12.09.2024, 11:42 55471

Генпрокуратура РК обратилась к гражданам в связи с референдумом по АЭС

Установлено восемь фактов незаконных опросов общественного мнения
Генпрокуратура РК обратилась к гражданам в связи с референдумом по АЭС
Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Жандос Умиралиев обратился к гражданам в связи с предстоящим референдумом по строительству АЭС. Он разъяснил порядок его подготовки и проведения.

Напомним, 6 октября 2024 года будет проведен республиканский референдум по вопросу "Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

По словам Умиралиева, порядок его подготовки и проведения детально регламентирован конституционными законами "О республиканском референдуме" и "О выборах в Республике Казахстан", в части, не противоречащей законодательству о референдуме.

Опрос общественного мнения, связанного с республиканским референдумом, должен проводиться в период его подготовки и проведения в соответствии с требованиями, установленными Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" (ст. 7-1 КЗ "О республиканском референдуме"). Опрос вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеющие не менее 5 лет опыта по проведению опросов общественного мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде Центральную избирательную комиссию с приложением копий соответствующих документов", - сообщил представитель Генпрокуратуры.


В уведомлении, направляемом в ЦИК, указываются сведения о специалистах, принимающих участие в проведении опроса и имеющих опыт работы в этой сфере, о регионах, в которых будут проводиться опросы общественного мнения, о применяемых методах анализа.

Отмечается, что опубликование результатов опросов общественного мнения в средствах массовой информации, на онлайн-платформах не допускается в течение 5 дней до дня голосования и в день голосования.

Также запрещается проводить опрос общественного мнения в день выборов в помещении или пункте для голосования (п. 9 ст. 28 КЗ "О выборах в РК"). За нарушение данных требований установлена административная ответственность по статье 120 КоАП", - пояснил заместитель генерального прокурора.


Вместе с тем, по его данным, с первых дней подготовки к референдуму органами прокуратуры отмечены факты нарушений требований указанных законодательных актов.

На сегодня установлено восемь фактов незаконных опросов общественного мнения, связанных с республиканским референдумом.

В шести случаях их провели физические лица, а в двух - юридические лица, предварительно не уведомившие Центральную комиссию референдума. По данным фактам органами прокуратуры уже привлечены четверо граждан и два юридических лица по части 3 статьи 120 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, на них наложены штрафы. По остальным ведется работа по их привлечению к установленной ответственности", - уточнил Умиралиев.


Он отметил, что свое мнение по вопросу, вынесенному на референдум, граждане и общественные объединения вправе выразить в ходе агитации на собраниях, митингах, сходах граждан, в средствах массовой информации. Собрания и митинги должны быть организованы и проведены в рамках закона "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан".

Несоблюдение требований к проведению мирных собраний влечет административную ответственность по статье 488 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях", - добавил представитель Генпрокуратуры.


Период агитации начался с 3 сентября и продлится по 4 октября 2024 года (до 24.00). В предшествующий день и в день референдума, то есть 5 и 6 октября 2024 года, она запрещена.

По конституционному закону (пп. 2, 3, 4 ст. 7 Конституционного закона "О республиканском референдуме") все агитационные печатные материалы должны содержать сведения об организации, выпустившей их, месте печатания и тираже, лицах, ответственных за их выпуск.

Распространение анонимных агитационных материалов запрещено.

Не допускается вывешивание агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях и сооружениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в помещении для голосования.

Их несоблюдение влечет ответственность по статьям 102, 113 и 124 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях соответственно.

Также под запретом агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, а также культа жестокости и насилия. За данное деяние виновное лицо подлежит уже уголовной ответственности по статьям 174 (Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни) и 179 (Пропаганда или публичные призывы к насильственному захвату власти или насильственному удержанию власти, подрыву безопасности государства либо насильственному изменению конституционного строя РК) Уголовного кодекса Республики Казахстан", - подчеркнули в Генпрокуратуре.


Органы прокуратуры будут обеспечивать надзор за соблюдением законности на всех стадиях проведения референдума.

Генеральная прокуратура призывает граждан, общественные организации и средства массовой информации в ходе подготовки и проведения республиканского референдума строго соблюдать действующее законодательство", - заключил Умиралиев.

 

новости по теме

13.09.2024, 13:11 2671

Развитие нового города Алатау обсудил Токаев с сингапурским инвестором проекта

В мае был принят генеральный план города, разработанный совместно с сингапурской компанией Surbana Jurong
Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства обсудил перспективы реализации проекта Alatau City с председателем компании Asia Infrastructure Solutions Singapore Вонгом Хэн Файном, сообщает Акорда.

В частности, состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросу эффективного развития города Алатау с привлечением иностранных инвестиций, технологий и компетенций.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в мае текущего года принят генеральный план города, разработанный совместно с сингапурской компанией Surbana Jurong.

Отметив солидный опыт Вонг Хэн Файна в реализации подобных проектов, президент выразил уверенность в том, что его рекомендации в качестве главного консультанта найдут практическое воплощение в проектировании и строительстве нового города, призванного стать международным бизнес-хабом", - говорится в сообщении.


Напомним, к участию в проекте Alatau City южнокорейских инвесторов и девелоперские компании пригласил президент Токаев. Для развития нового города при правительстве страны будет создан проектный офис. В нем будут решать вопросы по созданию привлекательных условий для инвестиций, жизни и работы в Алатау.
 
13.09.2024, 12:56 2726

Казахстан и Туркменистан будут сотрудничать в области транспорта, логистики и транзита

Документ станет инструментом расширения сотрудничества в сфере железнодорожного, морского и автомобильного транспорта
Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Туркменистан намерены подписать соглашение о стратегическом сотрудничестве в области транспорта, логистики и транзита.

Соответствующий проект документа подготовило Министерство транспорта РК.

Настоящее соглашение является для сторон инструментом расширения сотрудничества в сфере железнодорожного, морского и автомобильного транспорта и не распространяется на перевозку товаров, относящихся к продукции двойного и военного назначения, говорится в документе.

Стороны будут сотрудничать в следующих областях:

  1. содействие развитию межправительственного диалога;
  2. привлечение объемов перевозок по территориям Казахстана и Туркменистана, включая создание благоприятных тарифных условий, развитие инфраструктуры, внедрение цифровых решений;
  3. установление и развитие сотрудничества в сфере железнодорожного, морского и автомобильного транспорта с целью обеспечения эффективной и безопасной транспортировки грузов;
  4. дальнейшее развитие международного транспортного коридора "Север-Юг", направлений Китай - Иран и Китай - Турция, включая контейнерные перевозки по маршруту Китай - Казахстан - Туркменистан - Иран;
  5. реализация проекта "Единый логистический оператор на восточном маршруте международного транспортного коридора "Север - Юг";
  6. установление льготных железнодорожных транзитных тарифов для экспортеров, в том числе транзитом по территориям сторон в направление Серахс, Акяйла, Серхетабат, Имамназар, создание равных, беспрепятственных условий для экспорта и транзита в Афганистан и Иран;
  7. дальнейшее развитие и углубление взаимовыгодного сотрудничества сторон в морской сфере с целью развития имеющихся морских портов;
  8. содействие развитию железнодорожной и морской инфраструктуры, технической совместимости, синхронизации развития пограничных переходов и прилегающих участков Болашак - Актау, Серхетяка - Берекет, а также совместных проектов в этой области.

После принятия соглашения стороны разработают и примут план действий по его реализации.

Проект соглашения размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 сентября 2024 года.
 
13.09.2024, 11:31 5916

Казахстан и Узбекистан провели совместное учение по защите воздушного пространства

Учение направлено на повышение слаженности органов военного управления дружественных стран
Казахстан и Узбекистан провели совместное учение по защите воздушного пространства
Фото: МО РК
Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Узбекистан провели международное оперативно-тактическое командно-штабное учение "Ашық аспан - 2024", сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.

Такие учения мы проводим на регулярной основе. Они позволяют военнослужащим дружественных стран приобрести практический опыт при выполнении совместных задач по противовоздушной обороне, слаживанию боевых расчетов, а также повысить обороноспособность наших стран", - заявил главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК Даурен Косанов.


Фото: МО РК

Как отметили в министерстве, учение направлено на повышение слаженности органов военного управления дружественных стран, отработку вопросов совместного применения сил и средств противовоздушной обороны, получение командирами практических навыков по управлению воинскими частями в особых случаях несения боевого дежурства.

Особенностью учения стала отработка порядка взаимодействия боевых расчетов Сил воздушной обороны с командными пунктами и пунктами управления сопредельных государств в случаях нарушения государственной границы или правил использования воздушного пространства", - пояснили в пресс-службе.


Фото: МО РК

Кроме того, в рамках совместных учений "Ашық аспан - 2024" проводится подготовка войск к практическим действиям по отражению ударов авиации противника в рамках объединенной системы противовоздушной обороны СНГ.

Ранее в Казахстане стартовало многонациональное учение "Безграничное братство - III" .
 
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Теги:УченияРКУзбекистан
13.09.2024, 11:09 8236

Таможенный контроль между тюркскими государствами упростят   

Сенат ратифицировал соответствующее соглашение
Таможенный контроль между тюркскими государствами упростят
Фото: Depositphotos
Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На пленарном заседании сената парламента Республики Казахстан ратифицировали соглашение между правительствами государств - членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора, передает корреспондент агентства.

Соглашение позволит ускорить проведение таможенного контроля по товарам и транспортным средствам, перемещаемым между территориями государств, что в свою очередь даст импульс развитию международных торговых отношений", - сообщил депутат сената парламента Нурлан Бекенов.



По его словам, с начала этого года объем внешней торговли Казахстана с государствами - членами Организациями тюркских государств составил 10,4 млрд долларов, при этом 61% товарооборота приходится на экспорт, на импорт приходится 39%.

Сенатор добавил, что основные задачи соглашения - это ускорение совершения таможенных операций, сокращение количества документов, необходимых для совершения таможенных операций, и минимизация применения форм и методов таможенного контроля.

Ранее сообщалось, что Казахстан сможет отправлять больше грузов в тюркские страны.
 
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Теги:упрощениетаможенный контрольОТГ
13.09.2024, 10:15 9221

Высшая аудиторская палата начала аудит эффективности использования активов "КазМунайГаза"

Также стартовал аудит эффективности управления долгом в холдинге "Байтерек"
Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Высшая аудиторская палата начала аудит эффективности использования активов АО "НК "КазМунайГаз", сообщили в пресс-службе ВАП.

Отмечается, что также начат аудит отдельных дочерних организаций компании.

Наряду с этим, по данным ВАП, стартовал аудит эффективности управления долгом в АО "НУХ "Байтерек" и его "дочках": АО "Банк развития Казахстана", АО "Qazaqstan Investment Corporation", АО "ЖССБ "Отбасы банк", АО "Аграрная кредитная корпорация".
 
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Теги:КМГАктивыАудитВАП
13.09.2024, 09:22 12686

Правительство Казахстана выделило средства на прогнозирование паводков

Работы продолжатся в 2025 году, включая батиметрические исследования водохранилищ республиканского значения
Правительство Казахстана выделило средства на прогнозирование паводков
Фото: МЧС РК
Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Из резерва правительства выделено порядка 576 млн тенге на проведение батиметрических исследований для прогнозирования паводков. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Олжас Бектенов.

Выделенные средства предназначены для Министерства водных ресурсов и ирригации. Основная часть финансирования будет направлена на закупку оборудования и техническое оснащение, а также на услуги по проведению исследований. В частности, средства планируется направить непосредственно филиалу "Су метрология" РГП на ПХВ "Казводхоз" на проведение батиметрических съемок паводкоопасных участков северного, западного и центрального регионов страны.

Работы продолжатся в 2025 году, включая батиметрические исследования водохранилищ республиканского значения. Полученные данные будут переданы в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" для включения в информационную систему прогнозирования и моделирования паводков.
 
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Теги:ПаводкиправительствоСредства
12.09.2024, 19:10 35076

В Казахстане появится проектный офис по развитию нового города Алатау   

В состав города вошли 12 населенных пунктов, преобразованных в микрорайоны
В Казахстане появится проектный офис по развитию нового города Алатау
Фото: primeminister.kz
Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане при правительстве страны будет создан проектный офис по развитию нового города Алатау, сообщает пресс-служба премьер-министра.

В проектном офисе на системной основе будут решать вопросы по созданию привлекательных условий для инвестиций, жизни и работы в Алатау", - уточнили в правительстве.


По данным пресс-службы, в состав города вошли 12 населенных пунктов, преобразованных в микрорайоны, утвержден генеральный план Алатау, созданы территориальные органы центральных государственных органов. Общая площадь составляет 88 тысяч гектаров с населением около 54 тысяч человек.

В ходе совещания по вопросам развития Алатау аким города Аркен Утенов сообщил, что в Алатау на сегодняшний день реализуются проекты в сфере логистики, медицины и производства продуктов питания.

Фото: primeminister.kz

Кроме того, планируется передача земельных участков в ведение специальной экономической зоны для 12 инвестпроектов с созданием более 6 тысяч рабочих мест. На территории 5,8 тысячи гектаров будут расположены основные "якорные" проекты. Для их создания и привлечения инвесторов необходимо сокращение сроков ряда процедур.

Также в ходе совещания заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев поручил ускорить разработку проектно-сметной документации, отраслевых инфраструктурных схем.

Ранее Токаев пригласил южнокорейских инвесторов и девелоперские компании к участию в проекте Alatau City.

Также президент поручил акиму Алматинской области Марату Султангазиеву активизировать усилия по взаимодействию с потенциальными инвесторами для реализации флагманского проекта Alatau City.
 
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Теги:РазвитиеРКгородАлатау
12.09.2024, 13:48 51881

Законопроект о республиканском бюджете на 2025-2027 годы представили в мажилисе

Бюджет, как и раньше, остается социально ориентированным
Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Законопроекты о республиканском бюджете на 2025-2027 годы и о гарантированном трансферте из Нацфонда представили в мажилисе.

Законопроект презентовал вице-министр финансов Казахстана Абзал Бейсенбекулы. По его словам, параметры бюджета соответствуют бюджетным правилам по гарантированному трансферту, темпу роста расходов и дефициту бюджета.

Поступления на 2025 год прогнозируются на уровне 21,7 трлн тенге. Доходы без учета трансфертов на 2025 год планируются в объеме 15,6 трлн тенге, или 73% от общей суммы поступлений", - сообщил спикер.


В 2026 году доходы составят 16,7 триллиона тенге (34,9 миллиарда долларов), в 2027 году - 18,2 триллиона тенге (38,1 миллиарда долларов)

Дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 2,7% к ВВП, данный показатель снизится до 1,9% к ВВП к 2027 году.

По словам вице-министра, бюджет, как и раньше, остается социально ориентированным.

На социальную сферу в 2025 году планируется направить 9,8 трлн тенге с ростом к текущему году на 794 млрд тенге. Доля в общем объеме расходов в 2025 году составит 38%. Расходы на социальные выплаты на 2025 год предусмотрены в сумме 6 трлн тенге с учетом индексации социальных выплат и увеличением количества получателей выплат. Дополнительно на индексацию и увеличение контингента получателей социальных выплат будет направлено 626 млрд тенге", - рассказал Абзал Бейсенбекулы.


Другие расходы составят:

  • на систему здравоохранения - 7,6 трлн тенге, из них в 2025 году - 2,4 трлн тенге с ростом на 133 млрд тенге;
  • на развитие туризма и спорта в 2025 году - 141 млрд тенге;
  • на культуру и информацию - 164 млрд тенге;
  • на поддержку развития реального сектора экономики - 2,1 трлн тенге;
  • на развитие агропромышленного комплекса - 1,3 трлн тенге, из них на 2025 год - 635 млрд тенге;
  • на развитие транспортной отрасли - 568 млрд тенге;
  • на улучшение экологии и защиты природных ресурсов - 233 млрд тенге.

Также вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин представил в мажилисе прогноз социально-экономического развития страны на 2025-2029 годы и проект закона о гарантированном трансферте из Национального фонда на 2025-2027 годы.

По его словам, прогноз сформирован с учетом базового сценария при цене на нефть 75 долларов за баррель и курса доллара 470 тенге.

Реальный рост ВВП в 2025 году составит 5,6%, среднегодовой рост ВВП за пять лет - 5,4%. Номинальный ВВП вырастет с 150,8 трлн тенге в 2025 году, до 234,2 трлн тенге в 2029 году. Ожидается рост во всех отраслях экономики", - заявил Амрин.


Инфляция определена на уровне 5,5-7,5% в 2025 году, 5-6% в 2026 году с последующим снижением до 5% в 2027-2029 годах.

Размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет в 2025-2027 годах определен в объеме 2 трлн тенге ежегодно.
 

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