Система Orphus

Жакыпова освобождена от должности вице-министра образования и науки РК

13.11.2019, 10:40 11314
Жакыпова освобождена от должности вице-министра образования и науки РК
Фото из открытых источников
Нур-Султан. 13 ноября. Kazakhstan Today - Фатима Жакыпова освобождена от должности вице-министра образования и науки РК, передает Kazakhstan Today.
 

Постановлением правительства РК Жакыпова Фатима Надыровна освобождена от должности вице-министра образования и науки Республики Казахстан согласно поданному заявлению", - пишет портал primeminister.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК. 

 
Напомним, ранее депутат сената парламента Едил Мамытбеков обратился с запросом на имя премьер-министра РК, в котором попросил разобраться в деле по обвинению вице-министра образования Фатимы Жакыповой в плагиате в работе.
 
Позже советник министра образования РК Ерболат Мухамеджан сообщил в Facebook, что Жакыпова будет освобождена от должности в связи с переходом на другую работу.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая