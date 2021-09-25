Нельзя, чтобы нацпроекты не реализовались из-за недостаточной отработки с инвесторами - Токаев

НУР-СУЛТАН. 24 СЕНТЯБРЯ - Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам. В повестку дня вошли четыре вопроса: национальные проекты, формирование эффективной товаропроводящей системы, системные меры по продвижению экспорта и проект Плана территориального развития, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

О ходе разработки национальных проектов доложил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов, сообщает пресс-служба Акорды.

Выслушав доклад, глава государства напомнил, что на прошлом заседании был одобрен перечень нацпроектов и было поручено доработать их с точки зрения финансовой обеспеченности, реалистичности конечных показателей и исключения громоздкости.

Видим, что работа в этом направлении проведена. Есть вопрос, касающийся финансирования. Согласно презентации, часть затрат на реализацию отдельных мероприятий - 3,3 триллиона тенге - возлагается на местные бюджеты. Это немалая сумма. Готовы ли местные бюджеты к этому? Предстоит разработать четкий механизм межбюджетных отношений в части реализации национальных проектов. Нужен контроль за выделением средств на нацпроекты на местах. Правительству следует тщательно проработать данный аспект, - поручил президент.

Касым-Жомарт Токаев затронул и вопрос частных инвестиций. Как он сообщил, из 49 триллионов тенге, необходимых для финансирования нацпроектов, 33 триллиона, или 67% от всего объема, приходится на внебюджетные средства.

Я полагаю, что данные суммы детально проработаны и, соответственно, имеют под собой конкретные планы и источники финансирования. Нельзя допустить, чтобы нацпроекты не реализовались из-за недостаточной отработки с частными инвесторами. Подчеркну: эффективное привлечение частных инвестиций важно так же, как и рациональное использование бюджетных средств", - сказал глава государства.

Он предложил в целом одобрить предлагаемые национальные проекты с учетом сегодняшнего обсуждения. Правительству поручено принять соответствующие постановления в двухнедельный срок.

Агентству и правительству следует также провести эффективную разъяснительную работу среди экспертного сообщества и населения. Необходимо четко и оперативно реагировать на вопросы и критику, не отмалчиваться, вести конструктивный диалог. После утверждения нацпроектов немедленно приступайте к реализации. Важно использовать возможности проектного офиса правительства. Он должен обеспечить оперативный мониторинг и отчет по реализации каждого нацпроекта. По мере реализации национальных проектов я буду рассматривать ход исполнения и принимать необходимые решения", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

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