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Газификацию Астаны проведут в три этапа

22.01.2019, 13:16 5560
Астана. 22 января. Kazakhstan Today - Газификация Астаны пройдет в три этапа, сообщил на заседании правительства аким Астаны, передает Kazakhstan Today.
"В июле 2018 года была утверждена дорожная карта по строительству газопровода в Астане и газификации столицы. На сегодняшний день план по газификации Астаны поделен на три этапа. Согласно сметной документации, строительно-монтажные работы обойдутся бюджету Астаны в 52 млрд тенге", - сказал аким.

По его словам, для реализации первой очереди газопровода потребуется 27 млрд тенге, сообщает Елорда Инфо.

В первой очереди будут переведены на газ три ТЭЦ - в Коктале-1, Коктале-2 и в микрорайоне Юго-Восток. На сегодняшний день заключение госэкспертизы готово. Из местного бюджета выделено 286 млн тенге", - отметил он.


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