Глава государства подписал два закона

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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, сообщает пресс-служба - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, сообщает пресс-служба Акорды





Глава государства подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Эстония о реадмиссии лиц".





Таким образом, создается правовая основа для эффективного сотрудничества между компетентными органами Казахстана и Эстонии в сфере противодействия незаконной миграции, установления эффективных процедур идентификации и организации возвращения лиц, которые не выполняют или перестали выполнять условия въезда, пребывания или проживания на территории государств сторон, а также упрощения транзита таких лиц.





Кроме того, глава государства подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года".





Законом предлагается продлить до 108 месяцев срок выполнения обязательств Кыргызстана по обеспечению обустройства и материально-техническому оснащению пунктов пропуска на таможенной границе Евразийского экономического союза. Помимо этого, ратификация протокола позволит обеспечить всестороннее развитие и укрепление Евразийского экономического союза.