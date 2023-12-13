12.12.2023, 21:19 32801
Глава государства подписал поправки в Налоговый кодекс
Фото: Акорда
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения", сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства также подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" и закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".
17 ноября Министерство национальной экономики РК презентовало основные подходы проекта нового Налогового кодекса рабочей группе совета иностранных инвесторов при президенте РК. В ходе презентации были обсуждены вопросы повышения НДС с 12 до 16%, дифференциации ставки КПН (корпоративный подоходный налог) для высокодоходных отраслей экономики.
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13.12.2023, 13:04 3596
Можно начинать искать первоисточники дохода - Жамаубаев о всеобщем декларировании
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев рекомендует казахстанцам заняться поиском первоисточников своего дохода и подтверждающих документов.
Сейчас уже нужно начинать искать первоисточники, находить документы для того, чтобы отразить полностью все свое имущество в декларации", - проинформировал министр финансов в кулуарах мажилиса.
Жамаубаев подчеркнул, что каждый гражданин к 2025 будет обязан "показывать" свое имущество, деньги и ценные бумаги.
Ранее в Комитете государственных доходов сообщали, кто обязан отчитываться о доходах с 2024 года. В Минфине также комментировали, кому разрешат не отчитываться.
13.12.2023, 12:48 3281
Как можно вернуть незаконно приобретенные активы государству, рассказали в Минфине
Фото: gov.kz
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Способы возвращения незаконно приобретенного капитала в Казахстан перечислил в кулуарах мажилиса министр финансов Ерулан Жамаубаев.
По словам главы Минфина, лицо, которое потенциально может попасть в реестр имен, владеющих незаконно приобретенным имуществом, может прийти в комиссию добровольно и рассказать об этих активах самостоятельно.
Во-первых, человек может выбрать важный социально-экономический проект в регионах или моногородах и финансировать их. Эта опция предусмотрена законом", - сообщил Ерулан Жамаубаев.
Во-вторых, отметил министр, активы можно вернуть частично деньгами. Для этого есть специальный счет.
В-третьих, он может вернуть имуществом, либо акциями, облигациями, ценными бумагами, драгоценными камнями и так далее. Для этого мы создали специальную компанию, которая будет этим управлять. Если это имущество пригодно для государства, в том числе для школ или больниц, мы передадим его на баланс соответствующего госоргана. Если это имущество интересно для бизнеса, мы через открытый аукцион можем это реализовать или передать его", - прокомментировал спикер.
Кроме того, не исключается строительство жилья в качестве возвращения активов государству.
Министр финансов подчеркнул, что все незаконно выведенные активы в размере 1 триллиона тенге были возвращены добровольно.
Ранее сообщалось, что Казахстан намерен участвовать в проекте Интерпола по возврату незаконных активов.
Напомним, Казахстан намерен участвовать в проекте Интерпола по возврату незаконных активов, который стартует в 2024 году. Для их поиска также будут использовать искусственный интеллект.
Закон о возврате незаконно приобретенных активов подписал 12 июля президент Токаев. Управлять возвращенными активами в Казахстане будет специально созданная компания.
По данным за ноябрь, в Казахстан возвращено более 850 млрд тенге незаконных активов, из них 159,8 млрд тенге - из иностранных юрисдикций.
13.12.2023, 12:37 3236
Морозы в Астане: учащихся второй смены перевели на дистанционку
Сегодня в городе ожидается понижение температуры воздуха до 33 градусов ниже нуля
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в связи с ухудшением погодных условий 13 декабря учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения, сообщает официальный сайт столичного акимата.
Там отметили, что в последние дни в Астане установились сильные морозы.
По данным РГП "Казгидромет", 13 декабря в городе ожидается понижение температуры воздуха до 33 градусов ниже нуля. Во избежание получения травм и обморожений просим граждан соблюдать меры безопасности и не находиться долгое время на улице", - подчеркнули в акимате.
Напомним, в Алматы школьников тоже перевели на дистанционное обучение из-за морозов.
Неделя стартовала морозной погодой, которая в предстоящие дни все еще сохранится в большинстве областей Казахстана. Как пояснили в РГП "Казгидромет", это связано с влиянием Арктического антициклона.
За сутки в Алматинской области выпало более среднемесячной нормы осадков. В Алматы по состоянию на 9.00 выпало 13-15 сантиметров снега. Водителям рекомендовано отложить поездки на автомобилях.
13.12.2023, 12:30 5061
Аким СКО рассказал Токаеву, как проходит отопительный сезон в регионе
Глава государства дал акиму ряд поручений по дальнейшему развитию области и решению насущных вопросов населения
Фото: Акорда
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов заявил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, что отопительный сезон в регионе проходит в штатном режиме, сообщает пресс-служба Акорды.
Также Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что несмотря на трудности североказахстанские аграрии собрали 3,7 млн тонн зерна.
Глава государства был проинформирован, что в области идет строительство 13 молочных ферм, из которых 6 будут запущены до конца года. В аграрном секторе запланирована реализация 27 проектов на 80 млрд тенге с созданием 1000 новых рабочих мест. Это позволит обеспечить потребность населения региона в мясе птицы, молочных продуктах, свежих овощах в межсезонье. В промышленности реализуется пул из 39 инвестпроектов на 469 млрд тенге, что позволит создать 6 тысяч рабочих мест. В текущем году будет введено 15 проектов.
Как сообщил Гауез Нурмухамбетов, в 25 сел будет подана вода через строительство новых объектов, 149 сел - путем установки комплексных блок-модулей и 46 сел - за счет проектов групповых водопроводов.
Президенту также была представлена информация, что в Петропавловске построят 4 школы в рамках Нацпроекта "Комфортная школа". В настоящее время идет строительство коррекционной школы.
В рамках Нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" в регионе будут введены в строй 46 медучреждений, из них до конца года будут сданы 8. Также построены две поликлиники в областном центре, продолжается строительство поликлиники в Уалихановском районе.
По завершении встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшему развитию области и решению насущных вопросов населения.
Напомним, в минувшие выходные в 7 городах Казахстана: Экибастузе, Балхаше, Актау, Темиртау, Риддере, Степногорске и Жанаозене произошли аварии в системах теплоснабжения.
На фоне происшествий вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов собирается покинуть свой пост. Вопросы устранения последствий и недопущения нештатных ситуаций на ТЭЦ и теплосетях вне повестки рассмотрены на заседании правительства Казахстана.
13.12.2023, 12:26 6466
В Шымкенте в госсобственность вернули земельные участки на миллиард тенге
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте государству возвращены 116 гектаров земельных участков кадастровой стоимостью более одного млрд тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Прокуратурой города Шымкента выявлены 17 недропользователей, не выполняющих свои контрактные обязательства (...) В этой связи прокуратурой внесен акт надзора о принятии мер в отношении злостных нарушителей, в результате местными исполнительными органами расторгнуты семь контрактов и государству возвращены 116 гектаров земельных участков кадастровой стоимостью более одного млрд тенге", - проинформировали в прокуратуре.
Также сообщается, что по 10 контрактам недропользователями выполнены условия ставшие основанием для предоставления им земель на сумму 6 млн тенге.
Кроме того, прокурорами выявлено пять фактов незаконной добычи недр по которым виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 139 КоАП (Нарушение права государственной собственности на недра).
Ранее в Карагандинской области в госсобственность вернули более 35 га земель.
13.12.2023, 08:56 13076
Правительство РК поддержало законодательные поправки по судебной реформе
Фото: primeminister.kz
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК поддержало второй блок законодательных поправок по реформированию судебной системы. Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с руководителем судебной администрации Наилем Ахметзакировым, в ходе которой были обсуждены поправки, сообщила пресс-служба правительства.
Поправки разработаны специально созданной рабочей группой на площадке сената. Изменения вносятся в конституционный закон "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", процессуальные кодексы, а также ряд специальных законов.
Одним из ключевых новшеств, предложенных председателем Верховного суда, является исключение предварительного рассмотрения кассационных ходатайств по уголовным и гражданским делам.
При этом по поручению президента страны сейчас ведется проработка вопроса создания самостоятельной кассационной инстанции.
Законопроект также направлен на совершенствование работы судебного жюри и комиссии по качеству правосудия, усиление независимости судей.
В рамках реализации поручения главы государства вводится новый механизм, по которому все факты грубых нарушений, указанные в судебном акте апелляции или кассации, будут автоматически передаваться в судебное жюри.
Также оптимизируется количество показателей оценки, улучшается социальный пакет для судей в отставке, открывается доступ к обучению в Академии правосудия для юристов, не являющихся госслужащими.
Ахметзакиров отметил, что реализация законопроектов не потребует выделения дополнительных средств из бюджета. Расходы будут осуществляться в рамках новой модели финансирования судебной системы (не менее 6,5% от общей суммы расходов всех госорганов), введенного по поручению президента страны.
Положительное заключение правительства, принятое по поправкам в порядке статьи 61 Конституции РК, будет направлено в адрес депутатов парламента для дальнейшего инициирования соответствующих законопроектов в мажилисе.
Ранее о предлагаемых новеллах главу государства проинформировал председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев.
12.12.2023, 20:49 33846
Назначен председатель правления АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Фото: pexels
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Дархан Иманашев назначен председателем правления АО "НК "ҚазАвтоЖол", сообщает пресс-служба компании.
Дархан Иманашев родился 1983 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности "инженер дорожного движения", а также Карагандинский институт актуального образования "Болашак" по специальности "юриспруденция". Магистр технических наук.
Трудовой путь начал в 2004 году дорожным мастером. Занимал различные должности в РГП "Казавтодор", Министерстве транспорта и коммуникации РК, а также работал заместителем акима Караганды.
12.12.2023, 19:09 37031
Ничего такого не произошло - в правительстве прокомментировали аварии на теплообъектах
Фото: @ete_ekb
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге после заседания правительства Республики Казахстан первый заместитель премьер-министра Роман Скляр и министр энергетики Алмасадам Саткалиев ответили на вопросы журналистов о произошедших авариях на объектах теплоснабжения в нескольких городах страны.
Романа Скляра спросили, возможно ли гарантировать, что казахстанцы не останутся без тепла до конца зимы.
Я лично могу это гарантировать. Во многих СМИ пишут, что произошла еще одна трагедия или коммунальный коллапс. Ответственно вам заявляю - ничего такого не произошло", - сказал первый зампремьера Казахстана.
По его словам, КПД котлов на Экибастузской ТЭЦ в сравнении с прошлым отопительным сезоном вырос. Если раньше коэффициент давал 35 Гкал, то сейчас - 100, то есть проектную мощность.
Министр энергетики уверяет, что все случаи авариями не являются, это рядовые технологические нарушения.
По подготовке к зиме во всех этих городах (в Экибастузе, Риддере, Степногорске, Темиртау, Актау, Жанаозене, Балхаше. - Прим. ред.) была проведена достаточно большая работа. Тем не менее исходя из статистики, исходя из опыта работы в начале холодов, как правило, бывают технологические нарушения. В этих случаях аварий не было. Были обычные технологические нарушения", - проинформировал Саткалиев.
Министр и зампремьера объяснили, что в Экибастузе и Темиртау "просто были проблемы с багерной". Основное и резервное оборудование работало. Министерством сразу была обеспечена поставка мазута, то есть оборудование перевели на мазут. В связи с этим было небольшое снижение температурного режима. Которое, по словам спикеров, жители городов даже не почувствовали.
Сразу после устранения нарушений, причем устранения произошли в нормативные сроки, перевели на уголь - температурный режим был восстановлен", - добавил министр энергетики.
ТЭЦ в Экибастузе, как отметил Скляр, полностью реконструирована, все котлы новые. В этом году станция дает 95 градусов, но еще в марте она не могла выдать даже 55 градусов тепла.
В Риддере теплоэлектроцентраль тоже полностью обновлена. Недавняя авария - повреждение кабеля на втором котле. Это нарушение также не привело к отключению потребителей.
Аварии или технологические нарушения будут происходить на сетях, потому что десятилетиями эти проблемы имеются. Допустим, возраст трубы в Актау порядка 50 лет. В 1975 году ее проложили", - прокомментировал Роман Скляр.
Он отметил, что за один-два года эти проблемы решить невозможно. Возможности бюджета, тарифы ограничены. Однако умения и способности коммунальных служб должны позволять ликвидировать эти аварии в установленные сроки, для того чтобы не было дискомфорта у граждан.
Отмечается, что авария на теплосетях в Степногорске произошла на фоне резкого понижения температуры (за сутки на 27 градусов). В ремонт теплосетей, которые там реконструировали, была вложена "беспрецедентно большая сумма для этого города" - 2 млрд тенге из республиканского бюджета. Собственник тепловых сетей инвестировал 1,1 млрд тенге и 4 млрд тенге в реконструкцию ТЭЦ по программе "Тариф в обмен на инвестиции".
Все ремонтные работы были проведены под контролем министерства и акимата, все освоено в полном объеме. Роман Скляр добавил, что последствия могли быть гораздо плачевнее.
В начале года был проведен технический аудит всех ТЭЦ, определен уровень износа, были утверждены инвестиционные программы. В рамках реализации программы с 1 июля мы подняли тарифы. Теперь с 1 января также планируем поднять тарифы для необходимого объема работ, которые включают в себя вопросы, связанные с повышением квалификации, с повышением уровня оплаты труда, удержания специалистов. Системная работа будет проводиться в течение 3-5 лет", - рассказал Алмасадам Саткалиев.
Все необходимые средства как собственников, так и из республиканского, местного бюджета и резерва правительства были выделены в полном объеме. Если брать генерирующие источники, то в ремонтную кампанию, конструкцию станций всего было проинвестировано 146,5 млрд тенге, тогда как в прошлом году цифра была 36 млрд тенге", - проинформировал Скляр.
При этом почти половина из этих средств была потрачена на строительство ТЭЦ-3 в Астане.
Это был долгострой, но в этом году станция была успешно запущена. Кроме того, если на реконструкцию тепловых сетей было затрачено 175,8 млрд тенге, то было отремонтировано 499,7 км тепловых сетей из 14 тысяч имеющихся. В том году отремонтировали только 166 км", - добавил зампремьера.
Он подчеркнул, что износ оборудования в Казахстане в среднем 65%.
Зампремьера спросили, если ТЭЦ действительно работают в штатном режиме, почему же тогда в некоторых домах все еще холодно. Это Роман Скляр объяснил отсутствием должного контроля за радиаторами и окнами. К примеру, в домах постройки 80-90-х годов трубы забиты процентов на 70. Их ни разу не чистили и не промывали.
К сожалению, никто не хочет менять радиаторы или резинки на пластиковых окнах", - добавил он.
Напомним, в минувшие выходные в 7 городах Казахстана: Экибастузе, Балхаше, Актау, Темиртау, Риддере, Степногорске и Жанаозене произошли аварии в системах теплоснабжения. На фоне происшествий вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов собирается покинуть свой пост.
Вопросы устранения последствий и недопущения нештатных ситуаций на ТЭЦ и теплосетях вне повестки рассмотрены на заседании правительства Казахстана.
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