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Вице-министр образования Жакыпова будет освобождена от должности

08.11.2019, 10:20 9640
Нур-Султан. 8 ноября. Kazakhstan Today - Вице-министр образования Фатима Жакыпова будет освобождена от должности в связи с переходом на другую работу, передает Kazakhstan Today.
 
"По вопросу освобождения от должности вице-министра образования и науки РК Ф.Н. Жакыповой сообщаем, что в связи с переходом на другую работу согласно законодательству РК в настоящее время идет процедура согласования по освобождению от занимаемой должности данного должностного лица", - сообщил советник министра образования РК Ерболат Мухамеджан в Facebook.
 
 

Нарушивший все существующие в высшей школе каноны, продолжает занимать свою должность и при этом проводить некие объединения вузов, которые грозят исчезновением школ в малых населенных пунктах", - отметил Мамытбеков. Он обратился к премьер-министру с просьбой поставить на утрату постановление правительства от 11 октября 2019 года и наказать всех тех, кто инициировал постановление, вплоть до увольнения. 

 

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