25.01.2024, 21:10 40296
Глава государства принял сооснователей компании Kaspi.kz
Фото: Акорда
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял сооснователей компании Kaspi.kz Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент был проинформирован о результатах деятельности и перспективах развития Kaspi.kz.
Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе рассказали Касым-Жомарту Токаеву об успешном IPO Kaspi.kz на фондовой бирже NASDAQ в США. На этой бирже размещены акции ведущих технологических компаний мира, таких как Apple, Amazon, Google и многих других.
Президент также обсудил с Вячеславом Кимом и Михаилом Ломтадзе перспективы улучшения инвестиционного климата для привлечения еще большего количества ведущих мировых инвесторов в нашу страну.
Ранее глава "Казахтелекома" отчитался перед президентом.
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26.01.2024, 11:03 3276
Незаконные постройки вокруг аэропортов снесут в Казахстане
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы по регулированию и контролю за строительством возле аэропортов и аэродромов с учетом требований безопасности полетов рассмотрели сегодня на совещании в Министерстве транспорта.
Рассмотрение вопроса зонирования на приаэродромных территориях инициировали представители Авиационной администрации Казахстана.
В совещании приняли участие представители Главной транспортной прокуратуры, центральных государственных и местных исполнительных органов, аэропортов и других организаций.
Министр транспорта Марат Карабаев поручил разработать механизмы, обеспечивающие прозрачность и строгий контроль за ходом строительных процессов вблизи аэропортов РК.
По его словам, для обеспечения безопасности полетов важны системный подход и координация усилий всех заинтересованных сторон.
Контроль за сносом ранее возведенных строений на приаэродромных территориях возложен на местные исполнительные органы.
На заседании правительства в мае 2023 года Карабаев сообщил, что в границах санитарно-защитной зоны аэропортов местные исполнительные органы предоставили порядка 1,2 тысячи участков для строительства жилых, коммерческих и других объектов, и на этих участках уже возведено свыше 900 строений. Всего, без согласования комиссий аэропортов, на приаэродромных территориях возведено свыше 100 тысяч различных объектов: жилых, коммерческих, промышленных и т.д. Тогда премьер-министр Алихан Смаилов поручил изъять все незаконно выданные земельные участки близ аэропортов.
Напомним, проблему неразрешенных объектов на территории аэропортов подняла партия Amanat. По словам депутатов, на приаэродромной территории всех аэропортов Казахстана имеются несогласованные объекты, жилые дома, хозяйственные постройки, свалки и даже скотобойни. Это представляет прямую угрозу жизни и здоровью пассажиров.
В декабре 2019 года в аэропорту Алматы произошла катастрофа, унесшая жизни 12 человек. Самолет авиакомпании Bek Air выехал за пределы ВПП, пробил ограждение аэропорта и столкнулся с двухэтажным частным домом, находившимся на расстоянии 9-10 метров от ограждения. На его борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы 12 человек погибли.
За махинации с земельными участками близ аэропорта Алматы были осуждены чиновники Талгарского района.
В феврале 2023 года на сотрудников КГА было заведено уголовное дело о бездействии.
По информации КГА, для приведения в соответствие взлетной полосы аэропорта Алматы необходимо изъятие 230 земельных участков.
26.01.2024, 11:03 2751
Правительство РК утвердило создание научно-исследовательского института Каспийского моря
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Научно-исследовательский институт Каспийского моря будет создан в Казахстане. Правительство РК утвердило разработанное Министерством водных ресурсов и ирригации постановление о создании института.
Научно-исследовательский институт будет изучать экологические проблемы Каспийского моря, проблему снижения уровня воды, причины массовой гибели тюленей и рыб, вопросы сохранения популяции каспийского тюленя, ихтиофауну, акваторию и побережье Каспия. Еще одним направлением будет обеспечение тесного взаимодействия с коллегами из других прикаспийских государств", - сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов.
Отмечается, что институт будет предоставлять объективную и независимую информацию об экосистеме Каспийского моря. Полученные данные послужат основой для принятия комплексных мер государственными и местными исполнительными органами. Создание научной организации также даст возможность в полной мере исполнять международные и национальные обязательства по сохранению Каспия.
Ранее глава государства поручил создать государственный научный институт, который будет заниматься исследованиями Каспия с целью сохранения моря. Подобные организации существуют и в других прикаспийских странах. Создание института позволит комплексно подойти к изучению имеющихся проблем, решать масштабные задачи, усилить международное сотрудничество", - отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.
Как сообщалось ранее, в Казахстане создадут резерват для сохранения популяции краснокнижного каспийского тюленя, которая находится в критическом состоянии.
25.01.2024, 20:27 42241
Участники переговоров по Сирии рассказали о результатах 21-й встречи
Участники считают, что такая практика будет продолжаться
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Специальный представитель президента Российской Федерации Владимира Путина по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев рассказал, как прошел 21-й раунд переговоров по Сирии и почему их стоит продолжать в Астанинском формате, передает корреспондент агентства.
На первый взгляд может казаться, что очередная встреча не показала видимых результатов. Таких прорывных решений, как раньше, сейчас нет. Но чем важны эти мероприятия в Астанинском формате - они позволяют нам нащупывать точки соприкосновения, которые помогают решать достаточно много существующих проблем", - поделился глава российской делегации.
По его словам, у стран-гарантов разные подходы к решению сирийского кризиса, но тем не менее переговоры продвигаются вперед.
Возникает какая-нибудь проблема - мы ее пытаемся решить. Поэтому у нас очень плотный контакт практически на всех уровнях между российской и турецкой стороной, между Россией и Ираном, между Турцией и Ираном. Это как раз позволяет нам находить (точки соприкосновения. - Прим. ред.). В этом и сила Астанинского формата", - объяснил спикер.
Он отметил, что казахстанской стороне была предоставлена возможность поучаствовать в совместном заявлении, непосредственно присутствовать на обсуждении текста. Участники считают, что такая практика будет продолжаться.
Мы очень благодарны руководству Казахстана в том, что они решили и дальше принимать участие в обеспечении Астанинского формата и в самих переговорах", - добавил Лаврентьев.
Он подчеркнул, что уровень доверия между сирийской властью и оппозицией достаточно низок. Участникам необходимо сделать все возможное, в том числе в Астанинском формате, чтобы этот уровень повысить.
Для меня это будет самый счастливый день, когда можно будет усадить в одном помещении сирийское правительство и оппозицию, дать им спокойно поговорить друг с другом и попытаться найти общий язык. Тогда действительно будет победа, если нам удастся это сделать", - спецпредставитель президента РФ.
Ранее сообщалось, что стороны международной встречи по Сирии сделали совместное заявление по итогам переговоров.
25.01.2024, 19:29 45331
В Талдыкоргане военнослужащие поздравили ветерана войны Ыскака Кусайынова со столетием
Полковник Ермиян Бятов вручил юбиляру благодарственное письмо
Фото: МО РК
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Талдыкорган. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей поездки в регион заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил по воспитательной и идеологической работе полковник Ермиян Бятов и военнослужащие Жетысуского гарнизона посетили ветерана Великой Отечественной войны Ыскака Кусайынова, сообщает пресс-служба Минобороны РК
Полковник Ермиян Бятов вручил юбиляру благодарственное письмо, пожелал ему здоровья, семейного благополучия и долголетия.
Великая Отечественная война стала испытанием для всего народа. В ней приняли участие около миллиона двухсот тысяч казахстанцев. Помнить о ратном подвиге и заботиться о ветеранах войны - долг каждого военнослужащего", - подчеркнул он.
Ыскак Абильпеисович родился 14 января 1924 года в селе Кольбай Аккольского района Жетысуской области. С 1942 года служил в дивизии "Зенит" Амурского военно-морского флота. За упорство, ловкость и выносливость молодого воина из Казахстана командование поощрило нагрудным знаком "Отличник Военно-морского флота".
С войны Ыскак Кусайынов вернулся в 1947 году. Создал семью. С супругой Бакыш Азбековной вырастил двух дочерей, которые подарили им 9 внуков, 26 правнуков и 3 праправнуков.
В мирной жизни после окончания в 1952 году педучилища он работал преподавателем. Подготовил и издал учебное пособие по методике обучения учащихся начальных классов малокомплектных школ.
Фронтовик побеседовал с военнослужащими, поблагодарил их за проявленное внимание и пожелал всем мира и благополучия. Отличным подарком для ветерана стали мелодии военных лет в исполнении военного оркестра Жетысуского гарнизона.
25.01.2024, 19:18 46626
Глава "Казахтелекома" отчитался перед президентом
Фото: Акорда
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Казахтелеком" Куанышбека Есекеева, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о результатах работы группы компаний "Казахтелеком" в 2023 году и ознакомился с планами на предстоящий период.
Президенту было доложено о ходе исполнения его поручения по ускоренному внедрению сети 5G к концу 2025 года. Как сообщил Куанышбек Есекеев, разработан план по строительству более 7 тысяч базовых станций. По его словам, компания первой и пока единственной на пространстве СНГ внедрила технологию 5G в промышленную эксплуатацию.
Глава государства также был проинформирован о работе по улучшению качества сервиса. В этом году 63 тысячи абонентов компании планируют перевести с устаревших медных линий на современные оптические, 50 тысячам клиентов будут заменены модемы на оборудование с улучшенными техническими характеристиками.
Помимо этого, президенту доложили о ходе работ над проектом по строительству Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном. Этот проект даст возможность увеличить транзит международного трафика по нашей территории, превратив Казахстан в важнейший региональный телекоммуникационный хаб.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую важность цифровизации экономики и социальной сферы, поскольку возможности, которые предоставляют новые телекоммуникационные технологии, сейчас во многом определяют степень конкурентоспособности страны на международной арене.
Ранее глава государства принял основателя компании Astana Motors Нурлана Смагулова и обсудил с известным экономистом и общественным деятелем Оразалы Сабденом перспективы экономического развития страны.
25.01.2024, 18:51 48121
Президент назвал приоритеты индустриальной политики
Токаев был проинформирован о локализации автопрома в Казахстане
Фото: Акорда
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял основателя компании Astana Motors Нурлана Смагулова, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент был проинформирован об итогах работы компании и реализации индустриальных проектов по развитию и локализации автопрома в Казахстане.
Как сообщил Нурлан Смагулов, компании в составе Astana Motors за 2023 год уплатили налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей в местный и республиканский бюджеты на сумму 140 миллиардов тенге. Сегодня в штате работают 6489 человек, из них на производстве - 1615 человек.
Заводы Hyundai Trans Kazakhstan и Hyundai Trans Almaty в прошлом году произвели 48 857 легковых автомобилей и 981 единицу коммерческой техники.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что продолжается строительство мультибрендового завода Astana Motors Manufacturing Kazakhstan по производству автомобилей Chery, GWM (Haval), Changan. Мощность завода составит 90 тысяч единиц в год, из которых 40% объема предназначено на внутренний рынок, 60% - на экспорт. Завершение строительства запланировано на февраль 2025 года. Глобальная цель Astana Motors - перейти на 100-процентное мелкоузловое производство со сваркой и окраской кузова (CKD) в 2027 году.
Президент отметил, что развитие обрабатывающей промышленности, в том числе автомобилестроения, является приоритетом индустриальной политики.
Ранее Касым-Жомарт Токаев и известный экономист и общественный деятель Оразалы Сабдена обсудили перспективы экономического развития страны.
25.01.2024, 18:10 49346
Президент и Оразалы Сабден обсудили перспективы экономического развития Казахстана
Также были рассмотрены механизмы повышения качества жизни населения с помощью социальных инноваций
Фото: Акорда
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и известный экономист и общественный деятель Оразалы Сабден обсудили перспективы экономического развития страны, сообщает Акорда.
При этом особое внимание было уделено диверсификации экономики страны, наращиванию производственного потенциала, развитию малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства. Отмечена исключительная роль цифровизации данных отраслей в достижении намеченных целей.
Также были рассмотрены механизмы повышения качества жизни населения с помощью социальных инноваций.
Напомнив, что в прошлом году была принята концепция развития высшего образования и науки до 2029 года, президент сказал, что государство уделяет повышенное внимание развитию науки и образования.
Глава государства подчеркнул, что держит на особом контроле вопросы деятельности Академии наук, а также отметил, что государство продолжит поддерживать хорошо образованную, следующую мировым тенденциям молодежь.
В свою очередь Оразалы Сабден высказал ряд предложений по развитию научной сферы.
Ранее Токаев призвал вовлекать молодых ученых в деятельность Академии наук Казахстана.
25.01.2024, 17:00 52311
Проблема видна невооруженным взглядом - президент о транспортной ситуации в Алматы Дополнено
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в ситуационный центр города Алматы высказался о транспортной ситуации в мегаполисе, сообщает Акорда.
Надо обратить особое внимание на транспортную ситуацию в городе. Это видно невооруженным взглядом. Очень актуальная проблема. Здесь искусственный интеллект должен сыграть свою роль. И, конечно же, безопасность. Безопасность должна быть на первом месте", - сказал лидер Казахстана.
Затем президент заслушал доклад по развитию транспортной системы мегаполиса.
Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация по исполнению его поручений о полном переходе общественного транспорта на газ и электротягу после 2025 года. Как сообщили в акимате, в течение предстоящих двух лет должен быть обновлен весь коммунальный автопарк общественного транспорта. Впервые за 11 лет начато обновление троллейбусного парка.
Отмечается, что в городе растут объемы дорожного строительства. Если в 2023 году в Алматы построено 25 км новых дорог на 70 улицах, то в этом году планируется 70 км на 136 улицах. Также намечается увеличить протяженность дорог, охваченных средним ремонтом, с 200 км в 2023 году до 250 км в 2024 году.
Также в рамках реализации поручения президента по обеспечению транспортной связанности города с Алматинской агломерацией ведется строительство транспортных развязок и осуществляется пробивка радиальных дорог в направлении границ города. До конца этого года предполагается ввести развязку на пересечении улиц Саина и Монке би, а также на пересечении улиц Сейфуллина и Жансугурова.
Главе государства было доложено, что принято системное решение сформировать устойчивый транспортный каркас, основу которого составит скоростной общественный транспорт. Создание новых линий BRT, LRT и метро позволит перейти к эффективной модели городской мобильности, отвечающей требованиям современного мегаполиса. В рамках этой работы планируется открыть новую станцию метро "Калкаман" и начать строительство третьей очереди метрополитена до рынка "Барлык", а также приступить к реализации проектов по развитию метро в северном и восточном направлениях. Также намечен запуск первой линии LRT, которая пройдет по улице Толе би и соединит запад и восток Алматы.
Заслушав доклад, Касым-Жомарт Токаев поддержал проекты по развитию транспортной системы города. По его словам, их реализация будет способствовать росту инвестиционной привлекательности Алматы и обеспечит повышение качества жизни горожан. В связи с этим глава государства призвал ускорить подготовку соответствующих документов и приступить к реализации проектов.
Дополнено 25.01.2024, 17.30
Программа рабочей поездки главы государства в Алматы продолжилась посещением восстановленного здания городского акимата, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что в ходе реконструкции были применены современные материалы и технологии, которые сделали здание акимата значительно более энергоэффективным. Учитывая историческую значимость здания, было принято решение сохранить его исторический архитектурный облик. Восстановлена мраморная отделка фасадов, внутренние декоративные элементы из латуни и натуральных камней воссозданы в первоначальном виде.
В настоящее время полностью завершены 3 павильона, в которых с октября прошлого года размещены 14 управлений и аппарат акима города.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Минувшим летом алматинцы жаловались на транспортный коллапс в городе, возникший из-за ремонтных работ на дорогах. Транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
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