Генпрокуратура РК поставила окончательную точку по всем делам о пожаре в резервате "Семей орманы"

По факту пожара в РГУ "ГЛПР "Семей орманы" завершены досудебные расследования в отношении должностных лиц уполномоченных государственных органов, не обеспечивших ликвидацию пожара

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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Окончательная точка по всем уголовным делам поставлена спецпрокурорами по факту пожара "Семей орманы". Об этом заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.





Уголовное дело в отношении исполняющего обязанности Генерального директора резервата и директора Новошульбинского филиала направлено в суд, по решению которого фигуранты в мае 2024 года признаны виновными за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 292 УК) и каждому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. В августе 2024 года апелляционный суд области Абай оставил приговор без изменения, а также жалобы осужденных, адвокатов и защитника без удовлетворения", - сообщили в Генпрокуратуре.





По следующему уголовному делу в октябре 2024 года суд №2 города Семей приговаривает начальника отдела информационных технологий и связи резервата по факту халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия (часть 2 статьи 371 УК), к 2 годам лишения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 3 года.





Также в октябре прошлого года Бородулихинский районный суд выносит решение в отношении и.о. Генедиректора РГКП "Казахская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства" и приговаривает его к 2 годам лишения свободы по статья 371 часть 2 УК с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 2 года.





Таким образом все виновные осуждены к различным срокам наказания", - отметили в ведомстве.





Кроме того, по представлению Генеральной прокуратуры 10 должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов, а также работники Министерства по чрезвычайным ситуациям также привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности.





Также в ряд нормативно-правовых актов надзорным ведомством внесены изменения, направленные на повышение уровня социальной защиты работников лесных и природоохранных организаций.





Ранее сообщалось , что десятая часть леса в резервате "Семей орманы" потеряна из-за пожаров.



