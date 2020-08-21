Президент ознакомился с работой Визит-центра в Туркестане

Туркестан. 20 августа. Kazakhstan Today -В ходе посещения открытого в этом году регионального центра Касым-Жомарту Токаеву представили единую систему электронных билетов для посещения туристических объектов, маркетинговую информацию и аудиогиды для посетителей, передает Kazakhstan Today.
В Визит-центре, расположенном на площади 2092 квадратных метра, работают 54 человека. Они будут в соответствии с современными требованиями оказывать справочные услуги туристам, приезжающим в Туркестан, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства ознакомился с экспозицией, расположенной в зале "Казахское ханство", а также посетил выставку старинных ковров ручной работы.
Напомним, 20 августа президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркестанскую область. В ходе визита он посетил военный полигон в Арыси и восстановленный город, новый район для пострадавших от наводнения в Туркестанской области, мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи.
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