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Ущерб в 360 млн тенге нанес государству житель Уральска выпиской фиктивных счетов-фактур

12.07.2021 6238
УРАЛЬСК. 12 ИЮЛЯ - Житель Уральска нанес государству ущерб в сумму превышающую 360 млн тенге путем выписки фиктивных счетов-фактур, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Западно-Казахстанской области выявлен факт совершения жителем города Уральска незаконных действий по выписке счетов-фактур. 
 

Являясь управляющим оздоровительным предприятием, преступник от имени ТОО совершал фиктивные сделки с рядом компаний, указывал ложные сведения в выписанных счетах-фактурах о товарах, услугах и их объемах". - говорится в сообщении ведомства.

 
Сумма ущерба государству, по данным агентства, составила более 360 млн тенге. 
 
Виновник приговорен к наказанию в виде 3,5 лет лишения свободы. 
 

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