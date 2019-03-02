Глава государства поздравил казахстанцев с Днем благодарности

Астана. 1 марта. Kazakhstan Today - Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности, передает Kazakhstan Today.

"Дорогие соотечественники! Искренне поздравляю всех с замечательным праздником – Днем благодарности! Он символизирует собой память о милосердии, проявленном нашим народом в годы тяжелых испытаний. День благодарности – это дань уважения к нашей общей истории, выражение признательности к священной казахской земле, ставшей родным домом для всех граждан страны. Укрепляя единство народа Казахстана, за годы Независимости мы сформировали свою уникальную модель мира и согласия", - сказал президент РК.

Нурсултан Назарбаев отметил, что на современном этапе мы реализуем масштабную программу модернизации, принимаем комплексные меры по повышению благосостояния населения.

Непреходящие нравственные ценности солидарности и взаимопомощи всегда объединяют нас, формируют чувство сопричастности и ответственности за общее будущее. Нынешнее поколение, особенно молодежь, должно знать и помнить нашу историю. Ее опыт и мудрые уроки дают пример подлинного патриотизма и единства. Пусть сердце каждого из нас наполняется гордостью и благодарностью за наш общий успех – процветающий Казахстан! Желаю каждой семье счастья, мира и благополучия!", - говорится в поздравлении главы государства, текст которого опубликован на сайте Акорды.





Напомним, в январе 2016 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ "О внесении изменения и дополнения в указ президента Республики Казахстан от 20 января 1998 года №3827 "О профессиональных и иных праздниках в Республике Казахстан". В соответствии с этим документом День благодарности отмечается 1 марта.

Выбор этого дня объясняется тем, что 1 марта 1995 года в Казахстане была учреждена Ассамблея народа Казахстана. В 2015 году глава государства предложил объявить этот день Днем благодарности, когда представители всех проживающих в республике национальностей могут поблагодарить друг друга и казахов за гостеприимство, проявленное в годы депортации многих этносов в страну.

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