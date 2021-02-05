Сенат одобрил закон о расширении рыболовной зоны на Каспии

Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - Ширина казахстанского морского пояса на Каспийском море составит 15 морских миль. А казахстанские рыбаки смогут выходить во внутренние и территориальные воды в любое время суток, передает Kazakhstan Today.

Сегодня сенаторы приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам, связанным с осуществлением деятельности на Каспийском море".

Председатель сената Маулен Ашимбаев рассказал, что закон позволит обеспечить экономическую деятельность и правовую базу по охране государственных границ на Каспийском море. Документ направлен на приведение в соответствие национального законодательства с принятой по инициативе Первого Президента - Елбасы Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря. Лидеры прикаспийских государств подписали её в Актау в 2018 году.

В соответствии с Конвенцией в законы вносятся нормы о территориальных водах, составляющих по ширине 15 морских миль. При этом по их внешнему пределу будет проходить государственная граница страны. Также вносятся поправки о рыболовной зоне Казахстана, которая составит 10 морских миль, отмеряемых от государственной границы. В этих пределах государство имеет исключительное право на промысел водных биологических ресурсов. Принятый закон формирует правовую основу для надежной защиты государственных границ, обеспечения безопасности нашего государства и реализации экономических интересов страны в Каспийском море. Закон также будет способствовать сохранению водных биологических ресурсов. Несомненно, принятые нормы соответствуют нашим национальным интересам", - сказал спикер сената.

Эти правовые нормы будут введены в действие после вступления в силу самой Конвенции, ратификация которой пока не завершена в Исламской Республике Иран.

По информации пресс-службы палаты парламента, сенаторы также одобрили в первом чтении закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки". Изменения направлены на повышение прозрачности финансирования исследовательских работ и коммерциализации результатов научной деятельности.

В ходе обсуждения поправок в данный закон депутаты затронули проблему борьбы с плагиатом научных работ.

Поиск Google на запрос словосочетания "купить докторскую, кандидатскую диссертацию в Казахстане" дало примерно 303 тыс. результатов. Из них на одном из сайтов кандидатские диссертации на заказ прямо пишется, что вы экономите много времени, получаете то, что вам необходимо. При этом расписываются этапы, стоимость и что это пишут высококвалифицированные специалисты, кандидаты, доктора наук, для которых кандидатская диссертация на заказ станет лишь очередным выполненным заданием", - заявила депутат сената Сауле Айтпаева.

Спикер рассказала, что сами студенты и магистранты пишут, что "плагиатить" стало легче, контроль за качеством снижен, "проверяют только один лист, который представите, а остальное проходит".

Что в этом направлении сделано? И какие законодательные изменения возможно необходимы по вопросу академической этики, нарушений интеллектуальной прав собственности, по закону об авторских и смежных правах?" - спросила Сауле Айтпаева.

В свою очередь вице-министр образования и науки Шолпан Каринова ответила, что министерство видит проблему плагиата и постоянно мониторит ситуацию.

Да, относительно плагиата и относительно признаваемости, цитируемости наших научных работников несколько требований ужесточены сегодня. Среди научных работников также мы этот вопрос обсуждаем. Если смотреть данные, то ежегодно выделяемое количество грантов для поступления на докторантуру составляет порядка 2 тысяч из госбюджета. Кроме того, если смотреть поступаемость за собственные средства, то сегодня порядка чуть более 200 наших научных работников желают повысить и получить научные степени. Это текущая картина. Выход на конечный результат, на присвоение - на сегодня составляет порядка более 200 работ ежегодно", - рассказала она.

Маулен Ашимбаев, в свою очередь, спросил, что конкретно делает МОН, чтобы пресечь и не допустить плагиат в научных работах.

"С Генеральной прокуратурой по пресечению этих случаев работу мы ведем. Наряду с этим по прошлому году была установлена единая система антиплагиата в госзаведениях. Эту практику мы также будем продолжать, чтобы максимально снизить эту проблему", - ответила Каринова.

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