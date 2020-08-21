Президент ознакомился с работой Визит-центра в Туркестане

Туркестан. 20 августа. Kazakhstan Today -В ходе посещения открытого в этом году регионального центра Касым-Жомарту Токаеву представили единую систему электронных билетов для посещения туристических объектов, маркетинговую информацию и аудиогиды для посетителей, передает Kazakhstan Today.

В Визит-центре, расположенном на площади 2092 квадратных метра, работают 54 человека. Они будут в соответствии с современными требованиями оказывать справочные услуги туристам, приезжающим в Туркестан, сообщает пресс-служба Акорды

Глава государства ознакомился с экспозицией, расположенной в зале "Казахское ханство", а также посетил выставку старинных ковров ручной работы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства