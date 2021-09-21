Глава Агентства по финмониторингу доложил президенту о деятельности по противодействию "теневой" экономике

НУР-СУЛТАН. 20 СЕНТЯБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Президент был проинформирован об итогах деятельности Агентства по противодействию "теневой" экономике, сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что за 8 месяцев 2021 года выявлено 1508 экономических правонарушений, 803 из которых носят тяжкий и особо тяжкий характер. Пресечена деятельность 36 организованных преступных групп. Ликвидировано 26 подпольных цехов по производству алкогольной продукции, 224 нелегальных игорных заведения.
Как сообщил председатель Агентства, за последние 4 года уровень "теневой" экономики снизился с 29% до 20%.
По поручению президента правительством утвержден Комплексный план по противодействию теневой экономике на ближайшие 3 года.
Жанат Элиманов доложил, что продолжается работа в социально значимых направлениях. В частности, выявлено 5 фактов хищения бюджетных средств, выделенных на формирование стабилизационных фондов, которые должны обеспечивать сдерживание цен на продукты питания. Предотвращено необоснованное повышение тарифов на тепло в Таразе и на транспортировку газа в Кызылорде. Начато 36 досудебных расследований в отношении должностных лиц специализированных детских и медико-социальных учреждений, действиями которых причинен ущерб на 376 млн тенге.
По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.
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