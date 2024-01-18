Гибель 46 горняков на шахте имени Костенко: по делу арестованы 9 должностных лиц

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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы строительства нового международного терминала аэропорта Алматы обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и президент компании TAV Airports Holding Серкан Каптан, - Вопросы строительства нового международного терминала аэропорта Алматы обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и президент компании TAV Airports Holding Серкан Каптан, сообщили в пресс-службе правительства.





Мы ожидаем, что его открытие позволит в значительной степени нарастить пассажиропоток, расширить географию полетов, а также обеспечить жителей и гостей мегаполиса качественными услугами и высоким уровнем комфорта", - сказал Алихан Смаилов.





Глава TAV Airports Holding представил обновленную информацию о ходе реализации проекта. По его словам, на сегодняшний день строительные работы завершены на 87%. Открытие нового терминала планируется в июне текущего года.





В целом за прошлый год в аэропорту Алматы был отмечен рекордный уровень пассажиропотока. Действующий терминал в дальнейшем будет использоваться только для внутренних рейсов. При этом потенциал обоих терминалов достигнет 14 млн пассажиров в год. Объем грузопотока через воздушную гавань планируется довести до 100 тысяч тонн.





Премьер-министр подчеркнул, что аэропорт Алматы должен развиваться как полноценный мультимодальный транспортно-логистический хаб с включением железнодорожных и автодорожных перевозок. Инвестор должен будет учесть это в дальнейших планах.





Напомним, расширение и модернизация международного аэропорта Алматы финансируется с участием Евразийского банка развития (ЕАБР). В сентябре 2021 года ЕАБР в составе синдиката кредиторов присоединился к проекту расширения и модернизации международного аэропорта Алматы. Сумма финансирования ЕАБР составляет $40 млн. Проект реализуется консорциумом инвесторов во главе с TAV Airports. Проект был отмечен международной премией IJGlobal Awards по итогам 2021 года как сделка года - DFI Deal of the Year.





Новый терминал станет первым аэропортом в Центральной Азии, сертифицированным по программе Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE). При строительстве нового терминала используется передовой международный опыт в применении стандартов EDGE в части ресурсоэффективности за счет высококачественных изоляционных материалов, водосберегающего оборудования и передовых методов снижения выбросов парниковых газов, шума, света, отходов и загрязнения воздуха в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации.





Проект демонстрирует преимущества партнерства международных банков развития на пространстве ЕАЭС. В синдикат кредиторов входят: ЕАБР, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация и немецкая инвестиционная корпорация DEG.





Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 15 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд.