Генпрокуратура завела уголовные дела в связи с массовыми беспорядками

НУР-СУЛТАН. 7 ЯНВАРЯ – Генеральная прокуратура Казахстана завела уголовные дела по фактам организации и участия в массовых беспорядках, начато досудебное расследование актов терроризма, сообщил в четверг телеканал "Хабар-24" , передает KAZAKHSTAN TODAY.

Отмечается, что участникам беспорядков может грозить от восьми лет лишения свободы до пожизненного срока с лишением гражданства.

Напомним, по поручению президента в стране создана межведомственная следственная оперативная группа для выяснения причин произошедшего. В ее состав вошли наиболее опытные сотрудники МВД, КНБ и других правоохранительных органов под руководством специального прокурора.