Жакыпова освобождена от должности вице-министра образования и науки РК

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Постановлением правительства РК Жакыпова Фатима Надыровна освобождена от должности вице-министра образования и науки Республики Казахстан согласно поданному заявлению", - пишет портал primeminister.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.
Напомним, ранее депутат сената парламента Едил Мамытбеков обратился с запросом на имя премьер-министра РК, в котором попросил разобраться в деле по обвинению вице-министра образования Фатимы Жакыповой в плагиате в работе.
Позже советник министра образования РК Ерболат Мухамеджан сообщил в Facebook, что Жакыпова будет освобождена от должности в связи с переходом на другую работу.
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