19.02.2024, 19:14 39856
Глава государства подписал два закона
Казахстан ратифицировал соглашение с Эстонией о реадмиссии
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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Эстония о реадмиссии лиц".
Таким образом, создается правовая основа для эффективного сотрудничества между компетентными органами Казахстана и Эстонии в сфере противодействия незаконной миграции, установления эффективных процедур идентификации и организации возвращения лиц, которые не выполняют или перестали выполнять условия въезда, пребывания или проживания на территории государств сторон, а также упрощения транзита таких лиц.
Кроме того, глава государства подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года".
Законом предлагается продлить до 108 месяцев срок выполнения обязательств Кыргызстана по обеспечению обустройства и материально-техническому оснащению пунктов пропуска на таможенной границе Евразийского экономического союза. Помимо этого, ратификация протокола позволит обеспечить всестороннее развитие и укрепление Евразийского экономического союза.
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20.02.2024, 20:24 1491
Мереке Пшембаев покинул пост вице-министра по ЧС
Освобожден от должности согласно поданному заявлению
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства РК Мереке Пшембаев освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям согласно поданному заявлению, сообщает пресс-служба правительства.
Мереке Пшембаев родился в 1962 году в Павлодарской области. Трудовую деятельность начал в 1985 году старшим дорожным мастером, главным инженером Майского райавтодора Павлодарского областного управления автомобильных дорог.
Работал на различных должностях в квазигоссекторе, занимал руководящие должности в структурах Министерства транспорта и коммуникаций РК.
С 2020 года по настоящее время - вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК.
20.02.2024, 17:00 11566
Султанова стала председателем Комитета по делам гражданского общества
Фото: primeminister.kz
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра культуры и информации Гульбара Султанова назначена на должность председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации Казахстана, сообщает пресс-служба правительства РК.
Султанова родилась в 1967 году в Костанайской области. Окончила Костанайский педагогический институт имени 50-летия СССР, Костанайский социально-технический университет.
Работала руководителем управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Комитета по делам гражданского общества Министерства по делам религий РК, заместителем председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития. Также была экспертом управления организационной работы Министерства культуры и спорта.
Ранее был назначен председатель Комитета информации.
20.02.2024, 16:57 10786
Ашимбаев назвал безрезультатной программу добровольного переселения на север страны Дополнено
В северных областях наблюдается тенденция к сокращению населения
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев высказался о безрезультатности программы переселения из южных регионов страны в северные.
По словам Маулена Ашимбаева, за последние несколько лет наблюдается тенденция к сокращению населения в северных регионах страны. А в южных, западных областях и крупных мегаполисах, наоборот, население значительно растет.
Следует признать, что программа добровольного переселения с юга на север не дала ожидаемого результата", - подчеркнул спикер сената в ходе правительственного часа.
Дополнено 20.02.2024, 18.58
Спикер сената считает, что нужно найти механизмы для стимулирования внутренних миграционных процессов из южных в северные регионы. Ашимбаев подчеркнул, что демографическая политика должна быть встроена в социальную политику, политику здравоохранения, образования и так далее.
Ранее сообщалось, что переселенцы из южных регионов Казахстана испытывают проблемы с трудоустройством на новом месте.
20.02.2024, 15:23 15861
Президент предложил выплачивать компенсации работающим по 12 часов в день госслужащим
Фото: Pexels.com
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме президентского молодежного кадрового резерва, сообщает Акорда.
По словам президента, сегодня в президентский молодежный кадровый резерв входит 400 специалистов. 280 из них, или 70 процентов, назначены на ответственные должности в центральных и местных органах власти. Многие работают в квазигосударственном секторе и в сфере бизнеса.
Токаев сообщил, что в ближайшее время начнется отбор в региональный молодежный кадровый резерв. Акимам поручено обеспечить его прозрачное и справедливое прохождение. Кроме того, при формировании кадрового резерва будет учитываться специфика социально-экономической ситуации в каждой области.
В своем выступлении Токаев отметил, что сейчас на государственной службе ощущается определенный дефицит сильных отраслевых специалистов.
Тем временем в стране достаточно успешных людей в сферах бизнеса, сельского хозяйства, финансов, медицины, образования и других секторах. Нужно задействовать потенциал таких кадров, ориентированных на конкретный результат и потребности потребителя. Необходимо продолжить внедрение гибридной модели государственной службы. Для этого предстоит детально проработать вопросы более свободного, менее регламентированного приема на госслужбу квалифицированных кадров из частного сектора", - сказал он.
Президент подчеркнул, что для повышения привлекательности государственной службы необходимо установить заработную плату, конкурентную с частным сектором.
Считаю, что государственные служащие, которые находятся на работе, как правило, с 8-9 утра и до 8-9 вечера, должны получать определенную материальную компенсацию, но не перебарщивая с заработными платами и премиями. Вопрос актуальный. Мы будем решать его именно в пользу государственных служащих. Вопрос с жильем также нужно решать соответствующим образом. В этой связи стоит обратить внимание на опыт Сингапура и других стран. Необходимо рассмотреть эффективные подходы и методы в системе государственного управления", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства считает важным привлекать на государственную службу ученых, экспертов и активных граждан, особенно волонтеров. Наряду с этим президент отметил, что страна строит справедливое государство и инклюзивное общество, поэтому важен вопрос обеспечения гендерного баланса на государственной службе.
Несмотря на то что доля женщин в госаппарате составляет около 55%, среди руководящего состава этот показатель ниже - 39%. Мой значительный опыт на государственной службе подсказывает, что женщин нужно привлекать. Во-первых, не в обиду будет сказано мужчинам, женщины все-таки более внимательны к работе, более тщательно подходят, не подвержены коррупционным проявлениям и действиям. Статистика Агентства по противодействию коррупции говорит о том, что женщины ведут себя более ответственно. Значительный дисбаланс наблюдается среди политических служащих, менее 10% из которых - женщины. Имеются диспропорции и в отношении доли молодежи на госслужбе. Необходимо увеличить количество женщин, молодежи и граждан с ограниченными возможностями на государственной службе. В частности, им должны быть предоставлены более широкие возможности для работы на руководящих должностях", - отметил президент.
Токаев также акцентировал внимание на активизации института наставничества для адаптации молодых специалистов к государственной службе. Он подверг критике сохранившуюся до сих пор практику командных перемещений. В этой связи администрации президента и агентству по делам государственной службы поручено взять данный вопрос под жесткий контроль и решительно воспрепятствовать подобным проявлениям.
Полагаю, что Агентству по делам государственной службы, может быть, в законодательном порядке нужно придать дополнительные полномочия, чтобы оно могло конструктивным образом влиять на кадровую политику в масштабах государства. Но это, конечно же, накладывает особую ответственность на само руководство агентства", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент убежден, что государственная служба должна превратиться в передовую отрасль.
Пришло время окончательно искоренить бюрократию, бумажную волокиту, накопившуюся на протяжении многих лет. Все процессы в системе государственной службы должны быть прозрачными. Государство должно служить человеку. В стране нужно сформировать модель госслужбы, которая в полной мере защищает интересы граждан. Необходимо внедрять новые подходы к работе, отвечающие требованиям времени и запросам общества. Следует установить четкие критерии, по которым будет оцениваться деятельность государственных служащих. Другими словами, система оценки должна постоянно обновляться. Важно, чтобы вся работа, выполненная госслужащими, учитывалась. Главное, чтобы каждый государственный служащий был готов работать максимально эффективно в соответствии со стратегическими задачами, стоящими перед страной", - сказал глава государства.
Наряду с этим президент призвал оптимизировать систему государственной службы с помощью IT-решений.
Необходимо эффективно использовать технологию искусственного интеллекта (AI) и Big Data, то есть большие данные. С помощью современных технологий следует усовершенствовать способы взаимодействия с населением, ведь все важные решения должны приниматься с учетом мнения граждан", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
20.02.2024, 11:30 23226
В 10 регионах Казахстана есть риск подтопления - глава МЧС
Фото: МЧС
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов заявил, что в 10 регионах Казахстана есть риск подтопления из-за паводков, передает корреспондент агентства.
В конце февраля и марте в юго-восточной, северной и центральной частях республики возможно выпадение обильных осадков с месячной нормой за сутки. В этой связи есть риски подтопления населенных пунктов в 10 регионах", - проинформировал Чингис Аринов.
По словам министра, в рамках республиканского командно-штабного учения "Көктем" проверена фактическая готовность сил и средств органов управления.
Осуществлено возведение временных дамб и обвалования населенных пунктов, очистка арыков, каналов, а также водопропускных сооружений на автомобильных и железных дорогах, из населенных пунктов вывезено более 10,5 млн кубометров снега. Но, как показывает ежегодная практика, этого недостаточно", - заявил министр.
Он подчеркнул, что в РК расположены более полутора тысяч гидротехнических сооружений, из них почти половина, или 537, требуют ремонта.
Наибольшее их количество размещены в паводкоопасных регионах. Это в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Актюбинской, Акмолинской, Абай, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях", - отметил Чингис Аринов.
По его словам, непосредственную угрозу жизни для населения представляют 304 ГТС, из них 216, или 71%, не имеют локальных систем оповещения.
Их отсутствие в случае прорыва приведет к человеческим жертвам, как это было в 2010 и 2014 годах в Алматинской и Карагандинской областях. Низкое оснащение системами оповещения в Алматинской, Актюбинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областях. Ежегодно усилиями подразделений МЧС и акиматов пик паводков удерживается путем экстренного укрепления десятков защитных дамб. А оповещение населения проводится чуть ли не по домам, но это временные меры, только в паводковый период", - добавил глава МЧС.
В свою очередь премьер-министр РК Олжас Бектенов напомнил, что ранее неоднократно давались поручения о необходимости качественной реализации всех противопаводковых мероприятий в регионах.
Однако соответствующие меры госорганами и акиматами не были приняты в полном объеме. В итоге из 218 мероприятий 92 не исполнены до сих пор. Такой подход к работе неприемлем. Поручаю министру по чрезвычайным ситуациям внести предложения об ответственности должностных лиц центральных и местных госорганов, допустивших невыполнение запланированных мероприятий. Проблему паводков нужно решать комплексно", - заявил он.
Ранее в МЧС сообщили, что в связи с высокой вероятностью паводков южным регионам Казахстана нужно перейти в режим повышенной готовности, и рассказали об уже случившихся подтоплениях населенных пунктов и размыве дорог в Западно-Казахстанской и Костанайской областях.
Напомним, минувшей весной разлившаяся река подтопила дома в Костанайской области. В СКО из-за паводка закрыли проезд по автодороге международного значения. А жители североказахстанского села Салкынколь неделю сидели без хлеба из-за потопа.
В Актобе в марте с дачных участков садоводческих коллективов "Каргалинка", "Нефтяник" и "Солнышко" из-за подтоплений пришлось эвакуировать 116 человек, в том числе 44 ребенка. Ранее в Алматы было выявлено более 150 нарушений при застройке в предгорьях и водоохранных зонах, в частности самовольный захват земель в водоохранной полосе.
20.02.2024, 10:34 26651
На реализацию нацпроекта "Комфортная школа" из бюджета предусмотрено 2,3 трлн тенге
Фото: primeminister.kz
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На реализацию национального проекта "Комфортная школа" из республиканского бюджета предусмотрено 2,3 трлн тенге. Проект нацелен на решение вопросов дефицита ученических мест, ликвидации аварийных школ и трехсменного обучения. Об этом сообщил министр просвещения РК Гани Бейсембаев в ходе заседания правительства.
На реализацию нацпроекта из республиканского бюджета предусмотрено 2,3 трлн тенге (2023 год - 500 млрд тенге, 2024 год - 976,3 млрд тенге, 2025 год - 909,4 млрд тенге). Для проектирования и строительства школ в "Самрук-Казына Констракшн" направлено соответствующее финансирование", - сказал министр.
По его словам, в 2024-2025 годах планируется ввести 369 школ на 740 тысяч ученических мест, из них в этом году - 217 школ (в 2025 году - 152). Строительство школ осуществляется по единому стандарту. При этом 163 школы (44%) будут построены в сельской местности.
Министерством просвещения установлены новые требования при строительстве школ, включающие в себя:
- для учащихся начальных и старших классов предусмотрены отдельные блоки с учебными кабинетами, санитарными узлами, спортзалами;
- повышение мер безопасности за счет внедрения современных технических средств (цифровое видеонаблюдение с выходом в ЦОУ, тревожная кнопка и звуковое оповещение, автоматическая блокировка дверей и блоков), обеспечение лицензированной охраной, усиление квалификационных требований к сотрудникам охраны;
- для удобства учеников предусмотрены дополнительные гардеробные и индивидуальные шкафы для хранения учебных пособий и одежды;
- создание безбарьерной среды для детей с особыми образовательными потребностями;
- разработаны типовые задания на проектирование по 7 проектным мощностям школ;
- утвержден перечень технологического оборудования и мебели, отвечающий современным требованиям эргономики, а также потребностям обучающихся и педагогов при организации образовательного процесса;
- с учетом предложений НПП "Атамекен", представителей отраслевых ассоциаций приняты дополнительные меры по поддержке отечественных производителей.
Предусмотрен закуп мебельной продукции исключительно среди отечественных производителей, находящихся в реестре "Самрук-Қазына" и "Атамекен". Включены обязательные требования по применению строительных материалов отечественного производства, в том числе использование в наружных фасадах продукции местного производства", - подчеркнул министр.
Он отметил, что строительство комфортных школ осуществляется посредством трех механизмов: целевое строительство школ через "Самрук-Казына Констракшн" (359 школ); выкуп акиматами у частных инвесторов готовых зданий в виде товара - 9 школ (Алматы - 8, Астана - 1); строительство школ в рамках ГЧП (Алматы - 1);
Вместе с тем в целях привлечения частных инвестиции в реализацию нацпроекта министерством разработан четвертый механизм строительства школ. Данный механизм предусматривает создание консорциума, состоящего из двух участников, это частный инвестор и ведущие организации образования", - сказал Бейсембаев.
Премьер-министр РК Олжас Бектенов отметил, что комфортные школы должны быть действительно комфортными с достойным уровнем образования.
Они должны стать образцом безопасной и эргономичной образовательной среды. Все данные школы изначально должны быть оборудованы цифровыми камерами, сигнал от которых надо вывести в центры оперативного управления полиции. Там должен быть подведен высокоскоростной интернет, чтобы использовать новые методики обучения, в том числе интерактивные", - сказал премьер.
Он отметил, что строительство комфортных школ будет на жестком контроле правительства.
20.02.2024, 08:52 30561
Казахстан и Южная Корея увеличат количество авиарейсов
Фото: Depositphotos
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Сеул. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Южная Корея увеличат количество выполняемых авиарейсов между странами и откроют новые авианаправления, сообщили в Министерстве транспорта РК.
В Сеуле состоялась двусторонняя встреча вице-министра транспорта Казахстана Талгата Ластаева с заместителем министра земли, инфраструктуры и транспорта Кореи Юн Санг Ли.
В ходе встречи стороны обсудили и договорились о возобновлении рейсов между Астаной и Сеулом, увеличении выполняемых рейсов по маршруту Алматы - Сеул, а также открытии рейсов из Шымкента в Сеул и между Пусаном и городами Казахстана", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, Талгат Ластаев провел встречи с руководством низкобюджетной авиакомпании T’Way и грузовой авиакомпании Sirius Airlines. Корейские перевозчики выразили намерение выполнять полеты в Казахстан.
Ранее сообщалось, что Астана возобновит авиасообщение с Батуми.
19.02.2024, 21:11 48581
Глава Национального центра тестирования покинул свой пост
Емелбаев продолжит работу в сфере образования
Фото: instagram.com/ruslan_yemelbayev
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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Руслан Емелбаев покинул пост главы Национального центра тестирования.
Два с половиной года пролетели в один миг. Это было время труда, испытаний, радостей и сложных решений. В рамках поручений Министерства науки и высшего образования РК вместе с командой НЦТ прошли большой путь в обеспечении доступности высшего образования. Мы начали усовершенствование заданий ЕНТ и помогли сотням тысяч молодым ребятам добиться своих целей - поступить в желанный вуз. И я решил, что именно сейчас настало время расстаться с этой невероятной и ответственной должностью, передать эстафету новому руководителю. А себе поставить новые цели и вызовы", - написал Емелбаев в своем аккаунте в Instagram.
Руслан Емелбаев добавил, что продолжит работу в сфере образования и вернется с хорошими новостями после небольшого отдыха.
Ранее сообщалось, что Национальный центр тестирования намерены реорганизовать из государственного казенного предприятия в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?