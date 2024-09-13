Генпрокуратура РК обратилась к гражданам в связи с референдумом по АЭС

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Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Жандос Умиралиев - Заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Жандос Умиралиев обратился к гражданам в связи с предстоящим референдумом по строительству АЭС. Он разъяснил порядок его подготовки и проведения.





Напомним, 6 октября 2024 года будет проведен республиканский референдум по вопросу "Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".





По словам Умиралиева, порядок его подготовки и проведения детально регламентирован конституционными законами "О республиканском референдуме" и "О выборах в Республике Казахстан", в части, не противоречащей законодательству о референдуме.





Опрос общественного мнения, связанного с республиканским референдумом, должен проводиться в период его подготовки и проведения в соответствии с требованиями, установленными Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" (ст. 7-1 КЗ "О республиканском референдуме"). Опрос вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеющие не менее 5 лет опыта по проведению опросов общественного мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде Центральную избирательную комиссию с приложением копий соответствующих документов", - сообщил представитель Генпрокуратуры.





В уведомлении, направляемом в ЦИК, указываются сведения о специалистах, принимающих участие в проведении опроса и имеющих опыт работы в этой сфере, о регионах, в которых будут проводиться опросы общественного мнения, о применяемых методах анализа.





Отмечается, что опубликование результатов опросов общественного мнения в средствах массовой информации, на онлайн-платформах не допускается в течение 5 дней до дня голосования и в день голосования.





Также запрещается проводить опрос общественного мнения в день выборов в помещении или пункте для голосования (п. 9 ст. 28 КЗ "О выборах в РК"). За нарушение данных требований установлена административная ответственность по статье 120 КоАП", - пояснил заместитель генерального прокурора.





Вместе с тем, по его данным, с первых дней подготовки к референдуму органами прокуратуры отмечены факты нарушений требований указанных законодательных актов.





На сегодня установлено восемь фактов незаконных опросов общественного мнения, связанных с республиканским референдумом.





В шести случаях их провели физические лица, а в двух - юридические лица, предварительно не уведомившие Центральную комиссию референдума. По данным фактам органами прокуратуры уже привлечены четверо граждан и два юридических лица по части 3 статьи 120 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, на них наложены штрафы. По остальным ведется работа по их привлечению к установленной ответственности", - уточнил Умиралиев.





Он отметил, что свое мнение по вопросу, вынесенному на референдум, граждане и общественные объединения вправе выразить в ходе агитации на собраниях, митингах, сходах граждан, в средствах массовой информации. Собрания и митинги должны быть организованы и проведены в рамках закона "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан".





Несоблюдение требований к проведению мирных собраний влечет административную ответственность по статье 488 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях", - добавил представитель Генпрокуратуры.





Период агитации начался с 3 сентября и продлится по 4 октября 2024 года (до 24.00). В предшествующий день и в день референдума, то есть 5 и 6 октября 2024 года, она запрещена.





По конституционному закону (пп. 2, 3, 4 ст. 7 Конституционного закона "О республиканском референдуме") все агитационные печатные материалы должны содержать сведения об организации, выпустившей их, месте печатания и тираже, лицах, ответственных за их выпуск.





Распространение анонимных агитационных материалов запрещено.





Не допускается вывешивание агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях и сооружениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в помещении для голосования.





Их несоблюдение влечет ответственность по статьям 102, 113 и 124 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях соответственно.





Также под запретом агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, а также культа жестокости и насилия. За данное деяние виновное лицо подлежит уже уголовной ответственности по статьям 174 (Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни) и 179 (Пропаганда или публичные призывы к насильственному захвату власти или насильственному удержанию власти, подрыву безопасности государства либо насильственному изменению конституционного строя РК) Уголовного кодекса Республики Казахстан", - подчеркнули в Генпрокуратуре.





Органы прокуратуры будут обеспечивать надзор за соблюдением законности на всех стадиях проведения референдума.





Генеральная прокуратура призывает граждан, общественные организации и средства массовой информации в ходе подготовки и проведения республиканского референдума строго соблюдать действующее законодательство", - заключил Умиралиев.