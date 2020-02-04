Газопровод "Сарыарка" включен в перечень стратегических объектов

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Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - Принято постановление правительства Республики Казахстан от 29 января 2020 года №16 "О внесении дополнений в постановление правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года №651 "Об утверждении перечней стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц", передает Kazakhstan Today.

Согласно документу, вносятся дополнения в постановление правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года №651.

"В перечне стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства, утвержденном указанным постановлением: раздел "Пакеты акций (доли участия, паи) в юридических лицах, в собственности которых находятся стратегические объекты" дополнить строкой, порядковый номер 82, следующего содержания: "82. 100% пакета акций АО "АстанаГаз КМГ"; раздел "Магистральные газопроводы" дополнить строкой, порядковый номер 15, следующего содержания: "15. Газопровод "Сарыарка", - говорится в документе.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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