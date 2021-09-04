Ущерб в 687 млн тенге нанесла государству ОПГ по обналичиванию денег в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. 3 СЕНТЯБРЯ - В Кызылординской области ликвидирована преступная группировка, которая выпиской фиктивных счетов-фактур нанесла ущерб государству в 687 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Территориальным департаментом Агентства по финмониторингу по Кызылординской области пресечена деятельность ОПГ, которая на протяжении двух лет занималась выпиской фиктивных счетов-фактур.

Финансовой разведкой выявлено, что руководитель и 5 ответственных лиц ТОО "НаурызСтройПроект" на системной основе выписывали фиктивные бухгалтерские документы ряду предприятий за вознаграждение в размере 6% от общей суммы договора. Далее следствием установлено, что ТОО не имеет штата работников, имущества и производственно-технической базы, а работы (услуги), указанные в документах, фактически не выполнялись", - рассказали в пресс-службе АФМ.

По данным ведомства, деятельность группы нанесла ущерб на сумму 687 миллионов тенге.

Трое членов ОПГ приговорены к 2 годам лишения свободы, еще трое - к 2 годам условно", - добавили в пресс-службе.





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