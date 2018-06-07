Глава государства прибыл в Пекин

Пекин. 6 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику, передает Kazakhstan Today.
"В ходе визита запланировано проведение встреч на высшем уровне с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном, председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу, представителями казахстанских и китайских деловых кругов, а также совместное подписание ряда двусторонних документов", - сообщает пресс-служба Акорды.
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