29.12.2022, 21:29 23741
Глава государства распорядился присудить государственную стипендию в области культуры
Госстипендию получили 68 выдающихся казахстанских деятелей литературы и искусства
Фото: Акорда
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2022 году, сообщает пресс-служба Акорды.
В списке получивших госстипендию имена 68 выдающихся казахстанских деятелей литературы и искусства. В частности, в него вошли поэт, писатель и общественный деятель Олжас Сулейменов и народный артист СССР, актер и режиссер Асанали Ашимов.
С полным списком обладателей государственной стипендии можно ознакомиться по ссылке.
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30.12.2022, 10:28 5191
Экс-министр юстиции Канат Мусин стал судьей Конституционного суда
Фото: Primeminister.kz
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Ранее занимавший должность министра юстиции Республики Казахстан Канат Мусин назначен на должность судьи Конституционного суда РК.
На пленарном заседании 30 декабря депутаты мажилиса поддержали кандидатуры Каната Мусина, а также Еркина Онгарбаева и Сергея Ударцева на должности судей Конституционного суда. Они вступят в должности 1 января 2023 года.
Ранее президент Токаев освободил Каната Мусина от должности министра юстиции РК.
Напомним, Конституционный суд начнет функционировать с 1 января 2023 года, теперь каждый гражданин сможет напрямую отстаивать в этом органе свои конституционные права и свободы. Его председателем назначена бывший уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова.
30.12.2022, 10:09 5536
Олег Крук покинул пост первого заместителя акима Павлодарской области
Новым первым заместителем акима Павлодарской области назначен Хасар Хабылбеков
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Павлодар. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Олег Крук по собственному заявлению покинул пост первого заместителя акима Павлодарской области.
По согласованию с администрацией президента распоряжением акима Павлодарской области первым заместителем акима назначен Хасар Хабылбеков. Он будет курировать вопросы энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и строительства, сообщает пресс-служба акима Павлодарской области.
Напомним, после аварии на теплосетях Экибастуза президент снял с должности акима Павлодарской области Абылкаира Скакова и назначил временно исполняющим обязанности акима региона Олега Крука.
7 декабря акимом Павлодарской области стал Асаин Байханов.
30.12.2022, 10:01 7956
Канат Мусин освобожден от должности министра юстиции
Фото: primeminister.kz
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Каната Мусина от должности министра юстиции.
Указом главы государства Мусин Канат Сергеевич освобожден от должности министра юстиции Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.
Мусин Канат Сергеевич родился 27 февраля 1966 года в Целинограде. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности "юрист".
Трудовой стаж:
судебный исполнитель, секретарь судебного заседания, архивариус народного суда Ленинского района Целинограда (1984-1986);
старший юрисконсульт ПО "Целиноградоблгазтоп" (1986-1989);
заместитель прокурора Астаны Акмолинской области (1989-1998);
заместитель прокурора Северо-Казахстанской области, первый заместитель прокурора Жамбылской области (1998-2001);
заместитель начальника департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Западно-Казахстанской области, города Алматы (2001-2007);
главный эксперт, главный инспектор, заместитель заведующего секретариатом Совета безопасности (2007-2010);
первый заместитель прокурора Северо-Казахстанской области (2010-2012);
руководитель департамента юстиции города Астаны (2012-2016);
судья Верховного суда Республики Казахстан (10.06.2021-11.01.2022);
председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда Республики Казахстан (14.06.2021-01.2022);
министр юстиции Республики Казахстан (с 11.01.2022).
30.12.2022, 09:35 7221
В Экибастузе проверили ход ремонта теплосетей и квартир, поврежденных в период ЧС
Фото: Instagram/ekibastuz_akimdigi
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Экибастуз. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким области Асаин Байханов побывал в Экибастузе с рабочей поездкой. Глава региона проинспектировал ход ремонтных работ тепловых сетей и квартир, пострадавших во время ЧС.
До сих пор не налажена балансировка системы, мы на протяжении месяца не можем выйти на четкие параметры по подаче тепла. Стабильной работы на экибастузской ТЭЦ нет. Мы не можем позволить, чтобы на праздник люди оставались без тепла. Необходимо быстрее завершать работу по восстановлению параметров в 4 МЖД и 45 частных домах. До нормализации ситуации с теплом в городе поручаю руководителю управления ЖКХ остаться в Экибастузе", - сказал Асаин Байханов.
Аким посетил места выполнения ремонтно-восстановительных работ тепловых сетей на улицах Кошербаева и Беркимбаева, где в жилых домах отсутствуют необходимые параметры тепла. Как отметил аким города Экибастуза Аян Бейсекин, новую сеть планируется подключить к тепловой магистрали ТМ-7, что позволит усилить подачу тепла в многоэтажные жилые дома.
Эти работы нужно взять на жесткий контроль. ТОО "Экибастузтеплоэнерго" необходимо усилить работу. Сегодня же пусть формируют дополнительное звено и ставят людей на работы по врезке. Впереди новогодние праздники, нужно успеть", - поручил Асаин Байханов.
По данным акимата, работы по восстановлению квартир продолжаются. В 20 квартирах ремонт закончен, еще 32 - на очереди, завершить работы планируют в течение 10-12 дней.
По словам акима Экибастуза Аяна Бейсекина, продолжается работа по наладке системы теплоснабжения, устранению повреждений и дефектов. Осталось порядка 110 повреждений, на объектах над устранением работают 86 человек.
Стоит отметить, что вчера в 11.13 по причине короткого замыкания произошло отключение электропитания водогрейной котельной. Вследствие чего были остановлены 3 водогрейных котлоагрегата.
Как сообщил и.о. генерального директора ТОО "Экибастузтеплоэнерго" Дмитрий Захаров, в 11.50 восстановлено электропитание водогрейной котельной. В 12.45 гидравлический режим работы теплосетей был восстановлен, начата растопка водогрейных котлоагрегатов поочередно.
В связи с выше перечисленными событиями жители Экибастуза могли почувствовать снижение параметров теплоснабжения. На текущий момент в работе 5 котлоагрегатов, 1 водогрейный котлоагрегат в растопке. Ведется постепенный подъем температуры теплоносителя.
Напомним, крупная авария на теплосетях в Экибастузе произошла 27 ноября, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП.
29.12.2022, 20:53 24916
Ержан Иманзаипов назначен акимом Павлодара
Фото: Алибека Дженалинова
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Павлодар. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Кандидатура нового акима Павлодара была согласована в администрации президента РК и одобрена депутатами городского маслихата.
Аким Павлодарской области Асаин Байханов определил приоритеты работы акима Павлодара и пожелал успехов в работе, сообщает Pavlodarnbews.kz.
Быть главой областного центра - большая ответственность, необходимо оперативно решать вопросы населения, выстраивая работу коммунальных служб и других государственных органов, тесно взаимодействуя с жителями города. Дальнейшее развитие Павлодара, его благоустройство, улучшение жизни горожан должны стать приоритетными направлениями работы градоначальника", - заявил Асаин Байханов.
Ержан Иманзаипов родился в 1984 году, имеет два высших образования. В 2006 году окончил Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова по специальности "промышленная теплоэнергетика"; в 2010 году - Алматинскую академию экономики и статистики по специальности "финансы".
Трудовую деятельность начал в 2006 году главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодара.
С 2006 по 2007 год работал ведущим специалистом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли РК.
С 2007 по 2011 год - ведущий специалист, эксперт Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.
С 2011 по 2013 год - заместитель директора департамента по регулированию естественных монополий Акмолинской области.
С 2013 по 2014 год - руководитель управления, заместитель директора департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий.
С 2014 по 2016 год занимал должность заместителя акима Павлодара.
С 2016 по 2017 год - заместитель акима Экибастуза.
С 2017 по 2019 год работал руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области.
С 2019 по 2020 год - аким Экибастуза.
29.12.2022, 20:40 26116
Президент подписал два закона
Фото: Акорда
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта и недропользования", сообщает пресс-служба Акорды.
Закон нацелен на автоматизацию контроля автотранспорта, совершенствование порядка расследования событий схода или столкновения поездов, а также аварийных случаев с судами.
Документ предусматривает приведение законодательства РК в соответствие с требованиями стандартов Международной организации гражданской авиации и авиационными требованиями Европейского союза.
Нормы закона предполагают изменение регулирования механизма получения разрешения на осуществление деятельности на приаэродромной территории и привлечение инвестиций в сферу недропользования по сложным проектам.
Кроме того, президент подписал закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей".
Основной задачей законопроекта является дальнейшее совершенствование уголовно-процессуального законодательства, регулирующего вопросы рассмотрения уголовных дел судом с участием присяжных заседателей.
Всего с 1 января 2024 года ему будут подсудны 45 составов преступлений. Законопроектом четко определены уголовные дела, не подлежащие рассмотрению судом с участием присяжных заседателей.
29.12.2022, 18:51 30801
В Минобороны РК состоялась протокольная встреча с послом США
Встреча состоялась по инициативе главы дипломатической миссии США
Фото: Минобороны РК
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Казахстане Дэниелом Розенблюмом, сообщает пресс-служба МО РК
В ходе встречи, прошедшей по инициативе главы дипломатической миссии США, стороны рассмотрели текущие вопросы двустороннего сотрудничества.
29.12.2022, 15:57 36346
Токаев провел кадровые перестановки в Вооруженных силах РК
Фото: gov.kz
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев назначил нового главнокомандующего Силами воздушной обороны и нового командующего Войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан, сообщает Акорда.
Распоряжением главы государства назначены:
- главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК - Даурен Косанов;
- командующим Войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны ВС РК - Нуртас Кабаков.
Другим распоряжением президент освободил от должности:
- главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК Нурлана Орманбетова;
- командующего Войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны ВС РК Кайрата Садыкова.
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