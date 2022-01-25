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Глава Бюро нацстатистики освобожден от должности

24.01.2022, 12:05 19221
Глава Бюро нацстатистики освобожден от должности
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 24 ЯНВАРЯ - Нурболат Айдапкелов освобожден от должности руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Распоряжением главы государства Айдапкелов Нурболат Сергалиевич освобожден от должности руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", - сообщает сайт Акорды.

 
Нурболат Айдапкелов родился в 1979 году в Жамбылской области.
 
В 2000 году окончил Казахскую государственную Академию управления по специальности "Бухгалтерский учет и аудит".
 
В 2002 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "Юриспруденция".
 
С января 2001 года по ноябрь 2003 года проработал в РГП "ИВЦ" Агентства РК по статистике, в Агентстве РК по статистике.
 
В 2003-2007 годы - главный специалист, директор финансового департамента АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций".
 
В 2007-2008 годы - управляющий директор АО "НХ "КазАгро".
 
В 2008-2009 годы - председатель правления АО "КазАгроГарант"
 
С июля по декабрь 2009 года - консультант АО "Astana Knowledge City".
 
В 2009-2011 годы - заместитель председателя Агентства РК по статистике.
 
В 2011-2013 годы - ответственный секретарь Агентства РК по статистике.
 
В 2013-2014 годы - директор департамента социальной и демографической статистики Агентства по статистике.
 
С января 2015 года по май 2016 года занимал руководящие должности в коммерческих структурах.
 
С 26 мая 2016 года по 28 октября 2020 года - председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
 
С 28 октября 2020 года - руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
 

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Начался саммит "Центральная Азия - КНР" с участием президента Казахстана

25.01.2022, 14:44 5066
Начался саммит "Центральная Азия - КНР" с участием президента Казахстана
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Начался саммит "Центральная Азия - КНР", приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений, с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали, мероприятие, инициированное китайской стороной, проходит в онлайн-формате.
 
Лидеры обсудят перспективы развития многогранного стратегического сотрудничества в различных сферах между странами Центральной Азии и Китаем. 
 
Ожидается, что по итогам мероприятия будет принято Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.
 

Талгат Жакан назначен заместителем управляющего делами президента РК

25.01.2022, 12:46 6876
Талгат Жакан назначен заместителем управляющего делами президента РК
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Талгат Жакан назначен заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Распоряжением главы государства Жакан Талгат Амангелдиулы назначен заместителем управляющего делами президента", - сообщила пресс-служба Акорды.

 
 

Назначен председатель Центральной избирательной комиссии РК

25.01.2022, 12:36 7341
Назначен председатель Центральной избирательной комиссии РК
Фото: parlam.kz
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан назначен Нурлан Абдиров, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Указом главы государства прекращены полномочия депутата сената парламента РК Абдирова Нурлана Мажитовича в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.

 
Кроме того, Берик Имашев, ранее занимавший пост председателя ЦИК, освобожден от должности указом президента.
 

Токаев: Казахстан всегда открыт к всестороннему сотрудничеству с международным сообществом

25.01.2022, 09:04 10571
Токаев: Казахстан всегда открыт к всестороннему сотрудничеству с международным сообществом
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к международному сообществу и заявил, что инвестиционная политика "открытых дверей" РК остается неизменной, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Казахстан всегда открыт к всестороннему сотрудничеству с международным сообществом. Мы продолжим курс на укрепление тесных связей с партнерами на благо нашей страны и нашего народа. Наша инвестиционная политика "открытых дверей" также остается неизменной", - написал президент РК Касым-Жомарт Токаев в Twitter.


 
Ранее сообщалось, что глава государства в ходе встречи с представителями бизнеса указал на важность дальнейшего улучшения инвестиционного климата в стране
 

В Казахстане ослабили карантинные ограничения для бизнеса

25.01.2022, 08:24 11476
В Казахстане ослабили карантинные ограничения для бизнеса
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Решение ослабить карантинные ограничения для ряда предпринимателей во всех зонах санэпидостановки принято в понедельник на заседании межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, сообщили в НПП РК "Атамекен", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщается, что одобрено предложение для предпринимателей, работающих для посетителей с "синим" статусом. Теперь они смогут работать без ограничений в "зеленой", "желтой" и "красной" зонах - увеличение наполняемости и снятие ограничений по режиму работы.
 
Без ограничений при наличии "зеленого" статуса смогут работать объекты и отрасли:
 
- проводящие торжественные, памятные, семейные мероприятия: банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки;
- организующие конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей;
- выставки, марафоны на открытом воздухе;
- спортивные мероприятия со зрителями;
- религиозные объекты, в том числе проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях;
- игровые клубы, казино, ночные клубы и караоке;
- ТРЦ, торговые дома и торговые сети (непродовольственные) с торговой площадью свыше 100 квадратных метров - торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше 6000 квадратных метров;
- сауны, бани, бассейны;
- спортивно-оздоровительные центры, фитнес и йога-центры.

 
Без ограничений при наличии "синего" статуса смогут работать следующие участники проекта Ashyq:
 
- отели, гостиницы;
- аэропорты;
- железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции, автопереходы;
- пункты обслуживания пассажиров ЦОН;
- банки, отделения АО "Казпочта";
- объекты общественного питания (в помещении) по типу столовых без реализации алкогольных напитков;
- крытые рынки;
- объекты образования, вузы, колледжи, образовательные центры;
- центры и салоны красоты, СПА, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг (по записи);
- межобластные, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) перевозки.
 
Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни, бильярдные, боулинг-центры, театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии, цирки, также компьютерные клубы начнут работать с ограничениями по заполняемости до 70% в "желтой" и до 60% в "красной" зонах.
 
Лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи, букмекерские конторы при обеспечении площади не менее 4-х квадратных метров на одного посетителя в "желтой" и "красной" зонах.
 
Детские развлекательные центры (крытые) при обеспечении площади не менее 10 квадратных метров на одного человека в "желтой" зоне и не менее 10 квадратных метров на одного человека при заполняемости не более 60% в "красной". Океанариумы заработают с ограничениями в "красной" зоне - заполняемость не более 60%.

 

Смаилов и Минниханов обсудили реализацию совместных проектов в машиностроении

24.01.2022, 21:11 17861
Смаилов и Минниханов обсудили реализацию совместных проектов в машиностроении
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 24 ЯНВАРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, прибывшим в Казахстан с рабочим визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Минниханов выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате агрессии деструктивных сил, а также поддержку казахстанскому народу в столь трудный для страны момент, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 

Республика Татарстан занимает особое место в стратегическом партнерстве Казахстана и России. Между Казахстаном и Татарстаном давно установились и продолжают укрепляться поистине братские отношения", - сказал Смаилов. 

 
Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной, нефтегазохимической сферах, промышленной кооперации и других отраслях. 
 
Особое внимание уделено реализации совместных проектов в машиностроении: строительство завода по производству шин в Сарани Карагандинской области мощностью 3,5 миллиона многопрофильных шин ежегодно с доведением в последующем до 9 миллионов шин в год (запуск запланирован на 2022 год), строительство заводов по производству чугунного литья и редукторов ведущих мостов в Костанае (ввод в эксплуатацию запланирован на 2023-2024 годы). 
 
Рассмотрены перспективы реализации совместных проектов по увеличению локализации производства балок ведущих мостов, а также создания в РК инжинирингового исследовательского центра "КАМАЗ". 
 
В активной стадии находится проект по производству в Атырауской области бутадиеновых каучуков, применяемых в модификации битума, изготовлении адгезивов, клеев, резин и экологически чистых шин. Стоимость проекта - порядка 1 миллиарда долларов, срок реализации - 2021-2025 годы, мощность производства - 186 тысяч тонн бутадиеновых каучуков в год. 
 
Казахстан является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. Двусторонний товарооборот за 11 месяцев 2021 года составил 423,3 миллиона долларов. В ближайшие годы стороны намерены довести данный показатель до 1 миллиарда долларов. 
 
Ранее президента Татарстана Рустама Минниханова принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
 

Президент Казахстана принял президента Татарстана

24.01.2022, 19:46 19281
Президент Казахстана принял президента Татарстана
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 24 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаева принял президента Татарстана Рустама Минниханова, находящегося в Казахстане с рабочим визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Собеседники обсудили перспективы укрепления взаимного сотрудничества в торгово-экономической, промышленной и технологической сферах, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Приветствуя Рустама Минниханова, президент отметил, что Татарстан занимает важное место в многогранных отношениях с Российской Федерацией.
 
Как отметил глава нашего государства, Татарстан лидирует среди субъектов Российской Федерации по уровню экономического, промышленного и технологического сотрудничества с Казахстаном. По итогам 11 месяцев 2021 года, взаимный товарооборот с Республикой составил 423 миллиона долларов.
 
Ярким примером такого сотрудничества является реализация проектов в сфере машиностроения с участием компаний "КАМАЗ" и "Татнефть" на сумму 1,8 миллиарда долларов. Ведется активная работа по строительству трех заводов по производству автокомпонентов "КАМАЗ" и шин "Татнефть" в Костанайской и Карагандинской областях.
 
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан будет и далее создавать все необходимые условия для комфортной работы инвесторов, в том числе из Татарстана.
 
Наряду с этим президент проинформировал Рустама Минниханова о проведении в стране масштабных экономических реформ и реализации конкретных программ развития, которые откроют дополнительные возможности для осуществления совместных проектов с Татарстаном.
 
Президент Татарстана выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием. Он рассказал главе государства о ходе реализации ряда инвестиционных проектов и планах татарского бизнеса по наращиванию взаимодействия с казахстанскими партнерами.
 

В Алматинской области ввели мораторий на повышение цен на комуслуги

24.01.2022, 18:55 19976
В Алматинской области ввели мораторий на повышение цен на комуслуги
ТАЛДЫКОРГАН. 24 ЯНВАРЯ -В ходе брифинга на информационной площадке Jetisy' Media стало известно, что департаментом комитета по регулированию естественных монополий по Алматинской области введен мораторий на повышение тарифов и цен на коммунальные услуги для населения сроком до 1 июля 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Все тарифы субъектов естественной монополии и субъектов общественно значимых рынков для населения остались на уровне декабря 2021 года. 
 
ГКП "Талдыкоргантеплосервис" тепло - 2657,23 тг/Гкал, горячая вода - 172,30 тг/кубометр. ГКП "Жетысу Водоканал" вода - 61,33 тг/кубометр, канализация - 65,26 тг/кубометр. ТОО "Жетысу Энерготрейд" - 17,11 тг/кВтч. 
 
Как отметил заместитель руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Думан Калибеков, в случае превышение тарифов СЕМ для населения, предусматривается административная ответственность согласно части 4 статьи 164 КоАП РК.
 
Кроме того, по поручению комитета, департаментом совместно с палатой предпринимателей "Атамекен" проработан вопрос по предоставлению СЕМ отсрочки уплаты и неначисления пени коммунальных платежей субъектам бизнеса, пострадавшим от массовых беспорядков сроком до 1 апреля 2022 года. 
 
Государством также установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов следующем размере: бензин марки АИ-80 - 89 тенге за литр, АИ-92/93 - 182 тенге за литр, АИ-95 - 215 тенге за литр и дизельное топливо (летнее, межсезонное) - 230 тенге за литр.
 
9 января стало известно, что в Казахстане вводится мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги.
 

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