Глава государства подписал закон о расширении рыболовной зоны на Каспии

Нур-Султан. 23 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о расширении рыболовной зоны на Каспийском море, передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам, связанным с осуществлением деятельности на Каспийском море", сообщает пресс-служба Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

Ранее председатель сената Маулен Ашимбаев рассказал, что закон позволит обеспечить экономическую деятельность и правовую базу по охране государственных границ на Каспийском море . Документ направлен на приведение в соответствие национального законодательства с принятой по инициативе Первого Президента - Елбасы Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря. Лидеры прикаспийских государств подписали её в Актау в 2018 году.

В соответствии с Конвенцией в законы вносятся нормы о территориальных водах, составляющих по ширине 15 морских миль. При этом по их внешнему пределу будет проходить государственная граница страны. Также вносятся поправки о рыболовной зоне Казахстана, которая составит 10 морских миль, отмеряемых от государственной границы. В этих пределах государство имеет исключительное право на промысел водных биологических ресурсов. Принятый закон формирует правовую основу для надежной защиты государственных границ, обеспечения безопасности нашего государства и реализации экономических интересов страны в Каспийском море. Закон также будет способствовать сохранению водных биологических ресурсов. Несомненно, принятые нормы соответствуют нашим национальным интересам", - сказал спикер сената.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства