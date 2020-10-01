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Глава государства внес изменения в закон об особо охраняемых территориях

30.09.2020 9397
Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - Главой государства подписан закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам особо охраняемых природных территорий", передает Kazakhstan Today. 
 
Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
 
Основной целью законопроекта было упрощение процедуры возврата в состав особо охраняемых природных территорий земель запаса, ранее выведенных из их состава.
 
Ранее президент назначил ряд послов и постоянных представителей Казахстана. Также 30 сентября Касым-Жомарт Токаев принял участие в онлайн-встрече с представителями благотворительных, волонтерских организаций и бизнес-сектора.
 

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