Вице-министр образования Жакыпова будет освобождена от должности

Нур-Султан. 8 ноября. Kazakhstan Today - Вице-министр образования Фатима Жакыпова будет освобождена от должности в связи с переходом на другую работу, передает Kazakhstan Today.

"По вопросу освобождения от должности вице-министра образования и науки РК Ф.Н. Жакыповой сообщаем, что в связи с переходом на другую работу согласно законодательству РК в настоящее время идет процедура согласования по освобождению от занимаемой должности данного должностного лица", - сообщил советник министра образования РК Ерболат Мухамеджан в Facebook.

Нарушивший все существующие в высшей школе каноны, продолжает занимать свою должность и при этом проводить некие объединения вузов, которые грозят исчезновением школ в малых населенных пунктах", - отметил Мамытбеков. Он обратился к премьер-министру с просьбой поставить на утрату постановление правительства от 11 октября 2019 года и наказать всех тех, кто инициировал постановление, вплоть до увольнения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства