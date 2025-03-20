19.03.2025, 13:29 67261
Где остальные активы - депутат потребовал открытости данных о возвращенных средствах
Фото: Кадр из видео
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании мажилиса парламента депутаты обсуждали реализацию реформ президента РК Касым-Жомарта Токаева. Депутат нижней палаты Ермурат Бапи в своем выступлении поднял вопрос прозрачности данных о возврате активов олигархов, передает корреспондент агентства.
Есть информация, что за последние два года под эгидой пополнения казны вернули около 2 триллионов тенге. Но госорганы говорят, что возвращенные средства идут на строительство социально значимых объектов, необходимых населению. Все это вызывает определенные вопросы. Эти два триллиона вернули только две-три компании. А где остальные активы, которые должны были вернуть остальные олигархи? Точно так же депутаты парламента, принявшие закон о возврате активов, сегодня не знают о ходе исполнения этого закона. Мы хотим услышать об этом из первых уст, а не от информационных порталов или иностранных пабликов", - заявил Бапи.
Вместе с тем он отметил, что при принятии некоторых реформ возникали задержки по ряду причин. Одной из причин, по словам депутата, является "тридцатилетний путь развития, который оставил свой след".
Тяжело "сломать нос" 30-летней авторитарной традиции, мы чувствуем это на собственном опыте. Сопротивление старых структур после январских событий не стихло. Старая элита стремится вернуть контроль и продолжает свою скрытую борьбу. Мы являемся свидетелями того, как отдельные лидеры общественного мнения, активно критикующие "Новый Казахстан", на самом деле играют на руку старым элитам", - считает мажилисмен.
Мажилисмен подчеркнул, что "государственный бюрократический аппарат пропитан недугом культа единоличной власти, и избавиться от хронического автократического влияния не так просто", а реформы должны реализовываться не только в рамках декларативных заявлений, но и на практике.
Ранее сообщалось, что завершена передача в госсобственность 54 объектов подконтрольной Кулибаеву фирмы.
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20.03.2025, 13:30 2481
Сенаторы вернули новый Водный кодекс в мажилис на доработку
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента рассмотрели новый Водный кодекс и предложили новую редакцию отдельных статей закона, передает корреспондент агентства.
Концептуально сенаторы поддержали документ. При этом была предложена новая редакция отдельных статей закона.
Депутатами уточнены нормы о плате за пользование водными ресурсами, чтобы избежать налогообложения, не предусмотренного Налоговым кодексом. Также была скорректирована компетенция уполномоченного органа в сфере жилищных отношений и ЖКХ в области водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.
Вместе с тем уточнены требования к публикации бюджетных данных о поступлениях и расходах на охрану водных ресурсов и расширены права проверяемых субъектов по обжалованию решений по результатам проверок водных инспекций.
Кроме того, сенаторы предложили ужесточить нормы, запрещающие инспекторам требовать данные, не относящиеся к проверке. В сенате также посчитали необходимым внести изменения в правила государственного контроля за водопользованием.
С этими и другими поправками сенаторы вернули Водный кодекс и сопутствующий к нему закон в мажилис.
Ранее мажилисмен заявил, что в Казахстане до 80% воды с каналов уходит на теневой рынок.
20.03.2025, 12:46 6781
На Арале запретят все операции по недропользованию
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы одобрили поправки в закон "О недрах и недропользовании", которые запрещают любые операции по недропользованию в пределах Аральского моря.
Законом вносятся поправки, предусматривающие разрешение на проведение операций по разведке и добыче углеводородов в казахстанском секторе Каспийского моря, разведке и забору подземных вод, а также старательству, добыче соли и лечебных грязей. При этом устанавливается запрет на проведение операций по недропользованию в пределах Аральского моря, с учетом особого экологического статуса Приаралья", - говорится в заключении сената.
В законе также предусмотрено разграничение полномочий между государственными органами в части управления подземными водами.
Функции по ликвидации и консервации бесхозных самоизливающихся аварийных гидрогеологических скважин и по проведению поисково-оценочных работ на подземные воды переданы в ведение Министерства водных ресурсов и ирригации", - сообщили в сенате.
Кроме того, уточняются полномочия государственных органов, ответственных за управление водными ресурсами.
Усилена роль бассейновых водных инспекций, которые уполномочены согласовывать разрешения на создание и размещение морских объектов, а также план горных работ, если проведение операций по добыче твердых полезных ископаемых, предполагается в пределах водоохранных зон поверхностных водных объектов. Также поправками вносятся более четкая терминология, в частности, замена понятий "добыча" на "забор" в отношении подземных вод, позволяет разграничить водные и минерально-сырьевые ресурсы. Это исключает двусмысленность при применении норм и снижает вероятность правоприменительных ошибок", - отметили в сенате.
В целом закон призван устранить избыточное регулирование и повысить эффективность государственного управления в сфере недропользования и водных ресурсов. Это создаст условия для более рационального использования подземных вод и укрепления экологической безопасности.
Напомним, в Казахстане разработали вторую фазу проекта по сохранению Северного Аральского моря. Он входит в пул проектов, которые Казахстан реализует в сотрудничестве со Всемирным банком.
20.03.2025, 12:17 7466
Платная электронная очередь появилась на пунктах пропуска Казахстана с Кыргызстаном
Утверждены автомобильные пункты пропуска
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане внесены изменения в приказ "Об утверждении правил пропуска через государственную границу Республики Казахстан автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, в том числе с использованием системы электронной очереди на платной основе", передает корреспондент агентства.
В частности, утверждены автомобильные пункты пропуска через государственную границу Республики Казахстан с Кыргызской Республикой:
- Айша-Биби;
- Аухатты;
- Карасу;
- Кеген;
- Кордай;
- Сартобе;
- Сыпатай Батыр.
Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования", - сообщается в тексте документа.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее недостатки выявили прокуроры в работе электронной очереди на казахстанско-китайской границе.
20.03.2025, 11:36 10216
Сенат ратифицировал соглашение о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с коррупцией
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента ратифицировали соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в противодействии коррупции, передает корреспондент агентства.
Как гласит документ, основными задачами сотрудничества стран СНГ в противодействии коррупции являются выработка и реализация совместных программ и мероприятий по противодействию коррупции, осуществлению антикоррупционного мониторинга и совершенствование правовой базы сотрудничества в сфере противодействия коррупции и гармонизация законодательства.
Вместе с тем по соглашению страны СНГ намерены объединить усилия для преодоления угрозы дальнейшего роста числа коррупционных преступлений и правонарушений и обеспечить информационного обмена в сфере противодействия коррупции.
Также соглашение предусматривает оказание содействия по делам о коррупционных преступлениях и правонарушениях, осуществление сотрудничества в сфере розыска и возвращения доходов от коррупции и задержание и выдачу лиц, совершивших коррупционные преступления.
При этом Казахстан оставил за собой право передавать информацию из автоматизированных информационных, справочных систем и банков данных в Казахстане только в рамках возбужденных уголовных дел и при строгом соблюдении банковской, налоговой и коммерческой тайн. Казахстан также вправе иметь в национальном законодательстве свой перечень коррупционных преступлений, отличный от перечня, содержащегося в соглашении.
20.03.2025, 11:03 14036
Сельскохозяйственная перепись пройдет в Казахстане с 1 августа
Фото: Pexels.com
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная сельскохозяйственная перепись стартует 1 августа в Казахстане, сообщает Агентство по стратегическому планированию и реформам РК.
Главная цель переписи - получение детализированной информации о реальном состоянии сельского хозяйства, что позволит повысить эффективность разработки и реализации социально-экономической политики в данной отрасли.
Перепись охватит 20 тысяч сельскохозяйственных предприятий, 300 тысяч крестьянских и фермерских хозяйств, а также более 1,9 миллиона личных подсобных хозяйств по всей территории страны", - уточнила замглавы Бюро национальной статистики АСПиР Асель Шауенова.
Основные разделы переписи будут включать информацию о земельных ресурсах и их использовании, животноводстве, рыбоводстве, технических средствах, производственных помещениях, реализации сельскохозяйственной продукции, доступности инфраструктуры, трудовых ресурсах, условиях ведения хозяйства, использовании цифровых технологий и другое.
Онлайн-опрос на сайте sanaq.gov.kz стартует уже 1 августа и продлится до 31 августа 2025 года.
С теми, кто не пройдет онлайн-опрос, с 20 сентября по 20 октября будут проводить личное интервью.
20.03.2025, 10:14 16451
В Алматы назначен руководитель управления сейсмической безопасности
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города назначен Ерик Жумабай, сообщили в городском акимате.
Ерик Жумабай родился в 1988 году в Алматинской области. Окончил Казахский Национальный университет имени аль-Фараби по специальности юриспруденция.
Ранее сообщалось, что в Алматы разработают программу по сейсмоусилению зданий.
20.03.2025, 08:58 20176
Очередная сессия АНК состоится 23-24 апреля в Астане
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев созвал очередную XXXIV сессию Ассамблеи народа Казахстана, сообщила пресс-служба Акорды.
Сессия состоится 23-24 апреля 2025 года в городе Астане.
Напомним, в 2025 году отмечается 30-летие со дня основания АНК - уникального общественного института, который сыграл ключевую роль в укреплении межэтнической гармонии и содействует интеграции различных народов в единый народ Казахстана.
20.03.2025, 08:45 21351
Возврат активов: на строительство Центра гематологии в Усть-Каменогорске выделено 33,6 млрд тенге
Фото: primeminister.kz
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках реализации задачи по вводу в эксплуатацию Центра гематологии в Усть-Каменогорске правительством выделено 33,6 млрд тенге из Специального государственного фонда. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
В медицинском учреждении запланированы два корпуса: стационар на 148 мест и гостиница для пациентов клиники на 24 койки. В главном здании современным медицинским оборудованием будут оснащены лаборатории, отделения лучевой диагностики, кардиологии, кардиохирургии, гематологии, трансплантации костного мозга и сложной соматики. Новый центр позволит обеспечить пациентам доступ к передовым методам лечения и реабилитации.
Общая стоимость проекта - 71,3 млрд тенге. На сегодня объект завершен на 78%. Возведен каркас, подведены наружные инженерные сети, подготовлены кровля, фасад, оконные блоки, частично выполнена внутренняя отделка.
По данным правительства, по итогам 2024 года в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" завершено строительство 361 объекта первичной медико-санитарной помощи, что позволило улучшить доступность медицинских услуг для жителей удаленных и сельских территорий.
На сегодня правительством из Специального государственного фонда направлены средства на строительство социально значимых объектов. В их числе 7 школ, включая одну музыкальную, 2 спортивных комплекса, стадион, многофункциональный больничный комплекс, областная станция скорой медицинской помощи, Центр оказания специальных социальных услуг, общежитие и 2 детских сада. Кроме того, средства выделены на строительство и модернизацию систем водоснабжения в Аральском районе Кызылординской области.
Ранее сообщалось, что более триллиона тенге активов вернули в Казахстан с 2022 года.
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20.03.2025, 08:45Возврат активов: на строительство Центра гематологии в Усть-Каменогорске выделено 33,6 млрд тенге 20.03.2025, 08:5819506Очередная сессия АНК состоится 23-24 апреля в Астане 20.03.2025, 10:1415781В Алматы назначен руководитель управления сейсмической безопасности 20.03.2025, 11:0312511Сельскохозяйственная перепись пройдет в Казахстане с 1 августа 20.03.2025, 11:368661Сенат ратифицировал соглашение о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с коррупцией 13.03.2025, 19:43410611В Улытауской области в 11 населенных пунктах сохраняется угроза подтопления 13.03.2025, 18:59389571В Астане усилят контроль за грузовиками 13.03.2025, 14:21377061Персональный менеджер - новый сервис запущен в спецЦОНах Казахстана 13.03.2025, 17:42375956В Алматы сносят ряд незаконных коммерческих точек 14.03.2025, 12:58365366Телефонные атаки на журналистов прокомментировали в "Әділ сөз" 27.02.2025, 16:17582081В Медеуском районе Алматы сносят трехэтажное строение 28.02.2025, 17:13532426Телевидение и радио отключат 5 марта в Казахстане 01.03.2025, 08:00513056Что ждет казахстанцев в марте 27.02.2025, 14:44498881Kaspi.kz и OYU продолжают сотрудничество, открывая новые возможности для казахстанской музыки 27.02.2025, 11:11492001Сколько казахстанцы отдохнут на 8 Марта
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