Главе государства рассказали о социально-экономическом развитии Туркестана

Президент был проинформирован о ходе строительства нового международного аэропорта Туркестана. Воздушная гавань будет возведена и сдана в эксплуатацию до конца года, сообщает пресс-служба Акорды.
Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев представил Касым-Жомарту Токаеву проекты, направленные на использование водных ресурсов региона и развитие горнолыжного комплекса "Каскасу".
Аким области Умирзак Шукеев доложил о социально-экономическом ситуации в областном центре, осуществлении проектов в сфере культуры и духовной жизни, а также об объемах привлекаемых инвестиций. Главе государства также сообщили о принимаемых мерах по борьбе с эпидемией COVID-19 и о работе местного ситуационного центра.
В завершение поездки президент ознакомился с работами, которые ведутся в административно-деловом центре Туркестанской области.
Напомним, 20 августа президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркестанскую область. В ходе визита он посетил военный полигон в Арыси и восстановленный город, новый район для пострадавших от наводнения в Туркестанской области, мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи и ознакомился с работой Визит-центра в Туркестане.
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