Глава государства подписал два закона

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, касающиеся закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба Акорды, подписаны законы "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора".

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