном нарушении;

увеличивается размер штрафа за нарушение правил организации технического осмотра механических транспортных средств, в том числе за формальное проведение технического осмотра на субъектов малого предпринимательства - с 10 до 50 МРП, на субъектов среднего предпринимательства - с 20 до 70 МРП, на субъектов крупного предпринимательства - с 30 до 100 МРП вплоть до лишения разрешения на деятельность оператора технического осмотра;

вводится ответственность должностных лиц за повторное совершение правонарушений, связанных с содержанием дорог и дорожных сооружений и других.



