В Казахстане все научные работы будут проверять на плагиат в единой системе

Нур-Султан. 5 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане внедрили новую систему проверки научных работ на плагиат. Об этом сегодня в сенате сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время система Turnitin проходит тестирование, сообщает "Хабар 24" .

Кроме того, внесены поправки в нормативные документы, согласно которым курсовые, дипломные и работы магистрантов будут проверять на уникальность, проинформировал глава МОН.

Также Аймагамбетов рассказал о дефиците педагогических кадров. Ежегодно из вузов и колледжей выходят порядка 60 тыс. учителей. Но, как показывает практика, это не решает проблему кадров. На сегодняшний день в учебных заведениях не хватает 10-12 тысяч педагогов.

Сегодня даже не дефицит специалистов стоит во главе угла, а качество подготовки кадров. Студенты заканчивают учёбу, но в школы не идут. Только в этом году всего 12% выпускников пошли туда работать. А на педагогов, в основном, поступают те, кто набрал очень маленькие баллы на ЕНТ", - сказал Асхат Аймагамбетов.

Напомним, что ранее в соцсетях вице-министра образования Фатиму Жакыпову обвинили в плагиате. В связи с публикациями депутат сената Едил Мамытбеков обратился с запросом на имя премьер-министра РК, в котором попросил разобраться в деле по обвинению вице-министра

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