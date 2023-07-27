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Генконсульство Казахстана открылось в Екатеринбурге
Фото: primeminister.kz
Екатеринбург. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральное консульство Казахстана сегодня открылось в Екатеринбурге. В церемонии открытия принял участие премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, прибывший в город для участия в XIII Международной промышленной выставке "Иннопром", сообщает пресс-служба главы правительства.
Генконсульство призвано расширить торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество регионов и предприятий Республики Казахстан с регионами Российской Федерации, а также повысить доступность соответствующих консульских услуг.
Сфера деятельности нового дипломатического объекта охватит всю территорию Уральского федерального округа, а именно Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую области и, кроме того, Пермский край. На территории данного консульского округа пребывает более 90 тысяч казахов, в том числе свыше 7 тысяч студентов из РК", - сообщается в информации.
Уральский федеральный округ, административным центром и крупнейшим городом которого является Екатеринбург, - один из динамично развивающихся промышленных, научно-образовательных, транспортно-логистических и финансовых центров Российской Федерации. Здесь располагаются крупные научные и производственные объединения. Базовыми видами экономической деятельности в промышленном производстве являются машиностроение и металлообрабатывающая промышленность с высоким научно-техническим потенциалом.
В торжественной обстановке глава правительства РК Смаилов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев перерезали красную ленту, а затем осмотрели здание генерального консульства.
Как отметил казахстанский премьер, открытие генконсульства в самом сердце Урала придаст дополнительный импульс развитию дружественных отношений между РК и РФ.
Он также напомнил, что 10 лет назад именно в Екатеринбурге президенты двух стран подписали Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, на прочном фундаменте которого продолжает расширяться двустороннее стратегическое партнерство.
Областями и городами Казахстана выстроен устойчивый диалог практически со всеми субъектами России. В этом ключе Уральский регион имеет важное значение как с точки зрения географической близости, так и в части налаженных торгово-экономических связей с промышленно развитыми Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областями и Пермским краем", - подчеркнул Алихан Смаилов.
В заключение он выразил уверенность, что генеральное консульство РК откроет новые возможности для развития межгосударственного сотрудничества, и пожелал его сотрудникам успехов в работе.
Напомним, на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным Смаилов заявил, что Казахстан настроен развивать стратегическое партнерство с Россией по всем направлениям.