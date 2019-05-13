Газификацию Астаны проведут в три этапа

Астана. 22 января. Kazakhstan Today - Газификация Астаны пройдет в три этапа, сообщил на заседании правительства аким Астаны, передает Kazakhstan Today.

"В июле 2018 года была утверждена дорожная карта по строительству газопровода в Астане и газификации столицы. На сегодняшний день план по газификации Астаны поделен на три этапа. Согласно сметной документации, строительно-монтажные работы обойдутся бюджету Астаны в 52 млрд тенге", - сказал аким.





По его словам, для реализации первой очереди газопровода потребуется 27 млрд тенге, сообщает Елорда Инфо





В первой очереди будут переведены на газ три ТЭЦ - в Коктале-1, Коктале-2 и в микрорайоне Юго-Восток. На сегодняшний день заключение госэкспертизы готово. Из местного бюджета выделено 286 млн тенге", - отметил он.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства