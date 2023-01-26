Глава государства провел заседание Совета безопасности

По 9 контрактам погашена задолженность на сумму 1,8 млрд тенге, по 4 контрактам поданы в судебные органы иски на принудительное взыскание имеющейся задолженности

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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках исполнения поручения главы государства Министерство энергетики РК на постоянной основе проводит ревизию участков недр, удерживаемых длительное время недропользователями без выполнения взятых контрактных обязательств, - В рамках исполнения поручения главы государства Министерство энергетики РК на постоянной основе проводит ревизию участков недр, удерживаемых длительное время недропользователями без выполнения взятых контрактных обязательств, сообщает пресс-служба Минэнерго.





К ранее выявленным 27 контрактам в сфере углеводородов, имевшим систематические нарушения, на сегодняшний день дополнительно включены 8 контрактов на недропользование, по которым установлены неисполнение принятых обязательств.





По состоянию на 20 января расторгнуто 12 контрактов, по 9 контрактам погашена задолженность на сумму 1,8 млрд тенге, по 4 контрактам поданы в судебные органы иски на принудительное взыскание имеющейся задолженности, по 10 контрактам работа продолжается в соответствии с законодательством", - сообщили в Минэнерго.





Возвращенные государству участки недр в дальнейшем выставляются на аукцион для привлечения инвестиций.





При проведении двух электронных аукционов в течение 2022 года выставлено 11 участков недр по ранее расторгнутым контрактам на недропользование.





В целом по итогам аукционов за 2022 год в бюджет страны уплачен подписной бонус порядка 26,0 млрд тенге (крайний срок уплаты подписного бонуса - 24.01.2023 года) и заявлено инвестиций в геологоразведку более чем на 50,0 млрд тенге.