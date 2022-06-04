Глава государства упразднил ряд судов в Казахстане

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Согласно документу, упразднены:
- районный суд № 2 Мугалжарского района Актюбинской области;
- районный суд № 2 Теректинского района Западно-Казахстанской области;
- районный суд № 2 Абайского района Карагандинской области;
- районный суд № 2 Карасуского района Костанайской области;
- специализированный суд по административным правонарушениям города Жанаозена Мангистауской области;
- специализированный суд по административным правонарушениям города Экибастуза Павлодарской области.
- Павлодарский районный суд Павлодарской области;
- районный суд № 2 Айыртауского района Северо-Казахстанской области;
- районный суд № 2 района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области;
- районный суд № 2 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области;
- районный суд № 3 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области;
- районный суд № 2 Курчумского района Восточно-Казахстанской области;
- районный суд № 2 Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области;
- районный суд № 2 Уланского района Восточно-Казахстанской области.
Этим же указом Токаев назначил и освободил от должностей судей в областях и городах Казахстана. Среди прочих от должности отстранен председатель суда Нур-Султана Тлектес Барпибаев "в связи с уходом в отставку".