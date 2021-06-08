Генпрокурор Нидерландов рекомендует отменить решение по делу Стати

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - 4 июня 2021 года генеральный прокурор Нидерландов при Верховном суде Нидерландов высказал мнение о том, что находящаяся на рассмотрении апелляция Казахстана против Стати должна быть удовлетворена и предыдущее решение Апелляционного суда Амстердама от июля 2020 года об исполнении арбитражного решения (экзекватура), полученного Стати, должно быть отменено, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министерство юстиции Республики Казахстан приводит ключевые доводы генерального прокурора, которые заключаются в следующем:

- апелляция в Верховный суд разрешена в связи с юрисдикционным аргументом касательно того, что ненадлежащий голландский суд принял решение по ходатайству Стати об экзекватуре;

- окружной суд Амстердама должен был рассмотреть ходатайство Стати, а не Апелляционный суд Амстердама, как Казахстан утверждал с самого начала рассмотрения дела в 2017 году;

- Стати неправы, утверждая, что это различие не имеет значения, потому что "правило абсолютной юрисдикции" является вопросом "общественного порядка".

Новое разбирательство в Окружном суде Амстердама после успешной кассационной жалобы со стороны Республики Казахстан может иметь решающее значение для развития затянувшегося дела, поскольку Казахстан сможет раскрыть, как Стати манипулировали материалами предыдущего разбирательства в Апелляционном суде Амстердама, чтобы исключить существенные доказательства мошенничества", - поделились в пресс-службе ведомства.

Как отметил профессор Джордж Берманн из Колумбийского университета, Стати сделали "вводящие в заблуждение" заявления Апелляционному суду Амстердама в отношении корреспонденции между КПМГ и Стати в 2016 и 2019 годах.

В корреспонденции 2016 года КПМГ выразила "сомнения в достоверности финансовой отчетности и указала, что сторона Стати отказалась отвечать на вопросы КПМГ", касающиеся мошенничества, как утверждает Казахстан. В корреспонденции 2019 года КПМГ проинформировала Стати о том, что КПМГ "завершила независимую оценку" доказательств мошенничества Стати, предоставленных Казахстаном, и своих "собственных рабочих документов". Основываясь на этой "оценке", КПМГ обратилось к Стати "незамедлительно принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшего или будущего использования" аудиторских отчетов, выпущенных для финансовой отчетности компаний Стати за 2007-2009 годы. КПМГ также просил Стати проинформировать "всех, кто получит соответствующие финансовые и аудиторские отчеты… об этом событии". По заключению PwC эта переписка КПМГ со Стати "представляет собой полный "отзыв" КПМГ своих аудиторских заключений в отношении всей финансовой информации в финансовых отчетностях"", - прионформировали в Минюсте.

В ведомстве продолжили, что корреспонденция КПМГ ни за 2016, ни за 2019 год не была раскрыта Стати в Апелляционном суде Амстердама. Казахстан обнаружил это только в октябре 2019 года, когда разбирательство в Нидерландах уже было закрыто. Несмотря на неоднократные официальные запросы Казахстана, Стати отказались внести исправления в материалы и предоставить это важное доказательство голландскому суду.

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