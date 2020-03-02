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Глава государства поздравил казахстанцев с Днем благодарности

01.03.2020, 08:55 6481
Глава государства поздравил казахстанцев с Днем благодарности
Нур-Султан. 1 марта. Kazakhstan Today - Глава государства поздравил казахстанцев с Днем благодарности, сообщает пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.
 
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем благодарности 
 
Уважаемые казахстанцы! 

Поздравляю вас с Днем благодарности! 

Учрежденный Елбасы, этот праздник олицетворяет собой ценности добра, взаимоуважения и доверия. В самые сложные годы казахская земля радушно приняла миллионы людей, вынужденных переселиться сюда в силу разных исторических обстоятельств. Они и их потомки обрели в лице Казахстана новую Родину и внесли достойный вклад в развитие нашего государства. 

В День благодарности мы все воздаем должное друг другу за стремление жить в дружбе и согласии во имя процветания народа. 

Все успехи нашей Независимости стали возможны благодаря единству нашего общества. Это бесценное достояние Казахстана. 

Поэтому укрепление общенационального единства будет всегда находиться в фокусе нашего пристального внимания. Внутриполитическая стабильность - это не данность, а результат гражданской активности и ответственности каждого казахстанца. 

Выражаю искреннюю благодарность всем гражданам нашего государства за бесценную лепту в развитие Республики Казахстан. 

Желаю вам счастья, благополучия, мира!
 

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