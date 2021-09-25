Президент поручил повысить ценовую доступность продуктов для населения

НУР-СУЛТАН. 24 СЕНТЯБРЯ - Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам. В повестку дня вошли четыре вопроса: национальные проекты, формирование эффективной товаропроводящей системы, системные меры по продвижению экспорта и проект Плана территориального развития, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Был рассмотрен вопрос формирования эффективной товаропроводящей системы, по которому с докладом выступил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства подчеркнул, что текущий год обнажил системные проблемы в сфере производства, хранения и реализации продукции. Инфляция, особенно продовольственная, давно вышла за пределы установленных коридоров.

Очевидно, что оперативные меры, ценовой контроль не могут заменить фундаментальных принципов рыночной экономики. Нужны системные меры. Поэтому формирование национальной товаропроводящей системы является важной составляющей данной работы. И сами оптово-распределительные центры, и их деятельность по стандартизации, обеспечению регулярности поставок, должны стать одним из ключевых элементов кооперации производителей, в том числе и малых. Это особенно важно для людей, живущих на селе, ведущих личные подсобные хозяйства. Они сегодня слабо вовлечены в экономический оборот, вынуждены продавать свою продукцию, как говорится, "на корню", с поля. Еще одна задача сети ОРЦ - это исключение ненужных посредников на пути "от поля до прилавка". Необходимо на деле повысить ценовую доступность продуктов для населения", - считает президент.

О ходе разработки национальных проектов доложил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов.

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