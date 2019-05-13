Газификацию Астаны проведут в три этапа

"В июле 2018 года была утверждена дорожная карта по строительству газопровода в Астане и газификации столицы. На сегодняшний день план по газификации Астаны поделен на три этапа. Согласно сметной документации, строительно-монтажные работы обойдутся бюджету Астаны в 52 млрд тенге", - сказал аким.
По его словам, для реализации первой очереди газопровода потребуется 27 млрд тенге, сообщает Елорда Инфо.
В первой очереди будут переведены на газ три ТЭЦ - в Коктале-1, Коктале-2 и в микрорайоне Юго-Восток. На сегодняшний день заключение госэкспертизы готово. Из местного бюджета выделено 286 млн тенге", - отметил он.
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