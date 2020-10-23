Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства заслушал отчет об итогах социально-экономического развития области за 9 месяцев.

По словам акима области, рост экономики составил 105%. Положительные показатели отмечаются в промышленности и сельском хозяйстве. Приток инвестиций в регион по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достиг 66%, темпы строительства увеличились на 65%.

Умирзак Шукеев доложил о ходе реализации ряда проектов в агропромышленном комплексе, в том числе по внедрению технологии дождевального орошения.

Президент был проинформирован об исполнении его поручений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Махтааральском районе после прорыва дамбы. По данным, представленным акимом области, в эксплуатацию введено 386 жилых домов в селе Мырзакент, половина которых была построена за счет бюджета, остальные - на средства спонсоров.

По итогам встречи глава государства положительно оценил работу руководства Туркестанской области. Касым-Жомарт Токаев поручил держать эпидемиологическую ситуацию в регионе на контроле, а также отметил необходимость обеспечить открытость и строгое соблюдение закона в ходе выборной компании.

В конце августа президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочим визитом в Туркестанскую область.

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