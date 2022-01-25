Глава Бюро нацстатистики освобожден от должности

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Распоряжением главы государства Айдапкелов Нурболат Сергалиевич освобожден от должности руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", - сообщает сайт Акорды.
Нурболат Айдапкелов родился в 1979 году в Жамбылской области.
В 2000 году окончил Казахскую государственную Академию управления по специальности "Бухгалтерский учет и аудит".
В 2002 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "Юриспруденция".
С января 2001 года по ноябрь 2003 года проработал в РГП "ИВЦ" Агентства РК по статистике, в Агентстве РК по статистике.
В 2003-2007 годы - главный специалист, директор финансового департамента АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций".
В 2007-2008 годы - управляющий директор АО "НХ "КазАгро".
В 2008-2009 годы - председатель правления АО "КазАгроГарант"
С июля по декабрь 2009 года - консультант АО "Astana Knowledge City".
В 2009-2011 годы - заместитель председателя Агентства РК по статистике.
В 2011-2013 годы - ответственный секретарь Агентства РК по статистике.
В 2013-2014 годы - директор департамента социальной и демографической статистики Агентства по статистике.
С января 2015 года по май 2016 года занимал руководящие должности в коммерческих структурах.
С 26 мая 2016 года по 28 октября 2020 года - председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
С 28 октября 2020 года - руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.