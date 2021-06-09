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Глава государства подписал два закона

08.06.2021 5536
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, касающиеся закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба Акорды, подписаны законы "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора".
 

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