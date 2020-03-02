Нур-Султан. 1 марта. Kazakhstan Today - Глава государства поздравил казахстанцев с Днем благодарности, сообщает пресс-служба Акорды , передает Kazakhstan Today.

Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем благодарности

Уважаемые казахстанцы!





Поздравляю вас с Днем благодарности!





Учрежденный Елбасы, этот праздник олицетворяет собой ценности добра, взаимоуважения и доверия. В самые сложные годы казахская земля радушно приняла миллионы людей, вынужденных переселиться сюда в силу разных исторических обстоятельств. Они и их потомки обрели в лице Казахстана новую Родину и внесли достойный вклад в развитие нашего государства.





В День благодарности мы все воздаем должное друг другу за стремление жить в дружбе и согласии во имя процветания народа.





Все успехи нашей Независимости стали возможны благодаря единству нашего общества. Это бесценное достояние Казахстана.





Поэтому укрепление общенационального единства будет всегда находиться в фокусе нашего пристального внимания. Внутриполитическая стабильность - это не данность, а результат гражданской активности и ответственности каждого казахстанца.





Выражаю искреннюю благодарность всем гражданам нашего государства за бесценную лепту в развитие Республики Казахстан.





Желаю вам счастья, благополучия, мира!

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