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Глава государства назвал важнейший вопрос повестки дня правительства

24.09.2021, 20:01 5023
Глава государства назвал важнейший вопрос повестки дня правительства
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 24 СЕНТЯБРЯ - Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам. В повестку дня вошли четыре вопроса: национальные проекты, формирование эффективной товаропроводящей системы, системные меры по продвижению экспорта и проект Плана территориального развития, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
О системных мерах по продвижению экспорта доложил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Заслушав доклад, Касым-Жомарт Токаев отметил, что наращивание несырьевого экспорта - важнейший вопрос повестки дня правительства. По его мнению, снятие экспортных барьеров, расширение географии и номенклатуры экспорта, защита национальных экономических интересов требует общих усилий всего правительства. МИД и его загранучреждения также должны активно подключиться к усилиям по продвижению экспорта, открытию рынков и снятию барьеров.
 

Длительное время наблюдается системная проблема с ограничением ввоза казахстанских грузов в Китай. Транзитные грузы проходят, а наши ожидают на границе. Тысячи вагонов, заполненных казахстанскими товарами, застряли на переходах. Бизнес обращается за помощью напрямую к президенту. В таких случаях именно правительство должно незамедлительно реагировать, снимать все вопросы с партнерами", - подчеркнул глава государства.

 
Также о работе над проектом Плана территориального развития отчитался Асет Иргалиев. 
 
Выслушав министра национальной экономики, президент Казахстана отметил, что План должен включать не только базовые принципы и подходы к рациональной территориальной организации всей страны, но и основные параметры развития каждого региона.
 

С учетом наших географических, демографических, экономических особенностей План территориального развития является важнейшим документом госпланирования. Именно работа на местах - правильно организованная, системная и планомерная - лежит в основе позитивного отношения и доверия общества к власти, предпринимаемым ею мерам и реформам. Поэтому План должен стать не просто документом, написанным госорганами для госорганов. Он должен быть понятным и правильно воспринятым каждым гражданином нашей страны. Также План должен быть своего рода ориентиром для бизнеса и инвесторов. Они должны четко понимать, как мы развиваем регионы, на что делаем ставку, какие отрасли считаем приоритетными", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

 
О ходе разработки национальных проектов доложил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов. Также был рассмотрен вопрос формирования эффективной товаропроводящей системы.
 

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