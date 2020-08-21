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Главе государства рассказали о социально-экономическом развитии Туркестана

20.08.2020, 20:24 4294
Главе государства рассказали о социально-экономическом развитии Туркестана
Туркестан. 20 августа. Kazakhstan Today -Глава государства посетил новый парк "Жібек жолы" площадью 32 гектара, построенный при поддержке Алматинской, Акмолинской и Карагандинской областей. Здесь состоялась презентация ряда реализуемых в городе проектов, передает Kazakhstan Today. 
 
Президент был проинформирован о ходе строительства нового международного аэропорта Туркестана. Воздушная гавань будет возведена и сдана в эксплуатацию до конца года, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев представил Касым-Жомарту Токаеву проекты, направленные на использование водных ресурсов региона и развитие горнолыжного комплекса "Каскасу".
 
Аким области Умирзак Шукеев доложил о социально-экономическом ситуации в областном центре, осуществлении проектов в сфере культуры и духовной жизни, а также об объемах привлекаемых инвестиций. Главе государства также сообщили о принимаемых мерах по борьбе с эпидемией COVID-19 и о работе местного ситуационного центра.
 
В завершение поездки президент ознакомился с работами, которые ведутся в административно-деловом центре Туркестанской области.
 
Напомним, 20 августа президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркестанскую область. В ходе визита он посетил военный полигон в Арыси и восстановленный город, новый район для пострадавших от наводнения в Туркестанской области, мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи и ознакомился с работой Визит-центра в Туркестане.
 

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